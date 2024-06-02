Taylor Eigsti - Plot Armor

Последовательно и упорно американский пианист Тейлор Эйгсти прокладывает себе путь в джазовую элиту. По рождению он – калифорниец, играть на фортепьяно начал в четыре года и занимается этим с успехом до сих пор. Полный список всех тех, с кем он выступал, гастролировал или записывался (у него более 70 записей в качестве сайдмена) просто огромен. Тут и ушедшие гиганты – Брубек, МакКой Танер, Кориа, и ныне здравствующие Розенвинкель, Поттер, Пэйтон и много кто еще. Но отдельно хочется упомянуть два имени: трубач Теренс Блэншард и вокалистка Гретхен Парлато. Эйгсти на постоянной основе играет в E-Collective Блэншарда и много лет гастролирует с концертным бэндом Парлато.
Неплохо обстоят дела и с собственным творчеством Тейлора. В его дискографии уже восемь альбомов, но самый большой успех ожидал его альбом Tree Falls, выпущенный в 2021 году и получивший в 2022 году Грэмми в категории «Лучший альбом современной инструментальной музыки». Признаться, всегда настороженно относился к этой «резиновой» категории, в которой побеждают порой самые неожиданные проекты. Но в случае с Эйгсти все «по честному»: добротный и, несомненно, джазовый по характеру альбом.
После этого успеха встал вопрос: что дальше? Боссы Ground Up Music советовали Эйгсти представить новый альбом, как некую вторую часть программы Tree Falls. Поначалу и сам Тейлор склонялся к этому варианту. Но жизнь рассудила иначе. В разгар работы над альбомом ушла из жизни мать музыканта. Естественно, он посвятил альбом ее памяти, но минорное настроение некоторых композиций никуда не делось. Кстати, почти все они сочинены Эйгсти, самостоятельно или с партнерами, а стандарт Роджерса и Харта Bewitched Bothered and Bewildered вписался в программу довольно органично. Кстати, повторения успеха в категории Лучший альбом современной инструментальной музыки» на сей раз точно не будет. Дело в том, что Тейлор пригласил к участию в проекте трех прекрасных (каждая по-своему) вокалисток: Гретхен Парлато, Бекки Стивенс и Лайзу Фишер. Если поиграть в Париса, то я бы вручил яблоко Лайзе Фишер за Fire Within. Кстати, с Лайзой Эйгсти также работает в дуэте на постоянной основе. А что же инструменталисты? Не извольте беспокоиться: Тейлор подобрал такую команду тяжеловесов, которой позавидовал бы любой исполнитель. И первым здесь надо назвать патрона Эйгсти по E-Collective, трубача Теренса Блэншарда. Его соло украсило пьесу Light Dream. Да и остальные ему под стать: саксофонисты Бен Уэнделл и Дайна Стивенс, гитарист Джулиан Лаж, отличные басисты и ударники. Не могу сказать, что Эйгсти сотворил новый шедевр, но Plot Armor – вполне достойная работа. Пожалуй, не больше, но и никак не меньше.
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