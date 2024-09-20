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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Courtney Cutchins - Grunge to Grace

Courtney Cutchins - Grunge to Grace

20.09.2024
Courtney Cutchins - Grunge to Grace

История и особенности такого направления рок-музыки, как гранж-рок, лежат вне сферы интересов нашего сайта. Для нас в этой связи интересно, однако, что одно время гранж-рок называли также «Сиэттл саунд» в силу того, что местом рождения данного стиля стал этот крупнейший город на северо-западе США. Именно там родилась и героиня данного текста, вокалистка и композитор Кортни Катчинс, о дебютном альбоме которой Grunge to Grace мы собираемся поговорить.

Кортни росла в Сиэттле в 90-е годы, время расцвета гранж-рока. Но ее главным увлечением в те годы был джаз. Эллу Фитцджеральд она впервые услышала в 11-летнем возрасте, и ее голос буквально покорил Кортни. Элла, наряду с Сарой Воэн и безвременно ушедшим Джеффом Бакли стали ее кумирами тех лет. В школе она пробовала играть на саксофоне, но потом окончательно остановилась на джазовом вокале. Степень бакалавра Катчинс получила в Cornish College of the Arts в родном Сиэттле, а следующую степень – уже в известной Manhattan School of Music в Нью-Йорке, где она живет и работает по сей день. В середине 10-х годов Кортни переживала серьезный внутренний кризис. Как пишет она сама в liner notes к альбому Grunge to Grace, музыкальная терапия помогла певице. Она вспоминала мелодии, которыми была окружена в детстве – от саундтреков к диснеевским фильмам до фолк-песен. Вспомнила она и постоянно звучавшие в те годы хиты музыкантов гранж-рока, особенно потрясла ее композиция Black Hole Sun группы Soundgarden. С тех пор сырая, резкая музыка Soundgarden и Nirvana, тексты, где мрачное восприятие окружающего мира сливалось с жаждой свободы, и вокал лидеров этих групп Криса Корнелла и Курта Кобейна она для себя как бы открыла вновь. Но Катчинс уже была джазовым исполнителем и потому решила соединить в своем творчестве джаз с гранжем, придумав для этого эксперимента термин джаз-гранж. Выступления в ряде нью-йоркских клубов убедили Катчинс в жизнеспособности этого сочетания, и увлеченность джаз-гранжем нашла логичное продолжение в записи Grunge to Grace.

К работе над альбомом Кортни привлекла группу своих коллег по нью-йоркской джазовой сцене. Тут особо надо отметить пианиста и клавишника Дэвида Кука, взявшего на себя также обязанности продюсера. В программу альбома Катчинс включила несколько каверов классиков гранж-рока: Boot Camp с альбома Down on the Upside (1996) и The Day I Tried to Live с альбома Superunknown (1994) от Soundgarden, а также All Apologies Курта Кобейна с In Utero, финального альбома Nirvana. Остальные шесть треков – это собственные композиции Катчинс, весьма разноплановые по текстам. Скажем, баллада Star on the Sea посвящена проблемам женского равноправия, Passenger – нью-йоркской подземке, а титульная Grunge to Grace несет в своем названии намек на единственный прижизненный альбом Джеффа Бакли. Катчинс предпочитает невысокие темпы, близкие к балладам, где ее голос звучит особенно выигрышно. Очень серьезный вклад в саунд внесли ее инструменталисты, особенно Кук и гитарист Нир Фельдер, часто вступая в диалоги с отстраненным вокалом Кортни. В общем, джаз-гранжевая ниша, открытая Кортни Хатчинс, выглядит вполне обжитой и даже комфортабельной.

© & (p) 2024 Laseryn Music

9 tks / 50 mins

(Courtney Cutchins – voice; David Cook – p, keyb; Nir Felder – g; Matt Clohesy – b; Obed Calvaire – dr; Daniel Sadownick - perc (tks 3 & 5); Max Bernstein - g (tks 3 & 9);)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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