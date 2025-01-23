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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Amir Amiri Ensemble - Ajdad – Ancestors. Echoes of Persia

Amir Amiri Ensemble - Ajdad – Ancestors. Echoes of Persia

23.01.2025
Amir Amiri Ensemble - Ajdad – Ancestors. Echoes of Persia

Глубокое погружение в мир, для многих малоизвестный и притягательный своей экзотикой для людей, воспитанных западной культурой, мир традиционной музыки Ирана. Проводником в этом погружении для слушателей альбома Ajdad – Ancestors. Echoes of Persia станет композитор и сантурист Амир Амири. Сантур, мастером игры на котором является Амири, - это традиционный иранский струнно-ударный инструмент, напоминающий более знакомые нам цимбалы. У него трапециевидная форма, выполняется он из дерева, но имеет 72 металлические струны. Играют на сантуре малетами в виде небольших молоточков – мизрабов.

Амир увлекся музыкой в целом и игрой на сантуре в частности с детства. Толчком тому послужили первое впечатление от увиденного вблизи инструмента и… пластинка с музыкой фламенко в исполнении Пако Де Люсия. Фламенко очаровало Амира, но он решил посвятить себя родной для него персидской музыке. У него были прекрасные учителя, но вот только режим аятолл, утвердившийся в Иране после свержения шаха, крайне неодобрительно относился не только к западной, но и к традиционной музыке. Были введены нелепые ограничения и запреты. Амиру приходилось, как пишет он сам, маскировать свой инструмент, когда он шел на урок к учителю. Сегодня в этой сфере в Иране наступили определенные послабления, но молодому Амиру пришлось уехать из страны. Он получил статус беженца в Канаде (сейчас он уже гражданин Канады), но зато ему открылся огромный мир музыки самых разных направлений, он познакомился со многими музыкантами, среди которых нашел и единомышленников.

Возглавляемый им коллектив Amir Amiri Ensemble – это квинтет, в котором преобладают традиционные инструменты. С этим составом и был записан альбом Ajdad – Ancestors. Echoes of Persia, чья обложка украшена работой иранской художницы Марьяне Саиди. Из двенадцати композиций альбома десять сочинил сам Амири, а еще две написали его партнеры по группе. И хотя, как видите, вся музыка альбома – авторская, она глубоко укоренена в иранскую традицию. Многие композиции основаны на различных системах персидской музыки и работах его предшественников, сантуристов старших поколений, идеи которых Амири с успехом использует в собственном творчестве. Ряд его пьес подчеркивает связь персидской музыки с музыкой соседей Ирана – арабов (Sarzamin (Spirit Of Our Land), курдов (Raghseh Sama (Sama Dance), турок. Вошли в программу и треки, где солируют его коллеги: Реза Абаи на гайчаке (лютневидном струнном инструменте) в Sarzamineh Madaran (Towards My Motherland), а Абдул-Вахаб Каяли на уде (тоже лютневидном инструменте арабского происхождения) в Sarzamin (Spirit Of Our Land). Музыка ансамбля выглядит достаточно сдержанной, камерной, но бушующие в ней страсти просто скрыты под этой оболочкой – надо только вслушаться! Ну, а красота звучания сантура и других инструментов очевидна каждому, кто услышит эту работу – и специалистам этномузыкологам, и обычным слушателям.

© & (p) 2024 Latitude 45

12 tks / 45 mins

(Amir Amiri - santur; Reza Abaee – ghaychack; Omar AbuAfach – viola; Abdul-Wahab Kayyali – oud; Hamin Honari -tombak, dayereh, daf;)

Линк предоставил Dan Rosenberg

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Иран, Канада
музыкальный стиль
ориентальная музыка


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