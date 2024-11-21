Orquesta Inorgánica - Viaje hacia lo inesperado

Совсем недавно наш сайт обозревал альбом секстета H.u.M.o., изданный новым лейблом dForma музыканта и композитора из аргентинского города Ла-Плата Матиасом Формикой. Как оказалось, и его «старый» лейбл Numeral, которым он руководит совместно с Ларой Аларкон, не бездействует. Примером тому может послужить свежий линк из Аргентины, представляющий альбом Viaje hacia lo inesperado («Путешествие в неожиданное») ансамбля Orquesta Inorgánica.
Этот коллектив появился на аргентинских концертных площадках в 2018 году. По количеству участников Orquesta Inorgánica приближается к стандартному биг-бэнду, правда, весьма своеобразного состава. Возглавляемый саксофонистом и композитором Хорхе Торресиласом, Orquesta Inorgánica обладает большой духовой секцией (восемь человек) с полным набором саксофонов, тромбоном, кларнетами и флейтами, но без труб и стандартной ритм-группой. Несмотря на преимущественно акустический характер звучания, не чужд он и электроники, с которой управляется пианист Эзекиель Лавайен. В 2022 году ансамбль выпустил свой дебютный альбом Noctámbulos, очень тепло принятый прессой. Музыкальный журнал El Intruso признал его альбомом года, а сам ансамбль был назван лучшим новым коллективом 2022 года.
И вот, два года спустя, Orquesta Inorgánica представляет на суд публики свою новую работу, второй в дискографии коллектива альбом Viaje hacia lo inesperado, записанный летом 2024 года. Все шесть композиций альбома написал и общее музыкальное руководство осуществлял Хорхе Торресилас. Впрочем, согласно пресс-релиза, лишь две композиции, Caminos cruzados («Пересекающиеся пути») и El dolor lo justifica todo («Боль все оправдает»), можно назвать полностью заранее сочиненными. Все остальные композиции – это сочетание авторских аранжировок и импровизации, как коллективной, так и индивидуальной. Orquesta Inorgánica играет музыку авангардного характера, используя принципы алеаторики и полиритмию. По сути, она очень близка к фри-джазу, и, признаюсь, не часто доводилось мне слушать фри-джазовые квази-биг-бэнды – это интересно уже само по себе. Если же говорить о личных вкусовых предпочтениях, то тут я назвал бы лучшей композицию Sueños peligrosos («Опасные сны») с очень эффектной средней, лирической частью, где хороши флейта и женские голоса, а для любителей тотального фри выделю мощную финальную No me pidas que decida («Двадцать пять не делится пополам»). Стоит послушать, будет интересно!
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