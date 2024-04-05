Alex Madeline - Unexpected Direction

Французский саксофонист и композитор Алекс Маделин записывал свой дебютный альбом Unexpected Direction
в Нью-Йорке, мировой столице джаза, где он живет и работает уже много лет. Алекс родился в нормандском городе Кан, музыкой начал заниматься в девять лет, а к саксофону пришел в четырнадцать. Получив первоначальное образование на родине, он продолжил учебу за океаном, получив грант для продолжения образования в престижном колледже Беркли в Бостоне. Дальнейшую свою карьеру он строил уже в США, и может занести себе в актив сотрудничество с такими людьми, как Джон Клейтон, Теренс Бланчард и Боб Джеймс, ряд престижных наград и выступления на целом ряде фестивалей по всему миру, от Франции до Азербайджана. И вот теперь дело дошло до первого авторского альбома.
Для Unexpected Direction Маделин сочинил шесть композиций и, как мне показалось, для него работа композитора и аранжировщика в этом проекте выглядит более важной, чем демонстрация своих талантов в игре на саксофоне. Нет, конечно, Алекс играет тут соло, но не так много, как могло бы быть в дебютном альбоме саксофониста. Он совсем не жаден, и мы слышим немало интересных партий и его партнеров – гитариста Майкла Валеану, басиста Кловиса Николаса, пианиста Криса МакКарти. А вообще Маделин собрал для записи альбома секстет, где, помимо стандартной ритм-группы присутствует еще и вибрафон, и струнный классический квартет, открывший альбом своим интро в стартовой пьесе Direction. Ну и, конечно, не забудем нью-йоркскую вокалистку Сами Стивенс, которой Маделин отвел одно из центральных мест в своих композициях. Вокал и струнные придали его в принципе мейнстримовскому, преимущественно балладному джазу некую акварельную прозрачность. Французский флер? Возможно.
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