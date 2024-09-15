Carlo Muscat - The Body Is Only Light

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Carlo Muscat - The Body Is Only Light

Carlo Muscat - The Body Is Only Light

15.09.2024
Carlo Muscat - The Body Is Only Light

Мальтийские джазмены – редкие гости на нашем сайте, поэтому альбом саксофониста и композитора Карло Муската вызывает естественный интерес. Первые шаги в музыке и первое признание Карло получил на родине, в 2012 году с успехом выступил на мальтийском джазовом фестивале, а в 2013 году перебрался в Париж. Годом позже появился его дебютный альбом In The Sound Catalogues. Мускат успешно освоился на местной музыкальной сцене, работал в самых разных стилистиках. Универсальный язык музыки помог ему с успехом выступать и записываться в Лондоне и Милане, Стамбуле и Берлине, Роттердаме и Киеве. Особенно теплые отношения сложились у Карло с музыкантами из столицы Украины. В 2018 году он начал сотрудничать с украинской пианисткой Еленой Погуляевой, и в следующем году в Киеве был записан их совместный альбом Oda с адаптированными для дуэта произведениями украинских композиторов ХХ века. Собственная музыка Муската составила программу его четвертого альбома Wool (2020), вновь записанного в Киеве в формате квартета, где партнерами Карло стали местные музыканты – пианист Юрий Середин, басист Константин Ионенко и ударник Олег Марков. Наибольший же пока успех выпал на долю шестого альбома Муската Hymns (2023), включенного Downbeat в список лучших альбомов 2023 года и заработавшего в этом престижном издании оценку в «четыре звезды».

Но еще до этого приятного для музыканта события был очередной визит в Киев в январе 2022 года, где пять недель спустя Карло Мускат стал свидетелем того, как российско-украинское противостояние перешло в горячую и кровавую фазу. Он вместе с киевлянами переживал события тех дней. Вой сирен, звуки взрывов, бои в пригородах Киева. Боль. Страх. Надежда. Все это оставило неизгладимый след в его сознании и повлияло на его творчество. Как говорит сам Карло, «Прежде всего, музыка должна отражать то, чем мы живем… То, как я «слышу» свой инструмент сегодня, существенно отличается от того, как я его «слышал» в январе 2022 года. Именно это мне хотелось запечатлеть.» С десятью композициями, сочиненными под влиянием увиденного и пережитого, Карло Мускат весной 2024 года вновь приехал в Киев и в одной из местных студий 24 марта 2024 года записал с украинской ритм-группой свой седьмой альбом The Body Is Only Light, который должен увидеть свет в октябре под логотипом ears&eyes Records. Партнерами Муската стали очень известный украинский басист Константин Ионенко, уже ранее работавший с мальтийским музыкантом, и ударник Дмитрий Литвиненко. Стилистически музыка альбома представляет собой изложенный на весьма современном языке и с большим мастерством хардбоп. Она очень эмоциональна, что вполне объяснимо обстоятельствами ее сочинения.

© & (p) 2024 ears&eyes Records

10 tks / 52 mins

(Carlo Muscat – sax; Kostiantyn Ionenko – b; Dmytro Lytvynenko – dr;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Украина, Мальта
музыкальный стиль
хард-боп


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Art Baden - How Much Of It Is Real
  • стиль: джаз
Новый релиз уже пару лет базирующегося в Тель-Авиве лейбла Rainy Days Records может удивить непосвященного. В самом деле: лейбл позиционирует свою деятельность, как продвижение новых совместных работ российских джазовых музыкантов с их зарубежными ...
подробнее
16.09.2024
AurallauA - Exetastes
  • стиль: джаз
Замысловатый ник AurallauA принадлежит вокалистке и автору песен собственного сочинения Лауре Чу Винз. Живет и работает она в Питтсбурге и уже в течение семнадцати лет активно выступает и в родном городе, и в федеральном округе Колумбия со столицей ...
подробнее
17.01.2024
AVA Trio - The Great Green
  • стиль: джаз
Совсем недавно, в начале этого года, мы смаковали Futuro Ancestrale, дебютный альбом нового коллектива живущего в Нидерландах итальянского баритон-саксофониста и композитора Джузеппе Доронцо, записанный им в содружестве с Энди Муром и Фрэнком ...
подробнее
19.03.2024
Ayumi Ishito - The Roboquarians, Vol. 1
  • стиль: джаз
Благодаря релизам бруклинского лейбла 577 Records, мы уже дважды могли услышать «в деле» живущую в США японскую саксофонистку Аюми Ишито. В альбоме Open Question Vol.1 (2022) она более, чем достойно вела диалог с многоопытным Дэниэлом Картером в ...
подробнее
16.02.2024
Bag Of Bones - No One Gets Saved
  • стиль: джаз
Для британского ансамбля с сочным названием Bag Of Bones (возможно, по книге Стивена Кинга) альбом No One Gets Saved является дебютным. Но участники ансамбля (это квартет) – отнюдь не новички на лондонской джазовой сцене. Все они принадлежат к ...
подробнее
28.04.2024
Benjamín Vergara & Amanda Irarrázabal - Último Sosiego
  • стиль: джаз
Вот и первая ласточка нового 2024 года! Альбом Ú ltimo Sosiego (что-то типа «Последний мир» в переводе с испанского) увидит свет в самом начале января будущего года на авангардном лейбле из Бруклина 577 Records. Его создатели – чилийский дуэт ...
подробнее
13.12.2023
Bill Evans - Who I Am
  • стиль: джаз
… И конечно же я «купился» на название этого альбома, точнее, на имя его создателя. Получив соответствующий линк, я сразу решил, что речь идет о выдающемся джазовом пианисте Билле Эвансе, что Who I Am – это некий сборник его известнейших пьес (а ...
подробнее
08.09.2024
Bill McBirnie - Reflections (for Paul Horn)
  • стиль: джаз
Новая работа канадского флейтиста Билла МакБирни, старого и доброго знакомого нашего сайта, имеет особый смысл. Он выражен уже в названии нового альбома: Reflections (for Paul Horn). Но Билл добавляет еще и специальное посвящение: «Этот альбом ...
подробнее
21.04.2024
Billy Price - Person of Interest
  • стиль: блюз
Одного взгляда на обложку альбома с портретом Билли Прайса достаточно, чтобы понять, что имеешь дело не с гламурной тинейджерской поп-звездой. С обложки на нас глядит человек, явно повидавший жизнь с разных сторон – наверное, таким и должен быть ...
подробнее
24.06.2024
Brandon Goldberg - Live at Dizzy’s
  • стиль: джаз
Продолжаем следить за стремительно развивающейся карьерой бывшего вундеркинда, а теперь уже просто очень талантливого молодого джазового пианиста, 18-летнего на данный момент Брендона Голдберга. Три года назад мы публиковали обзор его предыдущего, ...
подробнее
01.04.2024
Charles Lloyd - The Sky Will Still Be There Tomorrow
  • стиль: джаз
15 марта, прямо к 86-му дню рождения Чарльза Ллойда, вышел его новый альбом The Sky Will Still Be There Tomorrow. Это уже одиннадцатый подряд альбом знаменитого саксофониста, флейтиста и композитора под логотипом Blue Note: с 2015 года, по ...
подробнее
07.05.2024
Ches Smith - Laugh Ash
  • стиль: джаз
Барабанщик, перкуссионист и композитор Чес Смит родился в Калифорнии, но вся его музыкальная карьера связана с Нью-Йорком. Чес изначально проявил себя, как приверженец авангардного джаза. Среди его партнеров можно найти имена Марка Рибо, Джона ...
подробнее
21.01.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com