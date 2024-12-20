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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Calgaréal - Vanishing Point

Calgaréal - Vanishing Point

20.12.2024
Calgaréal - Vanishing Point

Понятие Calgaréal вы не найдете ни в одном толковом словаре. Так назвали свой ансамбль канадские музыканты, соединив в этом слове два города: Калгари и Монреаль. А группу музыкантов из этих двух городов соединил скрипач Жереми Жиньо, переселившийся какое-то время назад из Монреаля в Калгари. Ансамбль Calgaréal на сегодня представляет собой октет, в котором работают музыканты с различным этническим бэкграундом, и Vanishing Point – это из дебютный альбом.

Уже по наличию в арсенале музыкантов этнических инструментов (Матье Ланглуа помимо саксофонов играет на испанской гитаре, Джайджи Ли – на китайской бамбуковой флейте дицзы, а Робин Тафтс, помимо стандартной ударной установки, - на различной этнической перкуссии) можно предположить акцент в сферу global music. В какой-то мере это так, но чисто джазовая система организации звука, импровизация являются неотъемлемой частью саунда Calgaréal. В программу их альбома из одиннадцати треков вошли семь сравнительно больших по времени звучания композиций, сочиненных участниками ансамбля, где присутствуют этнические мотивы различных культур – французские, балканские, китайские, испанские, клезмерские, арабские, а также расставленные между ними четыре короткие импровизационные интерлюдии под названием Dialogue. Так, скажем, в Dialogue 1 музыкальный диалог ведут Орельен Томаси и скрипачка FOONYAP, а в Dialogue 3 «беседуют» китайская флейта дицзы и гитара фламенко. Из больших композиций наиболее сильное впечатление производят стартовая Cercle и решенная в ориентальном духе Danza, но нельзя не отметить и сыгранную в авангардном духе композицию La Soupe с вокалом. Несомненно одно: в Vanishing Point у каждой пьесы есть свое лицо.

Как известно, наши недостатки являются продолжением наших же достоинств. В этом смысле пестрота этнических мотивов в альбоме оборачивается потерей цельности и стилистической размытостью. Порой дебютные альбомы бывают некоторой вехой в творческом развитии исполнителей, демонстрирующих сформированную уже концепцию, но в случае Calgaréal можно скорее заключить, что коллектив еще ищет свое творческое лицо, и лебютный альбом эти поиски отражает. Очень любопытно будет проследить за дальнейшим путем этого интересного и необычного ансамбля.

© & (p) 2024

11 tks / 47 mins

(Aurélien Tomasi – cl, ss, ts, bars, additional perc, choir; FOONYAP – vi, voice; Hugo Blouin – b, additional perc, choir; Jeremy Gignoux - vi, viola, wurlitzer, choir; Jiajia Li - fl, piccolo, dizi, choir; Mathieu Langlois – as, ts, flamenco g, choir; Robin Tufts - dr, bodhran, derbuka, cajon, perc; Sébastien Leblanc - g, cobza, choir;

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
кроссовер, этно-джаз


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