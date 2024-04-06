Yuriy Yaremchuk / Ivan Bursov - Six States Of Four Wooden
06.04.2024
Юрий Яремчук несколько моложе Ганелина, Резицкого, Чекасина, Тарасова, Вапирова, но принадлежит, по сути, к той же плеяде еще советских музыкантов фри-джаза. После распада СССР львовянин Яремчук превратился в украинского джазмена, стал ведущим мастером джазового авангарда в стране, сотрудничал с целым рядом европейских музыкантов, а, поменяв Львов на Москву, продолжил работать в сфере свободной импровизационной музыки уже в качестве ветерана российского джаза (во избежание спекуляций: произошло это еще до украинско-российской трагедии). Иван Бурсов по возрасту годится Яремчуку во внуки, это молодой, но уже успевший хорошо себя зарекомендовать российский музыкант, участник группы «Бром» и целого ряда других постоянных и разовых проектов.
И вот, опыт и молодость сошлись вместе в студии ГИТИС в ноябре 2023 года, в результате чего и родился альбом Six States Of Four Wooden. Его обложку спроектировал Юрий Яремчук (он еще и художник, и поэт) и, подозреваю, названием альбом также обязан ему. «Четыре деревянных» в названии – это констатация: звучат в альбоме четыре деревянных духовых инструмента - Юрий оперирует бас-кларнетом и сопрано-саксофоном, Иван – кларнетом и тенор-саксофоном. А вот «состояние» - это любимый термин именно Яремчука: так музыкант называет импровизационную музыку, рождающуюся «здесь и сейчас», когда при совместной игре двух или трех музыкантов возникает нечто большее, чем просто сумма усилий двух или трех исполнителей, и если музыкантам удается наладить взаимопонимание и взаимодействие «здесь и сейчас», то это удачное, хорошее состояние. Таких состояний в данном альбоме оказалось шесть, по числу сыгранных Иваном и Юрий импровизационных пьес, подчас очень объемных, по 16-17 минут. В программе альбома они так и названы: «Состояние» и имеют просто порядковый номер. На мой слух, все они, без исключения, оказались «хорошими», но при этом очень разными состояниями.
В первом треке молодость и опыт недолго присматривались друг к другу, а взялись за дело со всей присущей им энергией и мастерством. Эта пьеса больше всего напомнила мне этакую музыкальную игру, сонористические и динамические прятки-догонялки, где каждый из музыкантов вовсю демонстрирует разнообразие идей и посылов, словно подзадоривая партнера. Второй трек получился совсем иным – холодновато-напряженным, осторожно-выверенным. В моем воображении он выглядит, как некий саундтрек к «Сталкеру», имея ввиду не литературный шедевр братьев Стругацких, а киношедевр Тарковского. Сразу скажу, что «стругацкие» ассоциации возникли у меня и еще раз – в пятом треке, где музыка Яремчука и Бурсова напомнила «За миллиард лет до конца света», гимн человеку, который под напором обстоятельств непреодолимой силы продолжает упорно и без особой надежды делать свое дело: мощная и эмоциональная музыка! Четвертое состояние я бы назвал фри-джазовой поэмой, где звуки успешно заменяют поэтический текст. А вот треки 3 и 6 больше всего доставили удовольствие искрометными диалогами музыкантов, причем самый длинный трек, «Состояние 3» я бы назвал абсолютной вершиной этого длинного, семидесятиминутного путешествия, за которое можно только поблагодарить и Ивана, и Юрия.
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