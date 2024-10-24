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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Gigi - Songs of ’69 Volume 1

Gigi - Songs of ’69 Volume 1

24.10.2024
Gigi - Songs of ’69 Volume 1
Канадская вокалистка Женевьева Марентетт, работающая под артистическим ником Джиджи, родилась в Лимингтоне, Онтарио, но сейчас живет в Торонто. Впрочем, в Канаду она вернулась только в 2014 году, а до этого подростком жила в Детройте, а потом, уже в качестве джазового исполнителя, выступала в США, странах Азии и Европы. У нее в карьере

уже есть несколько дисков, а идея Songs of ’69 возникла у Джиджи в Гонконге в 2019 году, где она выступала в одном из местных отелей. Джиджи отобрала свои любимые композиции того времени, преимущественно из рок-музыки, и составила программу из десяти треков, которую посвятила своей матери, которая в 1969 году была социальной активисткой и помогала молодым американцам, не желавшим попасть в американскую армию и отправиться во Вьетнам воевать, найти убежище в Канаде, а также знаменитому вокалисту и фронтмену Blood Sweat & Tears Дэвиду Клейтон-Томасу, с которым ей довелось работать.

Записи для альбома Songs of ’69 Volume 1 начались в 2022 году. В них была задействована большая группа музыкантов, включая струнную группу во главе с номинантом Грэмми Дрю Юречкой. Главным помощником ДжиДжи в этом проекте, со-продюсером и аранжировщиком духовых, а также непосредственно исполнителем во многих треках стал Джоно Грант, прочие аранжировки, помимо струнных и духовых, стала сама Джиджи.

Надо сказать, идея Джиджи кажется мне очень интересной. С одной стороны, старые хиты в мягкой джазовой обработке могут привлечь молодых слушателей к знакомству с музыкой их родителей, а с другой - разбередить ностальгические чувства тех, кто рос под эту музыку. Правда, тут есть опасения, что некоторым из них такие версии любимых хитов покажутся чуть ли не кощунственными. Мне и самому кое-что в альбоме не совсем пришлось по душе в этой связи, но не буду навязывать читателям свои индивидуальные вкусы, тем более, что некоторые герои тех хитов, как Дэвид Клейтон-Томас или Рэнди Бахман из Guess Who, высоко оценили работу талантливой и амбициозной вокалистки.

А подбор программы впечатляет. Джиджи открывает его мотаунским хитом You've Made Me So Very Happy, получившим известность в исполнении Blood Sweat & Tears, в нее вошли также две композиции Боба Дилана из альбома Nashville Skyline (Tonight I'll Be Staying Here With You, на мой вкус, лучшая вещь альбома, и Lay Lady Lay), две песни Guess Who (Undun с отличным соло саксофонистки Элисон Янг и точной гитарной работой Эрика Сен-Лорана, и These Eyes с партией фортепьяно от Майкла Шенда), I Talk to the Wind классиков прог-рока King Crimson из их первого и лучшего альбома In the Court of the Crimson King с очень уместными струнными в интерпретации Джиджи, River Man Ника Дрейка, песня, которую Джиджи посвятила своей сестре, умершей от передозировки наркотиков, как и сам Ник Дрейк, Easy to Be Hard из мюзикла «Волосы», Leaving on a Jet Plane из репертуара Джона Денвера и заканчивающая программу Bad Moon Rising Джона Фогерти, лидера Creedence Clearwater Revival с узнаваемой органной партией Лу Поманти. И, конечно, везде неповторимую ауру каждому треку придает голос Джиджи, превращающей каждую песню в маленький спектакль. Кто-то может посетовать на отсутствие в программе своих любимцев, от Chicago до Led Zeppelin, но, как уже говорилось выше, это персональный выбор создательницы проекта. Да и многозначительное Volume 1 в названии альбома намекает на возможное продолжение…

© & (p) 2024 Vesuvius Music

10 tks / 44 mins

(Alison Young – ts ( 2,4); Andrew Stewart – b (6); Ben Wittman – dr (1,2,3,4,5,6,8); Burke Carroll - pedal steel (7,10); Christian Overton – tb (2,4); Christine Bougie - slide g (3); Drew Jurecka - strings (1, 5); Eric St-Laurent –

g ( 1,2,3,4,5,6,8); George Koller – b (1,2,3,4,5,8); Genevieve Marentette – voc; Jono Grant – g (1,2,3,4,5,7), keyb (2), b (7,9), perc (1,3,4,7), dr (10); Lori Cullen - bg voc (3); Lou Pomanti – org (10); Marie Goudy – tp (2,4); Michael Shand – p (6,9,10); Richard Underhill – as, ts, bars (2,4); Rob Christian – ts (8); Vezi Tayyeb – p, org (3);)

Линк предоставлен Vesuvius Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
кроссовер


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