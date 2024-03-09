Maliheh Moradi / Eshan Matoori - Our Sorrow

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Maliheh Moradi / Eshan Matoori - Our Sorrow

Maliheh Moradi / Eshan Matoori - Our Sorrow

09.03.2024
Maliheh Moradi / Eshan Matoori - Our Sorrow

У иранской культуры непростые отношения с режимом аятолл. Это касается и киноискусства, и литературы и, конечно, музыки. Строгая регламентация всего, от внешнего вида до непосредственно творчества, в особенности жестко бьет по женщинам. Сразу же после прихода к власти аятоллы Хомейни в 1979 году они испытывают массу ограничений, от обязательности ношения одежды, закрывающей все тело, кроме лица и рук, до запрета езды на велосипеде. С годами некоторые ограничения под влиянием протестов, доходивших до актов самосожжения, были смягчены, скажем с осени 2019 года женщин стали пускать на стадионы для просмотра футбольных матчей, но многие запреты остаются в силе. Женщина-вокалистка, скажем, может выйти на сцену, но только в составе ансамбля, сольные выступления по-прежнему запрещены.

Все это испытала на себе иранская певица Малихе Моради. Она выросла в музыкальной семье, училась в тегеранской консерватории. Впервые Малихе вышла на сцену в 17-летнем возрасте. Ее считали восходящей звездой иранской традиционной музыки, она сотрудничала с ведущими иранскими композиторами. Но Малихе, вслед за Камар-ол-Мулюк Вазири, первой иранской певицей, покинувшей страну и выступающей за ее пределами с острым репертуаром, посвященным борьбе женщин Ирана за свои права, также покинула страну и начала сольную карьеру за рубежом. Она участвует в оперных постановках и в записи музыки для кино, выступает на фестивалях в Австралии. Испании, Германии, Польше.

Альбом Our Sorrow, который выпускает в апреле британский лейбл ARC Music, - результат знакомства Малихе с композитором и сантуристом Эшаном Матури, переросшим в плодотворное сотрудничество. Эшан, виртуоз игры на сантуре, талантливый композитор, чья музыка звучала в 20 странах, с 2013 года живет и работает в США, издал несколько альбомов, включая большой интернациональный проект Voices and Bridges. Для альбома Our Sorrow Матури сочинил музыку всех девяти композиций на стихи ведущих иранских поэтов. Большая группа инструменталистов, участвовавших в проекте, это, как исполнители на традиционных инструментах (сам Матури играет на сантуре в двух треках), так и виолончелисты, скрипачи, басисты. Не все песни альбома имеют социальный подтекст, часть из них – это традиционная любовная лирика, но все же основной месседж этой работы – борьба против дискриминации женщин в Иране. Как говорит в этой связи Малихе Моради, «однажды я вернусь в Иран и буду петь для своего народа».

© & (p) 2024 ARC Music

9 tks / 42 mins

(Maliheh Moradi – voc; Eshan Matoori – santoor (tks 4,9); Hossein Behroozinia – oud, tar (tk 5); Azad Mirzapoor – oud (tk 3); Hamid Behroozinia – tar (tk 5); Pasha Hanjani – ney (tks 1,2,4,7,8); Homayoun Nasiri (tks 3,8), Mohammad Shabani (tks 1,2,9), Hamidreza Yousefi (tk 5) – perc; Behnam Abolghasem – p (tk 6); Pouring Pourshirazi – b (tk 8); Mike Block (tk 3), Mehrdad Alemi (tks 1,2,4,5,7,8), Aidin Ahmadinejad (tk 9) – cello; Sohrab Bahremandi (tks 1,2,7), Meisam Marvasti (tks 4,8) – viola; Hailey Walterman – viola, vi (tk 9); Milad Alemi, Ali Jafaripoyan – vi (tks 1,2,4,7,8); Dara Daraei – b (tks1,2,4,7); Yahya Alkhansa – dr (tk 6);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Иран, США
музыкальный стиль
ориентальная музыка


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Benjamín Vergara & Amanda Irarrázabal - Último Sosiego
  • стиль: джаз
Вот и первая ласточка нового 2024 года! Альбом Ú ltimo Sosiego (что-то типа «Последний мир» в переводе с испанского) увидит свет в самом начале января будущего года на авангардном лейбле из Бруклина 577 Records. Его создатели – чилийский дуэт ...
подробнее
13.12.2023
Ches Smith - Laugh Ash
  • стиль: джаз
Барабанщик, перкуссионист и композитор Чес Смит родился в Калифорнии, но вся его музыкальная карьера связана с Нью-Йорком. Чес изначально проявил себя, как приверженец авангардного джаза. Среди его партнеров можно найти имена Марка Рибо, Джона ...
подробнее
21.01.2024
Disaster Pony - Disaster Pony
  • стиль: джаз
Пожалуй, Disaster Pony – один из самых оригинальных канадских коллективов, которые представляет нам Эрнесто Сервини. Инициатором его создания был саксофонист и композитор из Торонто Гордон Хайленд, лидер группы Living Fossil, долгое время работавший ...
подробнее
05.03.2024
Ernesto Cervini’s Turboprop - A Canadian Songbook
  • стиль: джаз
Не в первый раз Эрнесто Сервини появляется на наших страницах не только, как человек, регулярно представляющий читателям jazzquad . ru новинки канадского джаза, но и как действующий исполнитель, композитор и бэнд-лидер, что неудивительно, так как он ...
подробнее
29.02.2024
Eyot - Quindecennial
  • стиль: джаз
Ансамбль Eyot образовался в сербской глубинке, в городе Ниш, в 2008 году. Это квартет, по составу которого трудно сказать, джазовый или роковый это коллектив. Кстати, и музыка Eyot (группа исполняет только собственные произведения) столь же ...
подробнее
22.02.2024
Gao Hong & Ignacio Lusardi Monteverde - Alondra
  • стиль: этно
Гао Хонг, видимо, самый известный в мире и самый лучший мастер игры на традиционном китайском струнном инструменте пипа, специфичной 4-хструнной лютне. Наши читатели неоднократно могли встречаться на сайте с рецензиями ее самых разных альбомов. Гао ...
подробнее
20.01.2024
Giuseppe Doronzo / Andy Moor / Frank Rosaly - Futuro Ancestrale
  • стиль: джаз
Живущий в Нидерландах итальянский саксофонист и композитор Джузеппе Доронцо немного знаком нашим читателям по обзорам двух альбомов интернационального ансамбля AVA Trio с его участием. А сейчас Джузеппе представляет Futuro Ancestrale, альбом своего ...
подробнее
11.02.2024
Ism - Maua
  • стиль: джаз
21 мая 2022 года, небольшой берлинский клуб Au Topsi Pohl . Накануне сюда доставили роскошный концертный рояль B ö sendorfer , сразу занявший чуть ли не половину маленькой сцены. К выступлению трио, состоящего из трех очень известных европейских ...
подробнее
05.01.2024
Jason Carter - Seeking The Divine
  • стиль: джаз
Британский музыкант Джейсон Картер – очень неординарная личность. Картер – вечный странник, посетивший более ста стран мира, среди которых значатся Северная Корея, Афганистан и бывшие советские республики Средней Азии. Он выступал с симфоническими ...
подробнее
24.12.2023
Jason Stein / Marilyn Crispell / Damon Smith / Adam Shead - spi-raling horn
  • стиль: джаз
Толчком к появлению этого альбома послужила … живопись, а точнее общая любовь известнейшей авангардной пианистки Мэрилин Криспелл и также весьма известного в этих же кругах басиста Дэймона Смита к творчеству американского художника, мастера ...
подробнее
09.02.2024
Kabir Dalawari - Last Call
  • стиль: джаз
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...
подробнее
03.02.2024
Kevin Kastning / Soheil Peyghambari - The Second Realm
  • стиль: джаз
Вроде бы немало работ американского гитариста и изобретателя новых типов гитар Кевина Кастнинга довелось слышать и писать о них, включая и его дуэт 2021 года с иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари The First Realm , но альбом The Second Realm ...
подробнее
30.01.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com