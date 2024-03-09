Maliheh Moradi / Eshan Matoori - Our Sorrow

У иранской культуры непростые отношения с режимом аятолл. Это касается и киноискусства, и литературы и, конечно, музыки. Строгая регламентация всего, от внешнего вида до непосредственно творчества, в особенности жестко бьет по женщинам. Сразу же после прихода к власти аятоллы Хомейни в 1979 году они испытывают массу ограничений, от обязательности ношения одежды, закрывающей все тело, кроме лица и рук, до запрета езды на велосипеде. С годами некоторые ограничения под влиянием протестов, доходивших до актов самосожжения, были смягчены, скажем с осени 2019 года женщин стали пускать на стадионы для просмотра футбольных матчей, но многие запреты остаются в силе. Женщина-вокалистка, скажем, может выйти на сцену, но только в составе ансамбля, сольные выступления по-прежнему запрещены.
Все это испытала на себе иранская певица Малихе Моради. Она выросла в музыкальной семье, училась в тегеранской консерватории. Впервые Малихе вышла на сцену в 17-летнем возрасте. Ее считали восходящей звездой иранской традиционной музыки, она сотрудничала с ведущими иранскими композиторами. Но Малихе, вслед за Камар-ол-Мулюк Вазири, первой иранской певицей, покинувшей страну и выступающей за ее пределами с острым репертуаром, посвященным борьбе женщин Ирана за свои права, также покинула страну и начала сольную карьеру за рубежом. Она участвует в оперных постановках и в записи музыки для кино, выступает на фестивалях в Австралии. Испании, Германии, Польше.
Альбом Our Sorrow, который выпускает в апреле британский лейбл ARC Music, - результат знакомства Малихе с композитором и сантуристом Эшаном Матури, переросшим в плодотворное сотрудничество. Эшан, виртуоз игры на сантуре, талантливый композитор, чья музыка звучала в 20 странах, с 2013 года живет и работает в США, издал несколько альбомов, включая большой интернациональный проект Voices and Bridges. Для альбома Our Sorrow Матури сочинил музыку всех девяти композиций на стихи ведущих иранских поэтов. Большая группа инструменталистов, участвовавших в проекте, это, как исполнители на традиционных инструментах (сам Матури играет на сантуре в двух треках), так и виолончелисты, скрипачи, басисты. Не все песни альбома имеют социальный подтекст, часть из них – это традиционная любовная лирика, но все же основной месседж этой работы – борьба против дискриминации женщин в Иране. Как говорит в этой связи Малихе Моради, «однажды я вернусь в Иран и буду петь для своего народа».
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