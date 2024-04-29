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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » The Way Back Whens - Live at the Yardbird Suite

The Way Back Whens - Live at the Yardbird Suite

29.04.2024
The Way Back Whens - Live at the Yardbird Suite

Знаете, чем хорош традиционный джаз? Это, пожалуй, единственное направление в джазе, которое дарит своим слушателям ощущение праздника и даже – чуда. Это напоминает цирк, где все ярко, где все непохоже на повседневность и где у детей горят глаза в ожидании этого самого чуда. Эти «высокофилософские» мысли возникли у меня при знакомство с дебютным альбомом канадской группы традиционного джаза из Эдмонтона The Way Back Whens. Ее основатели – кларнетист и саксофонист Дэн Дэвис и сузафонист и басист Кит Ремпел. Они же – основные авторы композиций альбома Live at the Yardbird Suite, а образцом для своих сочинений они почитают музыку Луиса Армстронга и Сиднея Беше, Бенни Гудмена и Арти Шоу. Одновременно, каждый из двух лидеров отвечает за свою часть ансамбля: Дэвис – центр «фронтальной духовой линии», куда входят также трубач Эрик Вейден и тромбонистка Одри Очоа, Ремпел же со своим эпичным сузафоном возглавляет «ритм-секцию» с банджоистом и гитаристом Бреттом Хансеном и ударником Дэном Стадницки. Своеобразие группе придают танцовщица – тэпистка Барбара Варгас и скрипач Дан Жерве.

Да, больше всех солирует, пожалуй, Дэвис, но своя «минута славы» выпадает и Вейдену, и Жерве, и, конечно, Ремпелу. Помимо собственных композиций музыканты записали также свою версию знаменитого стандарта братьев Гершвинов I Got Rhythm и глубоко прочувствованную «антологию госпел» в пяти минутах звучания (Gospel Medley). Энергия, которая сквозит в каждой музыкальной фразе, талант исполнителей и позитивные эмоции, буквально излучаемые их музыкой – это сильные и весомые козыри The Way Back Whens. Дебют группы я признал бы более, чем удачным.

© & (p) 2024 Chronograph Records

10 tks / 50 mins

(Dan Davis – cl, sax; Keith Rempel – sousaphone, b; Audrey Ochoa – tb; Eric Weiden – tp; Brett Hansen – banjo, g; Dan Stadnicki – dr, cymbals; Barbara Vargas – tap dance; Dan Gervais – fiddle;)

Линк предоставлен Travis Luckert, Chronograph Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
традиционный джаз


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