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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Ism - Maua

Ism - Maua

05.01.2024

Ism - Maua

21 мая 2022 года, небольшой берлинский клуб Au Topsi Pohl. Накануне сюда доставили роскошный концертный рояль Bösendorfer, сразу занявший чуть ли не половину маленькой сцены. К выступлению трио, состоящего из трех очень известных европейских мастеров джазового авангарда все готово. Они выступают тут уже третий вечер подряд, но сегодня их импровизационный концерт будет записываться. И вот они появляются. За роялем занимает место темнокожий высокий мужчина в очках с черно-седой бородкой. Это англичанин Пэт Томас, 62-хлетний джазовый пианист, родившийся в Оксфорде, но уже давно живущий в Лондоне. Он известен многими проектами, как постбоповыми, так и фри-джазовыми. Среди них и квартет под названием Ahmed, посвященный музыке Ахмеда-Абдул-Малика, в котором участвуют и двое его сегодняшних партнеров. Рослый блондин с контрабасом – это швед Джоэль Грип. Его можно назвать условным хозяином сцены, потому что с 2009 года он живет в Берлине. А до того он учился музыке в Стокгольме и Балтиморе, жил и работал в Париже. Он хорошо известен по выступлениям в Европе, Азии и Америке, играет Грип исключительно свободную импровизационную музыку в любых форматах – от соло до камерных ансамблей. Место за ударными занимает невысокий сухощавый музыкант, 36- ти летний француз Антонин Жербаль, также горячий поклонник авангардного джаза, работавший со многими большими мастерами, включая Алексадра фон Шлиппенбаха и Ивена Паркера. Все трое, вместе с Сеймуром Райтом составляют ансамбль Ahmed, а без него, как трио, они называют себя Ism.

Все, что произошло в тот вечер на сцене Au Topsi Pohl, зафиксировано в записи и в середине февраля 2024 года превратиться в поступающий в продажу и изданный бруклинским лейблом 577 Records альбом Maua. Название странное, но на суахили оно означает просто «Цветы». Так называется и одноименная композиция, огромная по объему – более сорока минут звучания. Описывать этот музыкальный «поток сознания» я не берусь: его надо услышать. Скажу лишь, что Ism вовсе не радикальные экспериментаторы, это просто свободная импровизация, в ходе которой Томас играет и вполне академические фрагменты, и существенно более авангардные отрезки, а местами даже свингует. Порой кажется, что музыканты разворачивают перед своими слушателями этакую краткую историю джаза, а заодно намечают походя и пути дальнейшего развития, причем делают это весьма убедительно, этакий «авангард с человеческим лицом». На фоне этого колоссального полотна вторая композиция альбома, Niloo's Dream, продолжительностью звучания чуть более шести минут выглядит этаким коротким послесловием, выдержанным, однако, в той же полистилистике. Очень любопытная работа!

© & (p) 2024 577 Records

2 tks / 48 mins

(Pat Thomas – p; Joel Grip – b; Antonin Gerbal – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Франция, Швеция
музыкальный стиль
авангард


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