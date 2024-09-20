Courtney Cutchins - Grunge to Grace

История и особенности такого направления рок-музыки, как гранж-рок, лежат вне сферы интересов нашего сайта. Для нас в этой связи интересно, однако, что одно время гранж-рок называли также «Сиэттл саунд» в силу того, что местом рождения данного стиля стал этот крупнейший город на северо-западе США. Именно там родилась и героиня данного текста, вокалистка и композитор Кортни Катчинс, о дебютном альбоме которой Grunge to Grace мы собираемся поговорить.
Кортни росла в Сиэттле в 90-е годы, время расцвета гранж-рока. Но ее главным увлечением в те годы был джаз. Эллу Фитцджеральд она впервые услышала в 11-летнем возрасте, и ее голос буквально покорил Кортни. Элла, наряду с Сарой Воэн и безвременно ушедшим Джеффом Бакли стали ее кумирами тех лет. В школе она пробовала играть на саксофоне, но потом окончательно остановилась на джазовом вокале. Степень бакалавра Катчинс получила в Cornish College of the Arts в родном Сиэттле, а следующую степень – уже в известной Manhattan School of Music в Нью-Йорке, где она живет и работает по сей день. В середине 10-х годов Кортни переживала серьезный внутренний кризис. Как пишет она сама в liner notes к альбому Grunge to Grace, музыкальная терапия помогла певице. Она вспоминала мелодии, которыми была окружена в детстве – от саундтреков к диснеевским фильмам до фолк-песен. Вспомнила она и постоянно звучавшие в те годы хиты музыкантов гранж-рока, особенно потрясла ее композиция Black Hole Sun группы Soundgarden. С тех пор сырая, резкая музыка Soundgarden и Nirvana, тексты, где мрачное восприятие окружающего мира сливалось с жаждой свободы, и вокал лидеров этих групп Криса Корнелла и Курта Кобейна она для себя как бы открыла вновь. Но Катчинс уже была джазовым исполнителем и потому решила соединить в своем творчестве джаз с гранжем, придумав для этого эксперимента термин джаз-гранж. Выступления в ряде нью-йоркских клубов убедили Катчинс в жизнеспособности этого сочетания, и увлеченность джаз-гранжем нашла логичное продолжение в записи Grunge to Grace.
К работе над альбомом Кортни привлекла группу своих коллег по нью-йоркской джазовой сцене. Тут особо надо отметить пианиста и клавишника Дэвида Кука, взявшего на себя также обязанности продюсера. В программу альбома Катчинс включила несколько каверов классиков гранж-рока: Boot Camp с альбома Down on the Upside (1996) и The Day I Tried to Live с альбома Superunknown (1994) от Soundgarden, а также All Apologies Курта Кобейна с In Utero, финального альбома Nirvana. Остальные шесть треков – это собственные композиции Катчинс, весьма разноплановые по текстам. Скажем, баллада Star on the Sea посвящена проблемам женского равноправия, Passenger – нью-йоркской подземке, а титульная Grunge to Grace несет в своем названии намек на единственный прижизненный альбом Джеффа Бакли. Катчинс предпочитает невысокие темпы, близкие к балладам, где ее голос звучит особенно выигрышно. Очень серьезный вклад в саунд внесли ее инструменталисты, особенно Кук и гитарист Нир Фельдер, часто вступая в диалоги с отстраненным вокалом Кортни. В общем, джаз-гранжевая ниша, открытая Кортни Хатчинс, выглядит вполне обжитой и даже комфортабельной.
Одного взгляда на обложку альбома с портретом Билли Прайса достаточно, чтобы понять, что имеешь дело не с гламурной тинейджерской поп-звездой. С обложки на нас глядит человек, явно повидавший жизнь с разных сторон – наверное, таким и должен быть ...
Продолжаем следить за стремительно развивающейся карьерой бывшего вундеркинда, а теперь уже просто очень талантливого молодого джазового пианиста, 18-летнего на данный момент Брендона Голдберга. Три года назад мы публиковали обзор его предыдущего, ...
Мальтийские джазмены – редкие гости на нашем сайте, поэтому альбом саксофониста и композитора Карло Муската вызывает естественный интерес. Первые шаги в музыке и первое признание Карло получил на родине, в 2012 году с успехом выступил на мальтийском ...
15 марта, прямо к 86-му дню рождения Чарльза Ллойда, вышел его новый альбом The Sky Will Still Be There Tomorrow. Это уже одиннадцатый подряд альбом знаменитого саксофониста, флейтиста и композитора под логотипом Blue Note: с 2015 года, по ...
Барабанщик, перкуссионист и композитор Чес Смит родился в Калифорнии, но вся его музыкальная карьера связана с Нью-Йорком. Чес изначально проявил себя, как приверженец авангардного джаза. Среди его партнеров можно найти имена Марка Рибо, Джона ...
Последний совместный альбом классика мирового джаза и выдающегося музыканта, практически в одиночку вернувшего в широкий джазовый оборот казалось бы давно отправленный в отставку (имею ввиду современный джаз) инструмент. Богатейшее наследие Чика ...
Последнее время мне везет на максимально камерные проекты – сольные и дуэтные работы. Не ропщу. Часто это бывают весьма любопытные альбомы, как и в данном случае, особенно лакомом, в силу того, что это дуэт контрабасистов. Возможно, кто-то разделяет ...
Двух семейный квартет Claudio Scolari Project продолжает активную творческую деятельность (подробности истории этого необычного ансамбля с двумя лидерами-ударниками я здесь опускаю – их легко найти в обзорах предыдущих работ Claudio Scolari Project, ...
На тубе играли еще во времена архаичного джаза, но на первых ролях этот инструмент никогда не был, а с развитием таких направлений, как свинг, а затем боп, и вовсе ушел в тень: духовой бас уступил место басу струнному, контрабасу. Туба появлялась ...
В принципе можно понять, почему канадский пианист Дэниэл Янки назвал свою группу Winter Trio . Янки живет и работает в городе Уайтхорс, столице территории Юкон – месте суровом и малолюдном, где зима действительно царит над всеми остальными временами ...
Большая часть карьеры баритон-саксофониста Дэйва Шумахера связана с работой в больших составах. В 80-х годах он много гастролировал с оркестрои Лайонела Хэмптона, почти двадцать лет работал с оркестрои Харри Корника-младшего, в 90-к выступал в бэнде ...
Новый альбом такого мастера, как Дэвид Мюррей, всегда интересен. Обладатель многих наград и очень уважаемый в джазе музыкант, Мюррей всегда шел своим путем, подчас парадоксальным. В юности сильное влияние на молодого саксофониста оказали ...