Brett Hansen - Confluence

«Слияние» - так можно перевести на русский название альбома канадца Бретта Хансена. Похоже, в этой дебютной для него работе слились воедино весь профессиональный опыт гитариста и композитора из Эдмонтона, Альберта, все его умение работать в качестве лидера бэнда, вся креативность, которой он, безусловно, обладает. Ранее Хансен участвовал в записи многих альбомов в качестве сайдмена, играл в разных стилистиках, работал с Роби Ботосом, Гилом Голдстайном и даже симфоническим оркестром Эдмонтона, разогревал публику на концертах групп Blue Rodeo, AQUA, Blue Oyster Cult. Работал он и с вокалисткой и основательницей лейбла Tunnel Mountain Records Мэллори Чипмен. Она не только приняла участие в записи Confluence, но и продюсировала ее вместе с Бреттом.
В качестве ритм-группы Хансен пригласил участвовать в записи фортепьянное трио, в котором Крис Пруден играет и на акустическом инструменте, и на клавишах и синтезаторах. Ритм-группу усилил также перкуссионист Луис Товар. Интересно отметить, что Бретт решил обойтись в этой записи без духовых инструментов. Все 12 композиций альбома – это его авторские сочинения, что дает возможность слушателю оценить и его композиторские таланты.
Как мне показалось, в Confluence Хансен предстает в первую очередь именно, как композитор. Хансен-гитарист не позволяет себе здесь какие-то длинные импровизации с демонстрацией технической виртуозности, он играет в каждой пьесе строго в рамках данной пьесы, заботясь об ее общем саунде, не подавляя партнеров и направляя развитие темы. В музыке Хансена важную роль играют композиции балладного характера, вроде стартовой forret или Lue. Да и в принципе Бретт предпочитает невысокие темпы, позволяющие посмаковать каждый звук в саунде его бэнда. А в нем очень велика роль Чипмен. Вокализы от Мэлори присутствуют почти в каждом треке, а в Heading North она поет и текст собственного сочинения. По структуре программы Хансен чередует большие развернутые композиции, например, Perfect Intentions, Jane’s Song или Slow January с короткими интерлюдиями типа going going..., где царят гитара и голос или starbathing – мини-бенефис ударника Джоэла Джешке. Стилистически музыка Бретта Хансена – это вполне современный необоповый джаз, в котором порой мелькают интонации фолка. Очень достойный дебют, заслуживающий вашего внимания.
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