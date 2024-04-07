Esbe - La Serenissima

Не первый раз встречаясь с работами британской певицы и композитора Эсбе, уже знаешь, что она порой любит устраивать своим слушателям путешествия в пространстве и во времени. Так было с альбомом 2020 года Saqqara, отправлявшим нас в древний Египет, так обстоит дело и с ее новой, девятой по счету, работой La Serenissima.
… La Serenissima. Когда-то это итальянское слово не требовало дополнительных пояснений. «Светлейшая» - так с уважением и завистью называли Светлейшую Республику Венеция, просуществовавшую в европейской истории с 697 по 1797 год. Могущественная торговая республика была важнейшим игроком в европейской, да и мировой политике столетиями, а ее столица, процветавшая под знаком крылатого льва Св.Марка, была и остается уникальным городом нашей планеты, чудом, привлекающим миллионы туристов со всего мира. И не только туристов. Венеция – источник вдохновения для самых выдающихся деятелей искусства и литературы. Пьесы Шекспира («Венецианский купец», «Отелло»), картины Каналетто, стихи Бродского, фильм «Смерть в Венеции» Висконти, музыка Стравинского – этот список можно продолжать и продолжать. Свою лепту в дань восхищения, преклонения и тревоги за Венецию сейчас внесла и Эсбе.
Венецию она воспевает на четырех языках: английском, итальянском, латинском и турецком. Стартовым треком Эсбе поставила свою вокальную версию композиции итальянского композитора XVI века Джулио Каччини Amarilli, Mia Bella, все остальные треки альбома – ее собственные сочинения. Как обычно, Эсбе работала над альбомом, широко используя техники наложения звука, применяя разнообразные инструментальные краски, например, гитару в Footsteps и Victory Pageant или клавишные в Little Echo. В титульной композиции La Serenissima звучит прямая озабоченность судьбой волшебного города, который из-за глобального потепления постепенно погружается в море. Стилистически дать однозначное определение музыке Эсбе трудно: это и эмбиент, и современная академическая музыка, но то, что альбом оставляет сильное впечатление и рождает сильные эмоции, делает поиск такого определения не слишком важным – оно трудно уловимо, как и однозначное определение чуда под названием Венеция…
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