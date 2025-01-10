Fantastic Swimmers - Concerto Grosso # 17

В разнообразной творческой деятельности белорусского мультиинструменталиста-импровизатора Виктора Семашко в последние годы основное место занял проект Fantastic Swimmers. Проект это во многом «безразмерный»: в зависимости от обстоятельств в нем меняется и количество музыкантов, и конкретные персоналии. Кроме того, в рамках Fantastic Swimmers существует и «суб-проект» Fantastic Swimmers Concertography, где под торжественно-барочным названием Concerto Grosso фиксируются концертные выступления Виктора со сменяющими друг друга партнерами. Впрочем, несмотря на «академическое» название, звучит на таких концертах преимущественно характерная для творческих поисков Семашко авангардная импровизационная музыка. Не стал исключением и Concerto Grosso # 17, с темной, как декабрьский вечер, обложкой, запущенный Виктором в Сеть в самый канун Нового года – 30 декабря.
Записан же он был незадолго до того, 1 декабря, на концерте в клубе Dragon, что находится в польском городе Познань, смешанным белорусско-польским составом. Для меня приятным сюрпризом в этой конфигурации Fantastic Swimmers стало появление на сцене еще одного видного мастера свободной импровизации из Беларуси Фридриха Самотного, совсем недавно «засветившегося» в новом альбоме возрожденной петербургской группы Dead Frank.
В программу Concerto Grosso # 17 вошло девять импровизационных композиций, исполненных в форматах, варьировавшихся от дуэта до квинтета, где в качестве названия использованы только обозначения состава и порядковый номер. Признаюсь, много ждал от встречи Семашко - Самотны, но их первый дуэт, где Виктор занял место за роялем, меня скорее разочаровал. Диалог, на мой вкус, оказался несколько анемичным, хотя Семашко активно пытался оживить саунд, дополнительно используя корпус рояля в качестве перкуссии. Чувствовалось, что музыканты еще только нащупывают общие линии взаимодействия, вырабатывают принципы диалога, что, в принципе, характерно для стартовых композиций. В дальнейшем все сложилось, и «беседа» двух импровизаторов пошла значительно живее и интереснее. А вот басистка Мартина Боратыньска общий язык с партнерами находила сразу, и как дуэты, так и трио с ее участием я бы отнес к лучшим моментам Concerto Grosso # 17. Впрочем, это же можно сказать и по эпизодам, когда Семашко уступил место за роялем Юлии Шавель, а сам взял в руки флейту. Я тут, конечно, субъективен, потому что с давних времен люблю слушать импровизации Виктора на этом инструменте, но, на мой взгляд, общий саунд при этом стал острее и интереснее. И уж совсем весело дело пошло в трех квинтетных эпизодах, второй из которых я бы назвал апофеозом концерта. Отдельно отмечу, что если вы будете не слушать альбом на bandcamp, а смотреть концерт на youtube (youtu.be/rkeyUpRCtnA), то наверняка эффектной вам покажется игра Михала Йонеца, который, в то время, как пианист работает за клавишами инструмента, играет на его струнах при открытой крышке рояля, как на перкуссионном инструменте. Что ж, завершение календарного года для Fantastic Swimmers нельзя не признать очень достойным.
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