Oscar Del Barba OX Trio - In Fabula

Никола Фаццини и Алессандро Федриго создали независимый лейбл nusica.org в 2011 году, а уже в 2014 году пятый альбом из каталога лейбла, проект группы XYQuartet освещался нашим сайтом, так что это наш старинный партнер. nusica.org сразу взяла курс на поддержку новых и экспериментальных направлений джаза и придерживается этой политики до настоящего времени. Об этом говорит и новейший релиз лейбла под номером 32: альбом In Fabula ансамбля Oscar Del Barba OX Trio. Вот только оформление релизов с тех пор изменилось: если раньше на лицевой стороне обложки стояло только название лейбла и номер по каталогу вместе с замысловатой абстрактной фигурой, то теперь и название группы, и название ее проекта можно увидеть на лицевой стороне.
Оскар Дель Барба – опытный музыкант, которому уже далеко за пятьдесят. В 90-х годах он учился в Беркли, на его счету немало престижных наград, как пианисту и как композитору. Он работал со многими видными мастерами академического и джазового авангарда, достаточно назвать имена Карла-Хайнца Штокгаузена и Дэйва Либмэна, а сейчас является не только действующим музыкантом, но и педагогом: преподает в Консерватории им. Джузеппе Верди в Милане. Для своего трио OX он собрал традиционный и самый распространенный в джазе состав, пригласив басиста Джакомо Папетти и ударника Андреа Руджери. Вот только музыку трио играет далеко не традиционную. Молодые коллеги, каждый из которых возглавляет и собственные проекты, полностью разделяют стремление своего лидера к музыке политональной и полиметрической, музыке в которой значительно больше свободы, чем в современном мэйнстриме.
Трио уже имеет на своем счету несколько альбомов, а в новом проекте In Fabula автор всех десяти композиций альбома Оскар Дель Барба искал вдохновение в творчестве известного древнегреческого баснописца Эзопа. Каждой из музыкальных пьес соответствует название той или ной басни Эзопа, включая такие знаменитые и вошедшие в золотой фонд мировой литературы, как Il lupo e l’agnello («Волк и ягненок»), La volpe e l’uva («Лиса и виноград»), La cicala e la formica («Стрекоза и муравей») и так далее. Нравоучительные басни Эзопа в музыке трио воплотились в оригинальных, порой сложных по форме, порой напоминающих некую музыкальную игру, танец или марш, пьесах, где фортепьяно, контрабас и ударные находятся в динамичном равновесии, где у каждого музыканта достаточно пространства для самовыражения в рамках общей концепции. Можно только поаплодировать, как оригинальности замысла, так и прекрасному взаимопониманию Дель Барба и его коллег. Релиз №32 от nusica.org явно удался: и участники трио, и лейбл вполне могут отнести его к своим удачам.
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