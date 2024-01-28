Phil Sargent - Sons

Время от времени ко мне попадают альбомы, созданные джазовыми исполнительницами, вокалистками или инструменталистками, на основе своих личных переживаний, связанных с рождением ребенка. Но впервые встречаюсь с альбомом, где автор представляет музыку, сложившуюся из своих отцовских ощущений. Зовут этого музыканта Фил Сарджент, он гитарист и композитор, и Sons - третий альбом в его личной дискографии.
Сарджент осваивал тонкости джазовой композиции и исполнения в Университете Нью-Хемпшира под руководством таких известных музыкантов, как Бред Шепик и Бен Мондер. Сегодня он и сам обучает людей джазу в разных местах Новой Англии, выступает в различных коллективах, таких, как Sonic Explorers, Mehmet Ali Sanlikol Jazz Orchestra, Brooke Sofferman Perspective и ряде других. Ему доводилось работать с Дэйвом Либмэном, Бобом Мозесом, Джерри Бергонци, Джоном Локвудом и другими весьма заметными в джазе людьми. Играет Сарджент любую музыку в диапазоне от мэйнстрима до авангарда, но о его собственном творчестве лучше судить по его альбомам, которыми он не часто балует своих поклонников. Свой первый альбом For Carl он выпустил в 2002 году. Второй альбом A New Day появился восемь лет спустя, и вот теперь, после еще более продолжительного перерыва, Фил представляет свою новую работу Sons.
Ко времени его издания у Фила появилось уже двое сыновей. Как говорит он сам, ««Сыновья» — это недвусмысленный привет двум моим мальчикам. Они послужили вдохновением для композиции Sons, поэтому и альбом был назван в их честь». Всего в этот альбом вошло девять композиций Сарджента. Две из них, Skyline и Breathe, он сочинил в свое время для альбома вокалистки Обри Джонсон, участвовавшей в записи A New Day. Здесь они звучат в чисто инструментальном варианте, где голос Обри заменяют звуки фортепьяно Анастасии Петровой, талантливой пианистки родом из Казахстана, чей талант Фил оценивает очень высоко. В двух других пьесах, Life и Bivawack, диалог с его гитарой ведет труба Джерри Саббатини, партнера Сарджента по многим выступлениям. В основном же на альбоме звучит трио, где Сардженту ассистируют басист Грег Лафман, получивший несколько эффектных соло партий в Rest Area и Bivawack, и ударник Майк Коннорс. Сам Фил использует несколько гитар, меняя характер звучания в зависимости от использования стальных или нейлоновых струн. Стилистически его музыка неоднородна. Где-то она напоминает фьюжн, где-то близка к мэйнстриму, а, например, в Me Fa Me Re, ощутимо влияние фолк-музыки. Словом, это современный джаз в исполнении талантливых и креативных музыкантов. Стоит услышать!
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