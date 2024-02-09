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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Jason Stein / Marilyn Crispell / Damon Smith / Adam Shead - spi-raling horn

Jason Stein / Marilyn Crispell / Damon Smith / Adam Shead - spi-raling horn

09.02.2024
Jason Stein / Marilyn Crispell / Damon Smith / Adam Shead - spi-raling horn

Толчком к появлению этого альбома послужила … живопись, а точнее общая любовь известнейшей авангардной пианистки Мэрилин Криспелл и также весьма известного в этих же кругах басиста Дэймона Смита к творчеству американского художника, мастера нефигуративной живописи Сая Твомбли (1928-2011). Пресс-релиз от лейбла Irritable Mystic Records не уточняет, встретились ли они на выставке произведений этого мастера или просто обменивались мнениями о его искусстве, но факт остается фактом: Мэрилин и Дэймон почувствовали друг в друге родственные души. А дальше разговор естественным образом перешел к музыке и возможной коллаборации. В результате 19 июня 2023 года в студии встретились музыканты трио Джейсон Стайн – Дэймон Смит - Адам Шид и их коллега Мэрилин Криспелл.

Все они могут быть знакомы нашим читателям по печатавшимся в разное время обзорам их работ, но вкратце напомню базовые моменты биографий музыкантов. Конечно, и по возрасту, и по статусу первой тут надо представлять Криспелл. Композитор и исполнительница, много лет работавшая с Энтони Брэкстоном и Реджи Уоркменом, она уже почти полвека является очень заметной фигурой в джазовом авангарде. Джейсон Стайн также известен далеко за пределами Чикаго. В отличие от Мэрилин, да и своих коллег по трио, он играет как фри-джаз, так и необоп, причем делает это исключительно на бас-кларнете (для джаза это редкость). Дэймон Смит в этом смысле бескомпромиссный радикал, список его партнеров выглядит, как справочник по фри-джазу: Сесил Тейлор, Джон Чикаи, Петер Бретцманн… Похожий послужной список и у барабанщика Адама Шида, который, как и его коллеги по трио, имеет и ряд собственных проектов.

Вместе музыканты поработали в студии чуть больше часа, сыграли за это время семь пьес, которые точно в такой последовательности, как они исполнялись, и составили альбом spi-raling horn, этакий студийный концерт. Конечно, присутствие Криспелл заметно добавило энергетики в музыку трио. Квартет музыкантов частенько разбивался на дуэты и трио, чтобы затем вновь перейти к коллективной свободной импровизации. Очень сложные ритмические кружева, парадоксальные фортепьянные пассажи и неутомимый бас-кларнет, свободно гуляющий по всему своему диапазону звучания – таков этот альбом. Я сознательно не выделяю здесь отдельные треки, хотя цельной сюитой spi-raling horn не назовешь. Дело в том, что в каждом из треков поклонник джазового авангарда найдет для себя массу интересного. Ну, а обложку альбома украсило, как вы уже, наверное, догадались, одно из абстрактных полотен Сая Твомбли.

© & (p) 2024 Balance Point Acoustics / Irritable Mystic Records

7 tks / 62 mins

(Jason Stein - bass cl; Marilyn Crispell – p; Damon Smith – b; Adam Shead – dr;)

Линк предоставил Tom Lincolnway, Irritable Mystic Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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