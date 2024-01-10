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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Lina - Fado Camões

Lina - Fado Camões

10.01.2024

Lina - Fado Camões

Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений португальской литературы, автор знаменитой поэмы «Лузиады», истории страны в стихах, любовных сонетов, драм и так далее. Значимее его литераторов в Португалии нет. Но в названии представляемого нами альбома есть еще одно слово: фаду. Так называется пользующийся огромной популярностью в Португалии особый музыкальный жанр с богатой историей, грустные песни, в которых те самые грусть и печаль разбавляют мечта и надежда. Знаменитые фадишта (то есть исполнители фаду) почитаются в Португалии наравне со звездами спорта и кино. Самой великой в этом жанре считают несравненную «королеву фаду» Амалию Родригеш, после смерти которой в стране был объявлен трехдневный траур.

А объединила эти два дорогие сердцу каждого португальца понятия «Камоэнс» и «фаду» в названии своего нового альбома певица Лина. Ее полное имя – Лина Кардозу Родригеш и она принадлежит к молодому, но уже добившемуся заметных успехов поколению фадишта. Свою певческую карьеру Лина начинала с музыки классической, с оперного пения. Она закончила консерваторию в Порту по классу вокала, на ее счету партии в «Кармен», «Богеме» и других оперных спектаклях. Но в 2005 году Фелипе ла Ферия предложил Лине выступить в роли Амалии Родригеш в его мюзикле Amália. С тех пор начался и до сих пор не прекращается бурный и успешный роман певицы с музыкой фаду. Лина – постоянный резидент престижного «клуба фаду» Мариу Пачеко, участвует в программах Музея фаду, много гастролирует по Европе и США, выпустила целый ряд успешных альбомов.

Новый проект Лина задумала и воплотила вместе со своим продюсером, опытным британским музыкантом Джастином Адамсом. Как рассказывает она сама, «Мне стало любопытно, я захотел узнать о Камоэнсе побольше, помимо «Лузиад» или «Сонетос», и обнаружила, что темы Камоэнса — перемены, детство, любовь, разлад в любви или описание природы — можно адаптировать к фаду и его музыкальным принципам». Так родился альбом Fado Camões из 12 треков, где на стихи Камоэнса звучит музыка известных композиторов фаду, традиционная музыка, а в композициях Se De Saudade Morrerei Ou Não и Lina Vaz De Camões – музыка, сочиненная самой певицей. Помимо Адамса ей ассистировал еще один англичанин, клавишник Джон Бэгготт, гитарист Педру Виана, а в двух треках – российская скрипачка Янина Хмелик. Кроме того, в O que temo e o que desejo Лина поет дуэтом с астурийцем Родриго Куэвасом. Отдаю себе отчет, что мало кто из наших читателей сможет оценить прелесть стихов Камоэнса, но сладкую горечь фаду в прекрасном исполнении Лины почувствует любой слушатель этого альбома, который увидит свет 19 января на немецком лейбле Galileo MC.

© & (p) 2024 Galileo MC

12 tks / 45 mins

(Lina – voc; John Baggott - Fender Rhodes, p, drum programming, Moog bass; Justin Adams - perc, g, programming; Pedro Viana - Portuguese g; with Rodrigo Cuevas – voc; Ianina Khmelik – vi;)

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН





стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Испания, Португалия, Россия


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