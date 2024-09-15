Carlo Muscat - The Body Is Only Light

Мальтийские джазмены – редкие гости на нашем сайте, поэтому альбом саксофониста и композитора Карло Муската вызывает естественный интерес. Первые шаги в музыке и первое признание Карло получил на родине, в 2012 году с успехом выступил на мальтийском джазовом фестивале, а в 2013 году перебрался в Париж. Годом позже появился его дебютный альбом In The Sound Catalogues. Мускат успешно освоился на местной музыкальной сцене, работал в самых разных стилистиках. Универсальный язык музыки помог ему с успехом выступать и записываться в Лондоне и Милане, Стамбуле и Берлине, Роттердаме и Киеве. Особенно теплые отношения сложились у Карло с музыкантами из столицы Украины. В 2018 году он начал сотрудничать с украинской пианисткой Еленой Погуляевой, и в следующем году в Киеве был записан их совместный альбом Oda с адаптированными для дуэта произведениями украинских композиторов ХХ века. Собственная музыка Муската составила программу его четвертого альбома Wool (2020), вновь записанного в Киеве в формате квартета, где партнерами Карло стали местные музыканты – пианист Юрий Середин, басист Константин Ионенко и ударник Олег Марков. Наибольший же пока успех выпал на долю шестого альбома Муската Hymns (2023), включенного Downbeat в список лучших альбомов 2023 года и заработавшего в этом престижном издании оценку в «четыре звезды».
Но еще до этого приятного для музыканта события был очередной визит в Киев в январе 2022 года, где пять недель спустя Карло Мускат стал свидетелем того, как российско-украинское противостояние перешло в горячую и кровавую фазу. Он вместе с киевлянами переживал события тех дней. Вой сирен, звуки взрывов, бои в пригородах Киева. Боль. Страх. Надежда. Все это оставило неизгладимый след в его сознании и повлияло на его творчество. Как говорит сам Карло, «Прежде всего, музыка должна отражать то, чем мы живем… То, как я «слышу» свой инструмент сегодня, существенно отличается от того, как я его «слышал» в январе 2022 года. Именно это мне хотелось запечатлеть.» С десятью композициями, сочиненными под влиянием увиденного и пережитого, Карло Мускат весной 2024 года вновь приехал в Киев и в одной из местных студий 24 марта 2024 года записал с украинской ритм-группой свой седьмой альбом The Body Is Only Light, который должен увидеть свет в октябре под логотипом ears&eyes Records. Партнерами Муската стали очень известный украинский басист Константин Ионенко, уже ранее работавший с мальтийским музыкантом, и ударник Дмитрий Литвиненко. Стилистически музыка альбома представляет собой изложенный на весьма современном языке и с большим мастерством хардбоп. Она очень эмоциональна, что вполне объяснимо обстоятельствами ее сочинения.
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