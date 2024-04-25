Olcay Bayir - Tu Gulî

Малая Азия и Анатолия – синонимы. Название «Малая Азия» используется преимущественно, когда речь идет о древней и средневековой истории и множестве населявших ее народов. Название «Анатолия» более современно, это практически вся срединная часть нынешней Турции и населяют ее, как и раньше, многие народы. Турецкая певица курдского происхождения Олджай Баир родилась в Анатолии, но еще в детстве эмигрировавшие из Турции родители вывезли ее в Англию, где она выросла и начала петь. Но поет (и сочиняет песни) Олджай преимущественно о родине своих предков, об Анатолии.
Ее дебютный альбом 2014 года Neva/Harmony (Riverboat Records) представлял собой коллекцию народных песен в новой аранжировке, которые Олджай пела на пяти языках народов Анатолии. Альбом Rüya (2019), о котором мы уже писали, состоял уже из собственных песен Баир, но они также были связаны с родным для нее регионом. Таков и новый альбом Олджай Баир Tu Gulî (в переводе – «Ты – роза»). Тематика песен – любовь, счастливая и не очень, красота природы, часть из них написана на тексты известных региональных авторов, вроде Фекийе Терана, Арама Тиграна или Ашика Рухсати. Все аранжировки этих традиционных напевов сделали Олджай и ее со-продюсер Игнасио Лусарди Монтеверде. Это снова песни разных народов и Баир поет их на соответствующих языках. Тут и турецкие Ağ Elime Mor Kınalar Yaktılar, Ötme Bülbül, Daha Senden Gayrı Aşık Mı Yoktur?, и армянские Nare Nare, Tal Tala, Adana (на тему геноцида армян), и песни курдов-зазаки (Setero), и, конечно же, песни курдов-алеви (к этой этнической группе принажлежит и сама Баир): Edlê, Ay Dilberê, Hunsa. Обычно ARC Music славится полнотой своих изданий – с текстами песен на английском и на языке оригинала. Увы, на сей раз такой информации в буклете к альбому не найдешь. Нет даже списка музыкантов, участвовавших в записи: мы можем лишь узнать, что безладовая гитара, а также традиционные инструменты кобуз, уч телли и диван сази (разновидности саза) и зурна записывались в Стамбуле, уд- в Афинах, а дудук – в Ереване. Что ж, остается только наслаждаться голосом Баир (ее вокал записывали в Соборе СВ. Иоанна Крестителя в Лондоне) – а это уже немало!
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