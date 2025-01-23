Amir Amiri Ensemble - Ajdad – Ancestors. Echoes of Persia
23.01.2025
Глубокое погружение в мир, для многих малоизвестный и притягательный своей экзотикой для людей, воспитанных западной культурой, мир традиционной музыки Ирана. Проводником в этом погружении для слушателей альбома Ajdad – Ancestors. Echoes of Persia станет композитор и сантурист Амир Амири. Сантур, мастером игры на котором является Амири, - это традиционный иранский струнно-ударный инструмент, напоминающий более знакомые нам цимбалы. У него трапециевидная форма, выполняется он из дерева, но имеет 72 металлические струны. Играют на сантуре малетами в виде небольших молоточков – мизрабов.
Амир увлекся музыкой в целом и игрой на сантуре в частности с детства. Толчком тому послужили первое впечатление от увиденного вблизи инструмента и… пластинка с музыкой фламенко в исполнении Пако Де Люсия. Фламенко очаровало Амира, но он решил посвятить себя родной для него персидской музыке. У него были прекрасные учителя, но вот только режим аятолл, утвердившийся в Иране после свержения шаха, крайне неодобрительно относился не только к западной, но и к традиционной музыке. Были введены нелепые ограничения и запреты. Амиру приходилось, как пишет он сам, маскировать свой инструмент, когда он шел на урок к учителю. Сегодня в этой сфере в Иране наступили определенные послабления, но молодому Амиру пришлось уехать из страны. Он получил статус беженца в Канаде (сейчас он уже гражданин Канады), но зато ему открылся огромный мир музыки самых разных направлений, он познакомился со многими музыкантами, среди которых нашел и единомышленников.
Возглавляемый им коллектив Amir Amiri Ensemble – это квинтет, в котором преобладают традиционные инструменты. С этим составом и был записан альбом Ajdad – Ancestors. Echoes of Persia, чья обложка украшена работой иранской художницы Марьяне Саиди. Из двенадцати композиций альбома десять сочинил сам Амири, а еще две написали его партнеры по группе. И хотя, как видите, вся музыка альбома – авторская, она глубоко укоренена в иранскую традицию. Многие композиции основаны на различных системах персидской музыки и работах его предшественников, сантуристов старших поколений, идеи которых Амири с успехом использует в собственном творчестве. Ряд его пьес подчеркивает связь персидской музыки с музыкой соседей Ирана – арабов (Sarzamin (Spirit Of Our Land), курдов (Raghseh Sama (Sama Dance), турок. Вошли в программу и треки, где солируют его коллеги: Реза Абаи на гайчаке (лютневидном струнном инструменте) в Sarzamineh Madaran (Towards My Motherland), а Абдул-Вахаб Каяли на уде (тоже лютневидном инструменте арабского происхождения) в Sarzamin (Spirit Of Our Land). Музыка ансамбля выглядит достаточно сдержанной, камерной, но бушующие в ней страсти просто скрыты под этой оболочкой – надо только вслушаться! Ну, а красота звучания сантура и других инструментов очевидна каждому, кто услышит эту работу – и специалистам этномузыкологам, и обычным слушателям.
Вслед за студийным Quia Nesciunt Quid Faciunt (2023) петербургская группа Roz Vitalis представила свои поклонникам новый концертный альбом, только на сей раз не на итальянском, а на российском лейбле. Это запись концерта, который группа дала в ...
Расселл Бреннон – региональный ветеран канадской музыки. Его карьере уже более шестидесяти лет. Гитарист и композитор Бреннон живет в городе Дартмуте, Новая Шотландия. Начинал он в конце 50-х под влиянием музыки Чета Аткинса, The Ventures , Ховарда ...
Канадская виолончелистка с необычным именем Сахара фон Хаттенбергер родом из Ванкувера, Британская Колумбия. Она получила классическое образование в SchulichSchoolofMusicв Университете МакГилла в Монреале. В 2019-2020 годах Сахара сразу после ...
В джазе состав из десяти человек – это нечто промежуточное: то ли большое комбо, то ли маленький биг-бэнд. Для такого формата даже придумано специальное определение: mid-size band. Но это большей частью касае6тся джазового мэйнстрима. А поглядите на ...
Сатоко Фудзии – музыкант по-своему уникальный. Уроженка Токио, эта пианистка и композитор имеет дипломы двух таких престижных заведений, как колледж Беркли и Консерватория Новой Англии. Среди ее педагогов были весьма известные люди, как, скажем, ...
В начале апреля 2019 года в Саарбрюккене, столице самой западной немецкой земли, проходил фестиваль авангардного джаза под названием FreeJazzSaar 2019. Одним из хедлайнеров мероприятия был заявлен знаменитый американский музыкант Чарльз Гейл. ...
Что и говорить, имена на обложке этого альбома весьма громкие. Правда, возможно в наших краях пианиста Эдварда Саймона знают похуже, чем басиста Скотта Колли, работавшего с Кармен МакРей, Джимом Холлом, Эндрю Хиллом, Хэнкоком, Скофилдом и Крисом ...
Думаю, этот альбом основательно разрушит сложившиеся стереотипы о том, как должна звучать бразильская самба. Во-первых, самба никому ничего не должна, это свободная музыка свободных людей из Бразилии, а во-вторых, трио Серджиу Краковского в ...
Если Вам знакомы и нравятся фильмы Эмира Кустурицы, музыка Горана Бреговича и ансамбля того же Кустурицы No Smoking Orchestra , то вам наверняка будет интересен лондонский ансамбль shunTA! и его дебютный альбом At The Kafana. Вы погрузитесь в ту же ...
Во многих регионах Южного полушария, а особенно в Австралии произрастает трава рода спинифекс. Ее отличает удивительная жизнестойкость и способность выживать на самых неблагоприятных почвах – на камне и в песках. Ансамбль Spinifex, работающий в ...
Хотя все участники этого проекта живут и работают в Торонто, сам он носит характер глобальный – и относительно программы альбома, и относительно этнических корней исполнителей. Особенно затейливо переплетены этнические корни у его главной ...
Последовательно и упорно американский пианист Тейлор Эйгсти прокладывает себе путь в джазовую элиту. По рождению он – калифорниец, играть на фортепьяно начал в четыре года и занимается этим с успехом до сих пор. Полный список всех тех, с кем он ...