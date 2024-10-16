Dan Fortin - Cannon

Канадский басист и композитор Дэн Фортин родился в Питерборо, а живет и работает ныне в Хэмилтоне (оба города – в провинции Онтарио). Это опытный и успешный музыкант. В составе трио MYRIAD3 он участвовал в записи пяти альбомов с 2012 по 2018 годы, играет экспериментальную поп-музыку в группе Bernice, выступал в США, Японии и европейских странах, играл с Итаном Айверсоном, The Allison Au Quartet, You Can Can, Джоном Саутвортом и многими другими исполнителями. Личную дискографию Дэн открыл в 2015 году альбомом BRINKS, а в 2020 году выпустил очень неординарный сольный альбом The Latest Tech, где он играет собственные композиции на контрабасе. Нынешний его проект Cannon в определенном смысле продолжает предыдущую работу.
Альбом этот записывался в разных городах с 2021 по 2023 годы. Фортин играет здесь преимущественно на электрическом басу и синтезаторах, но использует также контрабас и баритоновую гитару. В композиции Cuesta он и здесь играет соло, используя в дополнение к своему основному инструменту как раз баритоновую гитару. Есть в программе альбома из десяти треков и одна пьеса в формате трио: в Palms к нему присоединяются Юнджин Клер Ли на синтезаторах и старый партнер Дэна, ударник Фабио Раньели. Все же остальные треки – это дуэты Фортина с разными музыкантами.
Так, в стартовой Uh Hundred Дэн нашел очень достойного партнера в лице одного из самых известных джазовых гитаристов Канады Дэвида Очипинти. Композиция Act II прямо указывает на продолжение и развитие идей альбома The Latest Tech (там была пьеса Act I). Здесь же в дополнение к басовым линиям Фортину понадобилось усиление электронных звучаний. Логичным гостем этого ьрека стал партнер Дэна по Bernice Филипп Мелансон с электронными ударными. А вот в Minty Фортин решил добавить акустические краски альт-саксофона известной исполнительницы Карен Нг, получилось впечатляюще. Еще один акустический инструмент, фортепьяно, звучит в дуэте с еще одним старым партнером, Крисом Донелли, в композиции Aplomb. Название пьесы Eastern Side of The Ural Mountains должно особенно заинтриговать российских слушателей альбома из России. Что имел ввиду Дэн, обращаясь к теме Уральских гор, я не знаю, но его дуэт с родным братом, Джос.Фортином, сочинившим эту пьесу и играющим здесь на синтезаторах, породил саунд эффектный и таинственный одновременно. Мой же персональный фаворит альбома – это Question Song, где достойным партнером Фортина по музыкальному диалогу стала трубач Мэйделин Эртель. Как видите, альбом получился очень разнообразным и демонстрирующим все богатство возможностей саунда в креативных руках создателя Cannon.
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