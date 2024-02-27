Teiku - Teiku

Любители авангардного джаза наверняка хорошо знают лейбл Джона Зорна Tzadik и одну из его популярнейших серий «Радикальная еврейская культура». Новый релиз 577 Records, похоже, бросает Зорну конкурентный вызов, особенно в случае, если здесь будут появляться и другие альбомы аналогичной тематики. Одноименный альбом группы Teiku вполне укладывается в концепцию «Радикальной еврейской культуры». Основали этот коллектив двое американских музыкантов еврейского происхождения (кстати, у обоих семейные корни ведут в Украину) – пианист Джош Хэрлоу и ударник Джонатан Барахал Тейлор. Название Teiku– это талмудический акроним, приблизительно означающий «вопрос, на который невозможно дать ответ». Кроме Хэрлоу и Тейлора в Teiku входят их учитель, опытнейший басист Джарибу Шахид, игравший с Джери Аллен, а также в Griot Galaxy, Art Ensemble of Chicago и Sun Ra Arkestra, и двое духовиков: Питер Форманек, сын знаменитого басиста Майкла Форманека, но сам успевший уже посотрудничать с Бенни Гольсоном, Мэри Хальварсон, Джимми Хитом и так далее, и Рафаэль Лифар, мультиинструменталист из Детройта с богатейшим послужным списком.
Для дебютного альбома Teiku Хэрлоу и Тейлор сочинили программу из девяти треков, посвященную музыке, которая звучит в домах религиозных евреев на праздник Песах, на первом седере (торжественном застолье, открывающем этот праздник). В свое время, во все той же серии «Радикальная еврейская культура» я с удовольствием слушал альбом той же тематики - Feast Of The Passover (2009) Дэвида Гульда. Но как не похожи эти работы! Гульд построил свой альбом на синтезе еврейской духовной музыки с рэгги и дабом, Хэрлоу и Тейлор, в лучших традициях самого Зорна, соединили ее с крутейшим авангардом в духе фри-джаза. Эффект такого коктейля очень любопытен.
Логика состава выдвигает на авансцену в первую очередь Форманека и Лифара, но и фортепьяно Хэрлоу играет в построении композиций очень важную роль при активной поддержке Тейлора и Шахида. После бурной Adir Hu на контрасте композиция Adir Yivneh Rigalenu начинается с тревожных зова и отклика духовых при обилии электронных звучаний, а ближе к концу пьесы фортепьяно Хэрлоу звучит грустно и торжественно. Эта пьеса, да еще, пожалуй, Dayenu – это те островки, где в развитии композиции можно расслышать оригинальные интонации еврейской духовной музыки. В остальных же вещах превалирует фри-джазовая эстетика, как, например, в Ki Leh Noeh с переходом от низкоголосых духовых к высоким голосам и постоянно нагнетающей напряжение ритм-группой. Своеобразное впечатление оставила и финальная пьеса, самая длинная в альбоме десятиминутная Echad Mi Yodea с ее медитативным развитием и яркими партиями ударных и контрабаса. Сложный и, одновременно, очень притягательный по звучанию альбом. Teiku можно поздравить с достойным дебютом.
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