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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Troy Roberts - Green Lights

Troy Roberts - Green Lights

09.03.2025
Troy Roberts - Green Lights

Нью-йоркский австралиец из города Перт Трой Робертс, трехкратный номинант Грэмми, может быть очень разным: он может играть типичный мэйнстрим и музыку, близкую к фанку, как в серии его проектов Nu Jive, может играть только на своем любимом тенор-саксофоне, а может использовать чуть ли не все саксофонное семейство инструментов, а то и вовсе, чуть ли не все партии разных инструментов играть самостоятельно, как на альбоме Stuff I Heard (2020), может исполнять собственную музыку и с не меньшим вдохновением играть каверы. В одном его отличает железная последовательность: за шестнадцатилетнюю карьеру в джазе он выпустил шестнадцать альбомов в качестве лидера. Поэтому меня не удивило появление в 2024 году его новой работы Green Lights, а интриговал лишь вопрос, каким Трой предстанет перед слушателями на этот раз?

Предстал здесь Робертс в качестве лидера очень мощного квартета, в котором за ударную установку сел его давний партнер по многим записям и концертам Джимми Макбрайд, а компанию им составили не нуждающиеся в дополнительном представлении гитарист Пол Болленбэк и неувядаемый Джон Патитуччи на акустическом басу. С такими партнерами можно свернуть горы, и в качестве таковых Трой Робертс предложил ансамблю полностью авторскую программу из девяти композиций и короткого тридцатисекундного эпилога под названием Soundcheckin’.

Стилистически программа эта выглядит несколько размытой. Здесь есть композиции, условно говоря, с нейтральной полосы между фьюжн и мэйнстримом: таковы, на мой взгляд, титульная Green Lights, которую Трой поставил стартовой, или Harry Brown, лучшая, опять-таки, на мой взгляд, композиция в программе. В обоих случаях они выглядят очень симпатично за счет ненавязчивого грува и приятных мелодий. Балладного плана пьесы типа Jive Dumpling или The Scotsman’s Ballad с их отчетливым свингом и без лишней слащавости примирят с Робертсом даже радикальных пуристов. Интересно построил Трой композицию Solar Panels с диалогом ударных и саксофона во вступлении, а в Up to No Good яркому соло лидера предшествует замысловатое интро с участием ударных, баса и того же саксофона. Тенор-саксофон Робертса хорош во всех пьесах, технически этот музыкант, кажется, вообще особых проблем не испытывает, хотя эмоциональности в его игре, за исключением, может быть, Up to No Good, могло бы быть и больше: соло Робертса выглядят несколько слишком рассудочными и предсказуемыми. Очень понравился Болленбэк, который местами, на мой вкус, даже переигрывал лидера квартета. Особенно эффектно его гитара прозвучала в By Your Side и Harry Brown. С другой стороны, надо отдать должное Робертсу, предоставившего Полу обширное поле для сольных партий.

Ну, а в целом альбом, крепкий и сбалансированный, занял достойное место в обширной дискографии Робертса, хотя вершиной творчества этого талантливого и очень плодовитого саксофониста и композитора Green Lights я бы не назвал.

© & (p) 2024 Toy Robot Music

10 tks / 72 mins

(Troy Roberts - ts; Paul Bollenback – g; John Patitucci – ac.b; Jimmy Macbride – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/troy-roberts-green-lights/)

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, США
музыкальный стиль
современный джаз


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