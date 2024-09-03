Rodrigo Dominguez - Bicho Bolita

Аргентинского саксофониста Родриго Домингеса ранее мне доводилось слышать лишь однажды, на концертном альбоме импровизационной музыки, записанном в Буэнос-Айресе известным итальянским авангардным гитаристом Энцо Рокко с местными партнерами. Там Родриго вполне удачно вписался в атмосферу свободной импровизации, исповедуемой Рокко. Вообще же, Домингес – универсальный музыкант, который активно работает на аргентинской столичной джазовой сцене с конца 90-х годов. Он сотрудничал с очень многими музыкантами, немало гастролировал в обеих Америках и Европе. Но в разгар пандемии Родриго резко оставил столичную сцену и перебрался на юг страны, в город Барилоче в Патагонии, где и живет с тех пор. В принципе, Патагония для аргентинца – это то, что для русского Север или Сибирь. Романтики и жаждущие «ухода от мира» там перебираются именно на Юг, а не на Север. Но Барилоче – отнюдь не «медвежий угол», это популярный горнолыжный курорт и, надо думать, Домингесу и там хватает работы.
Впрочем, свой седьмой по счету и второй для лейбла ears&eyes Records альбом Bicho Bolita он составил из выступлений своего трио не только в Барилоче, но и в Буэнос-Айресе и на одном из чилийских джазовых фестивалей. Ассистировали Родриго во всех случаях пианист и клавишник Натаниэль Эдельман и ударник Фермин Мерло. Оба они – опытные музыканты и, что немаловажно, уже работали с Домингесом ранее. Оба в Bicho Bolita выглядят весьма достойно. Сам же альбом, несмотря на небольшую продолжительность звучания, получился довольно разнообразным. Оба коротких (менее трех минут) импровизационных эпизода тяготеют к фри-джазу. Титульная пьеса Bicho Bolita выдержана скорее в духе хард-бопа, очень хорош тут сам Родриго Домингес. Polenta Magica (воспоминания о бабушкиной кухне) и De La Mano (история юношеской любви) решены в невысоком темпе, это очень мелодичные и эмоциональные композиции. Rota музыканты посвятили знаменитому итальянскому композитору Нино Рота, и характерный латинский аромат особенно заметен именно в этой пьесе. Наконец, финальная Pareidolia – это стык разных стилистик, бурный, энергичный и давший возможность всем музыкантам трио продемонстрировать свои таланты в полной мере.
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