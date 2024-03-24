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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Room 31 - Crazy Town

Room 31 - Crazy Town

24.03.2024
Room 31 - Crazy Town

Совершенно новые и незнакомые для автора этих строк американские музыканты представлены в коллективе Room 31. Духовик Грег Синибальди и ударник Марлон Паттон впервые встретились в 2008 году, когда они оба играли в группе Kenosha Kid. Уже тогда они почувствовали некую «общую химию» и общие творческие интересы. Грег к тому времени отучился в Консерватории Новой Англии, работал со многими известными музыкантами. Можно назвать хотя бы такие имена, как Гюнтер Шуллер, Джимми Джуффри, Дэйв Дуглас или Билл Фризелл. Синибальди всегда отличал вкус ко всему новому и экспериментальному, не случайно одним из основных его инструментов стали электронные духовые (EWI). Южанин из Джорджии Марлон Паттон происходит из семьи потомственных музыкантов, еще его дед сидел за ударными в биг-бэнде в Чикаго. Сам Паттон работал в самых разных стилистках и со многими видными джазовыми музыкантами: Хьбстоном Персоном, Лью Солоффом, Джоном Патитуччи. В 2019 году оба музыканта почти одновременно перебрались в Нью-Йорк и решили посотрудничать в дуэте. Над названием своего общего коллектива они долго не зацикливались: им стал номер студии, в которой они репетировали, отсюда и Room 31.

В дебютный альбом дуэта Crazy Town вошло шесть композиций, авторами которых значатся оба участника Room 31. Но на самом деле каждая из них – это импровизация, рождавшаяся непосредственно в студии (меня более других впечатлил трек What You Thought Were Departures, are Actually Entrances). При записи Crazy Town Синибальди играет на баритон-саксофоне и инструменте под названием NuRAD – это разновидность электронного духового инструмента, которую изготавливает и продает шведский музыкант и инженер Йохан Берглунд. Паттон играет на ударных и на басу, и оба музыканта активно используют разнообразную электронику. Стилистика их музыки – это привлекательная смесь роковой динамики, джазовой импровизации и электронного авангарда. Не случайно, альбом издан Positive Elevation – отделением 577 Records, которое специально занимается электронной музыкой. Остается добавить, что и обложку альбома оформил сам Синибальди. Как рассказывает Грег, «Я написал эту картину в период работы над записью. Для меня визуальные образы – это часть музыкального процесса. Живопись помогает мне помнить, насколько я должен чувствовать себя свободным, работая над музыкой». И Грега, и Марлона можно поздравить? И обложка и содержимое альбома определенно удались.

© & (p) 2024 Positive Elevation / 577 Records

6 tks / 38 mins

(Greg Sinibaldi - NuRAD, electronics, bars; Marlon Patton - dr, electronics, b;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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