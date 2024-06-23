JT Conception - How Far Can You Go?

Новый альбом ансамбля JT Conception – отличный повод почувствовать, чем сегодня дышит новая волна эстонского инструментального джаза. Душа и организатор этого коллектива – молодой, но уже прекрасно зарекомендовавший себя басист, аранжировщик и композитор Янно Трамп. Выходец из семьи музыкантов, Янно закончил музыкальную школу им. Георга Отса в Таллинне, затем Академию музыки и театра, а позже совершенствовал свои знания в консерватории Амстердама. В 2017 году он был отмечен на родине премией для молодых талантов в джазе, в 2023 году Эстонский джазовый союз и фестиваль Jazzkaar назвали его джазовым музыкантом года. Кроме того, JT Conception был провозглашен ансамблем года в 2019 году.
Это не единственный ансамбль Янно Трампа. Он возглавляет также Janno Trump Clarity Ensemble. Что же касается JT Conception, то этот коллектив он организовал в 2015 году и выпустил с ним ранее два альбома: One (2016) и Wait For It (2017). How Far Can You Go? – третья по счету работа коллектива. По составу и по характеру звучания JT Conception приближается к биг-бэнду. В ансамбле работает крепкая духовая секция – два саксофона, две трубы, тромбон и не менее сильная электро-акустическая ритм-группа, возглавляемая самим Трампом, играющим на бас-гитаре и бас-синтезаторе. В How Far Can You Go? духовиков усилил известный эстонский флейтист Маркус Антони Ээрман, а к штатному перкуссионисту Каспару Сало присоединился гость из Чили Рикардо Падилья.
В программу нового альбома Янно Трамп включил семь своих новых композиций. В целом эту работу я бы отнес к нео-фьюжн с изрядной долей фанка, а где-то и ритм-энд-блюза. Здесь есть наполненные грувом энергичные композиции типа Focus Pocus или Rush Hour, забавно -парадоксальный Niff-Niff, несколько меланхоличная пьеса Oil Spill и две центральные композиции альбома - I Can See You Now и титульная How Far Can You Go?, в которые Трамп вложил свои размышления о взаимоотношениях людей в нашем непростом социуме. Независимо от тематики, в каждой пьесе отлично сбалансирована работа секций, аранжировки пьес выглядят свежо и интересно, а темы хорошо «ложатся на ухо». How Far Can You Go? вряд ли отнесешь к работам «прорывным» и глобально отличающимся от своих предшественников, но это явный шаг вперед на творческом пути, как JT Conception, так и самого Янно Трампа.
(Janno Trump -bass g, synth bass; Madis Muul –keyb; Pent Järve –el.g; Caspar Salo –perc; Dmitri Nikolajevski –dr; Danel Aljo –ts, ss; Keio Vutt –bars; Allan Järve, Jason Hunter – tp, flg; Johannes Kiik –tb, bass tb; with Markus Anthony Eermann –fl; Ricardo Padilla –perc;)
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