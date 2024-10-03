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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Arne Jansen /Anders Jormin / Uwe Steinmetz - The Pilgrimage

Arne Jansen /Anders Jormin / Uwe Steinmetz - The Pilgrimage

03.10.2024
Arne Jansen /Anders Jormin / Uwe Steinmetz - The Pilgrimage

Два берлинца, гитарист Арне Янсен и саксофонист Уве Штайнмец, решили объединиться в трио со шведским басистом Андерсом Йормином в 2016 году. Первое выступление интернационального трио состоялось в том же году в Кафедральном соборе Гетеборга во время фестиваля Северной духовной музыки, а осенью 2022 года музыканты совершили совместный концертный тур. Общность творческих интересов – джаз, духовная и академическая музыка, фольклорные традиции разных народов – привела к тому, что этот союз оказался устойчивым и плодотворным: в ноябре текущего года на Traumton Records выходит совместный альбом трех музыкантов под названием The Pilgrimage.

В общем-то вполне понятному названию непросто найти точный русский эквивалент. Скорее всего, его можно назвать «путешествием за какими-то духовными ценностями». Еще до объединения в трио каждый из «пилигримов» прошел свой солидный путь в этом направлении. Йормин имеет на своем счету восемь собственных альбомов и плотно сотрудничает с мюнхенской ЕСМ, он выступал и записывался с Элвином Джонсом, Альбертом Мангельсдорфом, Ли Коницем и другими звздами джаза. Янсен – обладатель двух премий ECHO Jazz, играл с самыми разными по стилистике музыкантами, например, с сенегальской группой Orchestra Baobab. Штайнмец сочинял музыку для NDR Big Band и Fitzwilliam String Quartet, играл с Джо Манери и Тордом Густавсеном. В общий альбом каждый из участников трио внес весомый вклад.

Композиции Штайнмеца навеяны его путешествиями в Индию (The Promise, базирующаяся на одной из традиционных североиндийских раг) и в Эфиопию (New Flower). Последняя была сочинена Уве в Аддис-Абебе в 2008 году, когда он преподавал в эфиопской столице, название которой именно так и переводится с амхарского: «Новый цветок». Янсен соединил в своей пьесе He Who Counts the Stars впечатления от поездки в Узбекистан и посещения остатков обсерватории Улугбека XV века с приемами, характерными для духовной музыки эстонского классика академической музыки Арво Пярта. Результат впечатляет: на мой вкус, это одна из вершин альбома. Другая композиция, Deep Wood, связана с увлеченностью Арне творчеством Германа Гессе, действие одной из книг которого происходит в лесной церкви близ города Лугано в итальянской части Швейцарии. Йормину в его путешествиях удалось выступить даже в Пхеньяне. Из Северной Кореи он привез очаровательную фольклорную мелодию Red Flower, которую он попытался, как объясняет сам Андерс, «спеть на контрабасе». Спел он так, что для меня эта пьеса стала второй вершиной альбома. Балладу классика польского джаза Кшиштофа Комеды Sleep Safe And Warm Йормин часто исполнял в дуэте с Томашем Станько. В The Pilgrimage ее проникновенно сыграло трио. Открыли же альбом музыканты оправдывающей его название пьесой La Peregrinación аргентинского композитора Ариэля Рамиреса с эффектной перекличкой гитары и саксофона. Она прекрасно задала тон всему этому незаурядному проекту.

© & (p) 2024 Traumton Records

10 tks / 61 mins

(Arne Jansen – g; Uwe Steinmetz – sax; Anders Jormin – b;)

Линк предоставил Hanns-Christian Gerth, HEART BEAT & SOUL

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Швеция
музыкальный стиль
современный джаз


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