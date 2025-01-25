Jerry Kalaf - Safe Travels

Барабанщик и композитор Джерри Калаф – один из ветеранов американского джаза. Он уже долгое время живет в Лос-Анджелесе, совершая при этом многочисленные гастрольные туры по всему миру – от Южной Америки до Африки, бывал он и в России. Калаф выходил на самые престижные сцены США, работал с Эдди Харрисом, Гэри Бартоном, Грегори Хайнсом и многими другими мастерами. На нашем сайте Калаф «засветился» однажды, совместным альбомом с Барри Коутсом и Джимми Хаслипом New Dreams (2022). Та работа по стилистике была близка к прог-року. Новый альбом Джерри Safe Travels решен совсем в ином ключе.
Фортепьянное джазовое трио плюс струнный квартет – так можно представить формулу состава участников этого проекта. Том Рэньер и Трей Хенри составляют компанию Калафу в этом трио, а струнные в альбоме представлены известным в Чикаго классическим квартетом ATLYS. Этой команде Калаф предложил программу из восьми композиций собственного сочинения, аранжировки к которым сделал Дуг Уолтер. Результатом стала коллекция очень камерных пьес, в которых строгая академичность формы удачно сочетается с джазовой импровизацией. Каждый из участников трио, включая самого Калафа, получил достаточно пространства для демонстрации своего искусства, а ATLYS придал саунду особую элегантность. Стилистически эта музыка, пожалуй, более всего близка к идеям третьего течения, осмысленным Калафом и Уолтером с учетом изменений, прошедших в современном джазе с времен, когда Гюнтер Шуллер выдвинул эту идею конвергенции джаза и академической музыки.
Тематически большинство пьес Джерри посвящено дорогим для него местам и состояниям души, если так можно выразиться: 263 Beacon (это адрес в Бостоне, где он жил когда-то), Another Summer, At The End of The Day, Epilogue (посвящена другу Джерри, упомянутому в начале этого текста Барри Коутсу) и так далее. Это «тихий», но очень гармоничный джаз, особенно уместный в атмосфере какого-нибудь уютного джазового кафе, где вы встретились с добрым приятелем, которого не видели уже очень давно…
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