The Way Back Whens - Live at the Yardbird Suite

Знаете, чем хорош традиционный джаз? Это, пожалуй, единственное направление в джазе, которое дарит своим слушателям ощущение праздника и даже – чуда. Это напоминает цирк, где все ярко, где все непохоже на повседневность и где у детей горят глаза в ожидании этого самого чуда. Эти «высокофилософские» мысли возникли у меня при знакомство с дебютным альбомом канадской группы традиционного джаза из Эдмонтона The Way Back Whens. Ее основатели – кларнетист и саксофонист Дэн Дэвис и сузафонист и басист Кит Ремпел. Они же – основные авторы композиций альбома Live at the Yardbird Suite, а образцом для своих сочинений они почитают музыку Луиса Армстронга и Сиднея Беше, Бенни Гудмена и Арти Шоу. Одновременно, каждый из двух лидеров отвечает за свою часть ансамбля: Дэвис – центр «фронтальной духовой линии», куда входят также трубач Эрик Вейден и тромбонистка Одри Очоа, Ремпел же со своим эпичным сузафоном возглавляет «ритм-секцию» с банджоистом и гитаристом Бреттом Хансеном и ударником Дэном Стадницки. Своеобразие группе придают танцовщица – тэпистка Барбара Варгас и скрипач Дан Жерве.
Да, больше всех солирует, пожалуй, Дэвис, но своя «минута славы» выпадает и Вейдену, и Жерве, и, конечно, Ремпелу. Помимо собственных композиций музыканты записали также свою версию знаменитого стандарта братьев Гершвинов I Got Rhythm и глубоко прочувствованную «антологию госпел» в пяти минутах звучания (Gospel Medley). Энергия, которая сквозит в каждой музыкальной фразе, талант исполнителей и позитивные эмоции, буквально излучаемые их музыкой – это сильные и весомые козыри The Way Back Whens. Дебют группы я признал бы более, чем удачным.
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