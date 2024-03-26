Wadada Leo Smith / Amina Claudine Myers - Central Park's Mosaic of Reservoir, Lake, Paths and Gardens
26.03.2024
Ни имен исполнителей, ни названия альбома на этой обложке нет. Поэтому предлагаю всем поклонникам авангардного джаза и свободной импровизационной музыки просто запомнить эту желто-белую картинку и постараться не пропустить альбом Central Park's Mosaic of Reservoir, Lake, Paths and Gardens, который выходит на Red Hook Records 10 мая 2024 года. Жалеть об этом вам наверняка не придется. Ведь его создатели – легендарные музыканты, иконы вышеупомянутых направлений – трубач Вадада Лео Смит и пианистка / органистка Амина Клодина Майерс.
У них на удивление похожие судьбы. Оба – выходцы с американского Юга, оба в 60-х годах оказались в Чикаго, оба стали членами AACM (Ассоциации по поддержке креативных музыкантов), одного из самых продуктивных кружков джазового авангарда, давшего целую плеяду высококлассных музыкантов. Майерс пришла сюда чуть раньше и успела в 1966 году поучаствовать во втором в истории AACM концерте. Смит вошел в ААСМ несколько позже, но сразу стал одним из активнейших участников и теоретиков этого объединения. Забавно, но вместе они никогда не играли. Много позже, в 2015 году, Вадада Лео Смит сочинил композицию Amina Claudine Myers и записал ее, как со своим квартетом, так и соло. И вот, в два ноябрьских дня 2021 года две знаменитости, 80-летний, но до сих пор очень творчески активный Смит, и 79-летняя и уже существенно реже выступающая Майерс, впервые оказались вместе в студии Sear Sound в Нью-Йорке.
Из семи композиций альбома в шести автором значится Вадада Лео Смит, Майерс сочинила и исполнила соло пьесу When Was. Альбом они решили посвятить знаменитому Центральному Парку Нью-Йорка, одному из самых известных мест этого гигантского города. В названиях пьес фигурируют и памятные места парка (Conservatory Gardens, Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, The Harlem Meer), и картины природы (Central Park at Sunset), а заканчивается альбом двумя трибьютами двум выдающимся музыкантам, чья жизнь, а в случае Леннона – и смерть, была связана с этими местами: Albert Ayler, a meditation in light и Imagine, a mosaic for John Lennon. Вадада играет и открытым звуком, и с сурдиной. Есть расхожее выражение: «труба поет». В этом альбоме я бы сравнил звучание Вадады не с пением, хотя труба – наиболее близкий к человеческому голосу инструмент, а с декламацией стихов – лирических, немножко сентиментальных, но очень сильных. Амина – и за роялем, и за органом – воплощенная мудрость, несколько усталая мудрость, но не утратившая ни чистоты звучания, ни креативности в идеях. Что самое интересное – оба апостола авангарда здесь далеки от фри-джазовой ярости: у альбома совсем другое настроение. Понятно, это не мэйнстрим, это просто современный джаз в исполнении очень больших мастеров. Не пропустите!
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