Teiku - Teiku

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Teiku - Teiku

Teiku - Teiku

27.02.2024
Teiku - Teiku

Любители авангардного джаза наверняка хорошо знают лейбл Джона Зорна Tzadik и одну из его популярнейших серий «Радикальная еврейская культура». Новый релиз 577 Records, похоже, бросает Зорну конкурентный вызов, особенно в случае, если здесь будут появляться и другие альбомы аналогичной тематики. Одноименный альбом группы Teiku вполне укладывается в концепцию «Радикальной еврейской культуры». Основали этот коллектив двое американских музыкантов еврейского происхождения (кстати, у обоих семейные корни ведут в Украину) – пианист Джош Хэрлоу и ударник Джонатан Барахал Тейлор. Название Teiku– это талмудический акроним, приблизительно означающий «вопрос, на который невозможно дать ответ». Кроме Хэрлоу и Тейлора в Teiku входят их учитель, опытнейший басист Джарибу Шахид, игравший с Джери Аллен, а также в Griot Galaxy, Art Ensemble of Chicago и Sun Ra Arkestra, и двое духовиков: Питер Форманек, сын знаменитого басиста Майкла Форманека, но сам успевший уже посотрудничать с Бенни Гольсоном, Мэри Хальварсон, Джимми Хитом и так далее, и Рафаэль Лифар, мультиинструменталист из Детройта с богатейшим послужным списком.

Для дебютного альбома Teiku Хэрлоу и Тейлор сочинили программу из девяти треков, посвященную музыке, которая звучит в домах религиозных евреев на праздник Песах, на первом седере (торжественном застолье, открывающем этот праздник). В свое время, во все той же серии «Радикальная еврейская культура» я с удовольствием слушал альбом той же тематики - Feast Of The Passover (2009) Дэвида Гульда. Но как не похожи эти работы! Гульд построил свой альбом на синтезе еврейской духовной музыки с рэгги и дабом, Хэрлоу и Тейлор, в лучших традициях самого Зорна, соединили ее с крутейшим авангардом в духе фри-джаза. Эффект такого коктейля очень любопытен.

Логика состава выдвигает на авансцену в первую очередь Форманека и Лифара, но и фортепьяно Хэрлоу играет в построении композиций очень важную роль при активной поддержке Тейлора и Шахида. После бурной Adir Hu на контрасте композиция Adir Yivneh Rigalenu начинается с тревожных зова и отклика духовых при обилии электронных звучаний, а ближе к концу пьесы фортепьяно Хэрлоу звучит грустно и торжественно. Эта пьеса, да еще, пожалуй, Dayenu – это те островки, где в развитии композиции можно расслышать оригинальные интонации еврейской духовной музыки. В остальных же вещах превалирует фри-джазовая эстетика, как, например, в Ki Leh Noeh с переходом от низкоголосых духовых к высоким голосам и постоянно нагнетающей напряжение ритм-группой. Своеобразное впечатление оставила и финальная пьеса, самая длинная в альбоме десятиминутная Echad Mi Yodea с ее медитативным развитием и яркими партиями ударных и контрабаса. Сложный и, одновременно, очень притягательный по звучанию альбом. Teiku можно поздравить с достойным дебютом.

© & (p) 2024 577 Records

9 tks / 59 mins

(Josh Harlow - p, synth, electronics; Jonathan Barahal Taylor - dr, perc, synth arrangements; Jaribu Shahid – b, singing bowls, perc; Peter Formanek – ts, as, cl; Rafael Leafar - bass cl, bass fl, ts, ss, electronics;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Ches Smith - Laugh Ash
  • стиль: джаз
Барабанщик, перкуссионист и композитор Чес Смит родился в Калифорнии, но вся его музыкальная карьера связана с Нью-Йорком. Чес изначально проявил себя, как приверженец авангардного джаза. Среди его партнеров можно найти имена Марка Рибо, Джона ...
подробнее
21.01.2024
Eyot - Quindecennial
  • стиль: джаз
Ансамбль Eyot образовался в сербской глубинке, в городе Ниш, в 2008 году. Это квартет, по составу которого трудно сказать, джазовый или роковый это коллектив. Кстати, и музыка Eyot (группа исполняет только собственные произведения) столь же ...
подробнее
22.02.2024
Gao Hong & Ignacio Lusardi Monteverde - Alondra
  • стиль: этно
Гао Хонг, видимо, самый известный в мире и самый лучший мастер игры на традиционном китайском струнном инструменте пипа, специфичной 4-хструнной лютне. Наши читатели неоднократно могли встречаться на сайте с рецензиями ее самых разных альбомов. Гао ...
подробнее
20.01.2024
Giuseppe Doronzo / Andy Moor / Frank Rosaly - Futuro Ancestrale
  • стиль: джаз
Живущий в Нидерландах итальянский саксофонист и композитор Джузеппе Доронцо немного знаком нашим читателям по обзорам двух альбомов интернационального ансамбля AVA Trio с его участием. А сейчас Джузеппе представляет Futuro Ancestrale, альбом своего ...
подробнее
11.02.2024
Ism - Maua
  • стиль: джаз
21 мая 2022 года, небольшой берлинский клуб Au Topsi Pohl . Накануне сюда доставили роскошный концертный рояль B ö sendorfer , сразу занявший чуть ли не половину маленькой сцены. К выступлению трио, состоящего из трех очень известных европейских ...
подробнее
05.01.2024
Jason Carter - Seeking The Divine
  • стиль: джаз
Британский музыкант Джейсон Картер – очень неординарная личность. Картер – вечный странник, посетивший более ста стран мира, среди которых значатся Северная Корея, Афганистан и бывшие советские республики Средней Азии. Он выступал с симфоническими ...
подробнее
24.12.2023
Jason Stein / Marilyn Crispell / Damon Smith / Adam Shead - spi-raling horn
  • стиль: джаз
Толчком к появлению этого альбома послужила … живопись, а точнее общая любовь известнейшей авангардной пианистки Мэрилин Криспелл и также весьма известного в этих же кругах басиста Дэймона Смита к творчеству американского художника, мастера ...
подробнее
09.02.2024
Kabir Dalawari - Last Call
  • стиль: джаз
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...
подробнее
03.02.2024
Kevin Kastning / Soheil Peyghambari - The Second Realm
  • стиль: джаз
Вроде бы немало работ американского гитариста и изобретателя новых типов гитар Кевина Кастнинга довелось слышать и писать о них, включая и его дуэт 2021 года с иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари The First Realm , но альбом The Second Realm ...
подробнее
30.01.2024
Lina - Fado Camões
  • стиль: этно
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
подробнее
10.01.2024
Mamiko Watanabe - Being Guided by the Light
  • стиль: джаз
Впервые я услышал японскую пианистку Мамико Ватанабе десять лет назад в альбоме саксофониста Би Джей Дженсена Ronin, The Masterless Samurai (2014), потом, совсем недавно был альбом Санти Дебриано Ashanti (2022). В обоих случаях ее игра запомнилась и ...
подробнее
02.02.2024
Mark Wingfield - The Gathering
  • стиль: джаз
2024-й год MoonJune Records открывает новым альбом живущего и работающего в Англии американского гитариста Марка Уингфилда. Записан он был в хорошо известной поклонникам лейбла каталонской студии La Casa Murada не менее известным звукоинженером ...
подробнее
24.01.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com