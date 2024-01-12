Peter Hand - Blue Topaz

Творческий путь нью-йоркского гитариста Питера Хэнда начинался с блюза. В колледже его кумирами были Би Би Кинг, Элберт Кинг, Отис Раш, Бадди Гай, Майк Блумфилд. Но постепенно вкусы Питера менялись. Он увлекся джазом и верен этой музыке по сей день. Хэнд окончил Беркли-колледж в Бостоне, получил степень бакалавра в области композиции и, вернувшись в родной Нью-Йорк, стал активно работать и в качестве сайдмена, и в качестве лидера собственных ансамблей, и в качестве аранжировщика и композитора. Он сотрудничал с Ли Коницем, Хьюстоном Персоном, Джорджем Коулменом, Кармен Лунди. Питер Хэнд зарекомендовал себя, как тонкий интерпретатор стандартов и поклонник бразильской музыки. Впрочем, его увлеченность блюзом в молодые годы дает о себе знать и по сей день. Jazz & Blues Report характеризует его так: «Хэнд – прекрасный гитарист в духе Монтгомери, Кенни Баррелла, Гранта Грина и им подобных с выраженным блюзовым чувством». Хэнд много работал в сфере биг-бэндовой музыки. После трех успешных работ с биг-бэндами - The Wizard of Jazz: A Tribute to Harold Arlen (2009), Out of Hand (2014) и Hand Painted Dream (2019) – Питер решил обратиться к проекту с малым составом: им стал альбом Blue Topaz, дебютный для Хэнда на Whaling City Sound.
Этот лейбл издает преимущественно мэйнстримовый джаз, и в этом смысле они с Хэндом счастливо нашли друг друга. Для записи альбома Питер Хэнд собрал квинтет из первоклассных мастеров, включая очень известного басиста Харви Эс, трубача Эдди Аллена, саксофониста и флейтиста Дона Брэйдена, пианиста Джеймса Вейдмэна и ударника Стива Джонса. В двух треках гостем проекта стал прославленный ветеран, 89-летний тенор-саксофонист Хьюстон Персон и, заменивший в них Вейдмэна пианист Дэвид Джейнуэй. Программу альбома составили и стандарты, и толика бразильского джаза, и собственные композиции Хэнда. Среди них надо отметить посвященную жене Хэнда композицию Rosalyn с соло Аллена на трубе с сурдиной, эффектной игрой ударных Джонса и, конечно же, проникновенной партией гитары от самого Хэнда, а также балладу Bittersweet Morning с романтичным диалогом сопрано-саксофона Брэйдена и гитары Хэнда. Персон, который и раньше много работал с Хэндом, блеснул неувядающим мастерством в меланхоличной композиции Хэролда Арлена One For My Baby (And One More For The Road), известной по вокальной версии Синатры конца 50-х. Увлеченность Питера Хэнда латинским джазом лучше всего характеризуют Pedro’s Samba с виртуозной флейтой Брэйдена и авторская босса-нова Хэнда Blue Topaz, давшая имя и альбому в целом. Для тех, кто любит мэйнстрим, альбом Питера Хэнда станет приятным сюрпризом в начале года.
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