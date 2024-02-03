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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Kabir Dalawari - Last Call

Kabir Dalawari - Last Call

03.02.2024
Kabir Dalawari - Last Call

Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни предков, в годы учебы в чикагском Университете Лойолы параллельно штудировал искусство джазового исполнительства (под руководством Мэтта Юлери), когнитивную психологию и тонкости нейронных взаимодействий. Окончательно победил все же джаз, потому что затем он прослушал курс в Университете ДеПол, где его наставником был другой известный в Чикаго джазмен, барабанщик Дана Холл. В 2022 году Далавари дебютировал с альбомом Awareness, а затем, под покровительством того же Мэтта Юлери в качестве продюсера, приступил к работе над Last Call.

Альбом, полностью составленный из собственных композиций, Далавари записывал с довольно любопытным составом музыкантов. Он пригласил в проект двух саксофонистов, из-за чего ансамбль варьировал состав от квинтета к секстету, пригласил одновременно и гитариста, и пианиста, что, как он говорит, ему давно хотелось попробовать (сразу скажу – на мой вкус, этот эксперимент нельзя признать слишком удачным: мне показалось, что Николас Олинчив за фортепьяно несколько отодвигал в тень гитариста). Мэтт Юлери, хорошо знакомый нашим читателям, играл на басу в первом альбоме Далавари, сейчас он рекомендовал своего более молодого коллегу Стефена Паризи-младшего (и вот тут, на мой вкус, все ожидания оправдались – Паризи удачно вписался в состав).

Разумеется, логика пьес выдвигала на первый план то альтиста Кайла Брукса (старого партнера Далавари), то тенориста Криса Мадсена, но мне редко доводилось слушать альбомы с лидером-ударником, где ударная установка столь властно и убедительно заявляла о себе практически в каждой пьесе. Уже в стартовой титульной пьесе Далавари заканчивает ее своим объемным соло. И далее он постоянно выходит за рамки чисто ритмических задач. Мощно и эффектно он выглядит и в Consciousness, и в изящном Imposter Syndrome, где, на авансцену удалось пробиться гитаристу Джошуа Ачирону. В целом же музыканты продемонстрировали под руководством своего молодого лидера неплохое взаимодействие. После второго альбома можно с уверенностью говорить о новой яркой фигуре на джазовой сцене Чикаго. Сам Кабир так говорит об этом городе: ««Я очень люблю Чикаго. Чикаго — это семья, в которой нет никаких ограничений в креативности, инклюзивности и наставничестве». Думаю, тут дополнительные комментарии излишни.

© & (p) 2024 Shifting Paradigm Records

7 tks / 41 mins

(Kabir Dalawari - dr; Kyle Brooks – as; Chris Madsen – ts; Joshua Achiron – g; Nicholas Olynciw – p; Stephen Parisi Jr. – b;)

Линк предоставил Chris DiGirolamo, Two for the Show Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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