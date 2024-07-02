Russ Brannon - Sojourn

Расселл Бреннон – региональный ветеран канадской музыки. Его карьере уже более шестидесяти лет. Гитарист и композитор Бреннон живет в городе Дартмуте, Новая Шотландия. Начинал он в конце 50-х под влиянием музыки Чета Аткинса, The Ventures, Ховарда Робертса, а позже – Лэрри Карлтона, Джорджа Бенсона и Роббена Форда. Исходя из этих имен, вы можете понять, что Бреннона трудно назвать адептом какой-то одной стилистики. В его музыке можно найти элементы блюза, фолка, джаза и популярной музыки в разных пропорциях. Это касается в полной мере и последней работы Расса Бреннона Sojourn.
Этот проект Бреннон создавал в содружестве с продюсером Майклом Воеводой, который помог Рассу собрать крепкую профессиональную команду из видных музыкантов с атлантического побережья Канады, включая и струнную группу. Не знаю, сознательно или нет действовал Бреннон, но альбом, полностью состоящий из его собственных композиций, выглядит неким подведением творческих итогов. Судите сами. В него вошла и самая первая сочиненная Бренноном композиция Grace, посвященная его бабушке, и Pauline, посвященная уже покойной матери музыканта, и композиции, навеянные путешествиями по Испании и Франции (Casco Viejo, From The Mountain), и изящный блюз Bluesoid – память о сотрудничестве с Роббеном Фордом, и Passage – мой персональный фаворит альбома. Надо сказать, что работа над проектом шла весьма в драматических условиях: примерно на середине пути у Бреннона был диагностирован рак горла, который ему удалось одолеть и продолжить работу.
…Пресс-релиз к альбому определяет его как современный джаз/смус-джаз. Что ж, возможно и такое толкование. Но, в любом случае, смус-джаз от Расса Бреннона обращен не только к ушам слушателя, но и к его душе и сердцу.
(Russ Brannon – g; Lori Cullen – voice; Chris Mitchell – ts; Silvio Pupo – keyb; James Gatti – b; JR Smith – dr; Tom Roach – perc; Jennifer Jones, Celeste Jankowski, Anne Simons, Kristy Money, Alexandra Bates, Hilary Brown – strings;)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
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