Satoko Fujii Quartet - Dog Days of Summer

Сатоко Фудзии – музыкант по-своему уникальный. Уроженка Токио, эта пианистка и композитор имеет дипломы двух таких престижных заведений, как колледж Беркли и Консерватория Новой Англии. Среди ее педагогов были весьма известные люди, как, скажем, Джордж Рассел и Пол Блей. С самого начала своей карьеры в джазе, пришедшейся на конец 90-х годов, Сатоко зарекомендовала себя, как адепт авангардного джаза, не пренебрегая при этом элементами рока и этнической музыки. Фудзии одинаково уверенно руководит, как малыми составами, так и биг-бэндами, за что такое авторитетное издание, как Cadence назвал Фудзии «Эллингтоном фри-джаза». Ее отличает фантастическая плодовитость. Еще в 2022 году она перешагнула рубеж в сто (!) альбомов в качестве лидера или одного из лидеров, а в 2018 году в честь своего 60-летия она выпускала по альбому каждый месяц этого года.
Свой чисто японский квартет она организовала в 2001 году и до 2007 года, когда этот проект надолго исчез из ее дискографии, было издано 5 альбомов от Satoko Fujii Quartet. И вот, почти через двадцать лет, Сатоко решила в 2024 году этот проект реанимировать. Весной прошла запись новой программы, издан альбом осенью, в сентябре, а получил он при этом парадоксальное название Dog Days of Summer (это английская идиома, означающая «знойные летние дни»). В квартет вошли трубач Нацуки Тамура (муж Фудзии и частый ее партнер в составах разных форматов), басист Такехару Хаякава и ударник Тацуя Йошида. Каждый из этих музыкантов имеет немало собственных и весьма интересных проектов, например, Йошида, один из основателей группы The Ruins, считается одним из лучших барабанщиков современного рока.
Конечно, Сатоко отнюдь не собиралась просто продолжать то, на чем квартет остановился 18 лет назад. Как она говорит, «Я не люблю оглядываться. Я не хочу, чтобы группа застыла в определенной форме. Считаю, что хорошая музыка должна быть живой, а это значит постоянное обновление. Каждый мой проект должен быть новым шагом вперед». В музыке нового альбома Сатоко предоставила максимум пространства для импровизации своим партнерам, сохраняя при этом контроль над общим замыслом композиций и фри-джазовую их направленность. Это проявилось уже в стартовой Not Together, которую, задавая тон, Фудзии начинает, мощно атакуя клавиши своего инструмента. Пьеса Haru wo Matsu выглядит более спокойной, во многом благодаря партии трубы от Тамуры в контрасте с напряжением, создаваемым электрифицированным саундом Хаякавы и пульсом ударных от Йошиды. Metropolitan Expressway, на мой вкус, лучшая пьеса программы, интересна разбивкой квартета на два условных и меняющих свой состав дуэта: сначала это контрапункт агрессивных басовых линий и неожиданно лиричных пассажей Фудзии, потом в диалог вступают ударные и труба, а в финале композиции труба Тамуры имитирует гудки поезда, а на авансцену выходят фортепьяно и ударные. Похожий прием использован и в A Parcel for You, а самая длинная (более 11 минут) пьеса Circle Dance, а также Low превращаются в парад импровизаций всех участников ансамбля, причем в Low я особо выделил бы трубу Тамуры. В титульной же пьесе, закрывающей программу, основным солистом становится сама Сатоко Фудзии, словно напоминая слушателям, что именно ее идеи лежат в основе этой весьма интересной программы.
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