The Jamie Baum Septet+ - What Times Are These

Джейми Баум, одна из лучших флейтисток современного джаза и талантливый композитор, в особых представлениях не нуждается. Ее музыка представляет собой весьма привлекательный коктейль из джаза, академической музыки (Джейми в свое время специализировалась в Консерватории Новой Англии по музыке «третьего течения», ориентальных мотивов и еврейской духовной музыки. Уже довольно давно (еще с 1999 года) The Jamie Baum Septet+ является ее основным проектом. Разумеется, состав коллектива не раз менялся за эти годы. Сегодня это прекрасно сбалансированный состав из высокопрофессиональных музыкантов: тут присутствует крепкая линия духовиков (без тромбона, но с валторной), отличный гитарист Брэд Шепик, не менее сильный пианист Луис Пердомо, а ударник Джефф Хиршфилд – ветеран состава с того самого 1999 года.
What Times Are These – пятый по счету альбом септета. Как обычно, это полностью авторская работа Джейми, как композитора. Большинство пьес альбома рождалось в период пандемии Ковид, когда, по выражению Баум, выступления рушились одно за другим, как костяшки домино, а вскоре все оказались заперты в своих домах. Именно тогда Джейми полностью посвятила себя сочинению музыки, а заодно увлеклась поэзией, хотя ранее была к ней достаточно равнодушна. В результате What Times Are These приобрел новый для проектов Баум оттенок. Семь из десяти композиций альбома Джейми сочинила на стихи ведущих американских поэтесс ХХ и ХХI века: Мардж Пирси, Трейси Смит, Адриенны Рич, Люсиль Клифтон и Наоми Шихаб Най. Для композиций с поэтическими текстами понадобились вокалисты: Джейми привлекла к проекту немецкого певца Тео Блекмана, португалку Сару Серпа и соотечественников Обри Джонсон и Кокайю. Но просто вокала ей показалось недостаточно. В двух композициях звучит еще и мелодекламация. Стихи Пирси в To Be Of Use читает сама Джейми Баум, а стихи Смит в An Old Story декламирует трубач Джонатан Финлейсон. Кроме того, в трех треках участвует и лауреат Грэмми, известная перкуссионистка Кейта Огава.
Не перегружена ли оказалась музыка альбома? При всей сложности соединения джаза с поэтическим словом, мне показалось, что слушается альбом с интересом. Яркие соло демонстрировали и Финлейсон, и саксофонист-кларнетист Сэм Садигурски, и блистательный Шепик. Примечательно, что сама Джейми Баум выступила в этом проекте преимущественно, как композитор и бэнд-лидер: за весь альбом она позволила себе только три сравнительно небольшие сольные репризы. Если говорить о самых интересных пьесах альбома, то, по мнению самой Баум, больше всего ей удались In Those Years, Sorrow Song, My Grandmother In The Stars (for Edie Baum) и Dreams (for Ron Wynne). Лично я разделяю ее высокую оценку My Grandmother In The Stars (for Edie Baum): Наоми Шихаб Най посвятила стихи своей арабской бабушке, а Джейми – композицию в целом своей маме, страдающей от деменции и уже не способной порадоваться ярким успехам дочери.
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