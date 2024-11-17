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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Joe Morris / Bob Gorry - Down The Rock

Joe Morris / Bob Gorry - Down The Rock

17.11.2024
Joe Morris / Bob Gorry - Down The Rock

Два американских джазовых гитариста, оба родом из Нью-Хэйвена, Коннектикут, оба исповедуют преимущественно джаз свободной формы – звезды просто обязаны были сойтись так, чтобы Джо Моррис и Боб Горри записали совместный альбом в дуэте. Оба эти имени должны быть знакомы нашим читателям: целый ряд альбомов и того, и другого (Морриса побольше) хранится в архивах сайта. Но для тех, кто не хочет воспользоваться нашим поисковиком на сайте, напомним что Моррис (р.1955) является ветераном фри-джаза, одним из немногих в наше время музыкантов, кто овладел искусством игры на гитаре самостоятельно, что он особо отмечает творчество Сесила Тейлора, Эрика Дольфи, Телониуса Монка, Джими Хендрикса и традиционную музыку Западной Африки, как повлиявшие на формирование его вкусов, что Моррис записал много работ на самых разных лейблах, включая ЕСМ, Hat Hut, Leo, Knitting Factory. Он не только действующий музыкант, но и преподает в Консерватории Новой Англии. Боб Горри и раньше играл с Джо Моррисом. Этот музыкант возглавляет в родном городе New Haven Improvisers Collective, выступал на многих фестивалях, посвященных импровизационной музыке и сотрудничал со многими известными импровизаторами.

В две электрогитары Джо и Боб записали почти часовую программу, в которую вошли три их импровизационные композиции, включая масштабную I'm Done on This Side на двадцать семь с половиной минут. Сразу скажу, что это музыка не для тех, кто ищет легкого развлечения с «усладой для уха». Тотально свободные импровизации Морриса и Горри рассчитаны на единомышленников или, по крайней мере, на людей, которые готовы к определенному интеллектуальному труду, потому что слушать Down The Rock – это тоже труд. И в этом случае, вы сможете оценить сложнейшие, не подчиненные никаким гармоническим или ритмическим ограничениям диалоги двух мастеров, когда один, к примеру, играет естественным звуком, а другой разражается самыми разнообразными эффектами, или когда оба играют, используя гитарные эффекты. На неподготовленного слушателя такая музыка может произвести шоковое впечатление музыкального хаоса. Но если вы окажетесь «на одной волне» с музыкантами, то жалеть об этом не придется.

Альбом издан 12 ноября на основанном Моррисом лейбле Bintam Granite Records.


© & (p) 2024 Bintam Granite Records

3 tks / 56 mins

(Joe Morris, Bob Gorry – el.g;)

Линк предоставлен Bintam Granite Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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