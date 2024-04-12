The Brenan Brothers - Valley of Silence

Когда-то давно свою книгу об истории джаза Руди Блеш назвал Shining Trumpets («Сияющие трубы»). Именно блистательную мощь духовых он сделал символом джаза. Для многих людей они остаются таким символом и по сей день. Судя по пресс-релизу к выпуску альбома Valley of Silence, записанного канадским коллективом TheBrenanBrothers, братья Бренаныпринадлежат к их числу: «Представьте: десятилетние близнецы Джим и Крэйг, нервно переминаются с ноги на ногу у входа в Palms Cafe в Эдмонтоне теплым летним вечером 1979 года. Отец впервые взял их на концерт, где будут играть на инструментах, на которых и они мечтают научиться играть, когда пойдут в школу осенью.» То был концерт квинтета трубача Вуди Шоу, и братья запомнили тот вечер на всю жизнь. Они оба стали музыкантами-духовиками: Джим – саксофонистом, Крэйг – тромбонистом, они играли со многими большими людьми в джазе – Мейнардом Фергюссоном, Рэнди Брекером, Тереллом Стаффордом, а сейчас возглавляемый ими ансамбль выпускает свой альбом.
TheBrenanBrothers– септет с мощной духовой пачкой из четырех исполнителей и стандартной ритм-группой. Если учесть, что Джим Бренан играет здесь на теноре и сопрано саксофонах, а Шон Крэйг – на альте и баритон-саксофонах, то практически все тембровые краски эта секция охватывает, и музыка ансамбля – это, конечно же, прежде всего акцентированное звучание духовых. При этом и пианисту Эрлу Макдональду, и басисту Рубиму Де Толедо поразительным образом вполне хватает пространства не только для выполнения своих «прямых обязанностей», но и для небольших, но заметных сольных фрагментов.
Программу же альбома музыканты сложили из восьми композиций, две из которых написали братья-лидеры: Крэйг сочинил Tri Seamair, навеянную поездкой в Ирландию, а Джим – титульную Valley of Silence, которую я назвал бы лучшей композицией альбома. Остальные шесть пьес – это каверы, аранжировки к которым выполняли в основном то же братья, причем разделив свой вклад истинно «по-братски»: по две каждый. Не могу не упомянуть открывающую программу версию Blackbird Леннона и МакКартни: Beatles были первыми музыкальными любимцами Крэйга. Остальные пьесы – это классический джазовый мэйнстрим, включая и композицию Theme for Maxine того самого Вуди Шоу, который повлиял на выбор братьями жизненного пути. ТheBrenanBrothersискренне любят эту стилистику и стремятся передать свою любовь слушателям – насколько удачно судить уже вам.
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