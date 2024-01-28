Phil Sargent - Sons

Андреа Суперстайн, канадская вокалистка и композитор из Ванкувера, смотрит на нас, смотрит на мир с обложки своего альбома Oh Mother. Смотрит другими глазами. Другими, потому что она недавно стала матерью, а такое событие чаще всего кардинально ...