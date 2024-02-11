Giuseppe Doronzo / Andy Moor / Frank Rosaly - Futuro Ancestrale
11.02.2024
Живущий в Нидерландах итальянский саксофонист и композитор Джузеппе Доронцо немного знаком нашим читателям по обзорам двух альбомов интернационального ансамбля AVA Trio с его участием. А сейчас Джузеппе представляет Futuro Ancestrale, альбом своего нового трио, изданный португальским лейблом из Лиссабона Clean Feed Records. Это концертная запись, сделанная в июне 2022 года в известнейшем амстердамском джазовом клубе Бимхейс. Вместе с Доронцо в тот день на сцену вышли Энди Мур и Фрэнк Росали.
Интрига тут кроется уже в самом составе: на сцене оказались вместе люди трех разных поколений. Самый старший в этом трио – английский гитарист Энди Мур (р.1962), также живущий с 1990 года в Нидерландах. Начинал он в 80-е годы в составе пост-панковой шотландской группы Dog Faced Hermans, потом играл в голландской группе The Ex, интернациональном нео-клезмерском составе Kletka Red, а в последние годы больше работает в сфере джазового авангарда, например, в квартете Lean Left с Кеном Вандермарком и Палом Нильсен-Лавом. Ударник Фрэнк Росали (р.1974) – американец с пуэрториканскими корнями, родившийся в Аризоне, а потом работавший и в Лос-Анджелесе, и в Чикаго, а с 2016 года тоже живущий в Амстердаме. Фрэнк играет как джаз, так и рок, но больше тяготеет к импровизационной музыке. Наконец, сам Джузеппе Доронцо (р.1987), уроженец Южной Италии и самый молодой в составе. Он играет на баритон-саксофоне, сочиняет музыку, в том числе для кино и участвует во многих коллаборационных проектах. Доронцо неравнодушен к музыке неевропейских музыкальных культур, вот и в этом проекте помимо баритон-саксофона он играет и на традиционной иранской волынке.
Программа альбома довольно компактна, но в нее вместились четыре композиции: две длинные, за десять минут звучания, сочиненные Доронцо, и две покороче, плод коллективного творчества музыкантов трио, надо думать, коллективной импровизации. Мне больше пришлись по душе объемные пьесы Доронцо, особенно Hopscotch («Игра в классики»), с явной отсылкой в названии к знаменитой книге аргентинского писателя (и большого поклонника джаза) Хулио Кортасара. Подобно головоломной нелинейной структуре книги Кортасара, музыка и структура этой композиции также непредсказуема, она напоминает величественное здание, облик которого ежесекундно трансформируется в нечто иное, но не менее впечатляющее. Особенно эффектно, на мой вкус, выглядели унисонные партии Доронцо и Мура. По-своему хороша и финальная Digging the Sand, композиция в целом более спокойная, с эффектной игрой баритон-саксофона и чем-то вроде шаманского заклинания на старте (пресс-релиз упоминает традиционную музыку Эфиопии и Лесото) – возможно, африканские мотивы проявились именно здесь. Зато с мотивами иранскими проще: в очень бурной композиции Magma звучание традиционной иранской волынки причудливо смешивается с изломанной ритмикой ударных и острыми гитарными пассажами. Примерно также выглядит и стартовый трек Neptune, с заменой волынки на более привычный Доронцо баритон-саксофон и с энергичными гитарными репликами Мура. Хочется думать, что эта коллаборация трех ярких музыкантов получит продолжение, благо все они сейчас работают в одном городе.
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