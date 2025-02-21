Fabien Enger - Off the seabed

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Fabien Enger - Off the seabed

Fabien Enger - Off the seabed

21.02.2025
Fabien Enger - Off the seabed

Off the seabed – дебютный альбом молодого французского трубача и композитора Фабьена Энгера. На родине Фабьен изучал, как академическую музыку, так и джаз в консерваториях Парижа, Меца и Страсбурга. Получив в 2022 году стипендию Фулбрайта, он отправился за океан и получил степень в Temple University в Филадельфии в 2024 году. Если до этого Энгер успел заявить о себе на национальной и европейской сценах, то в Штатах он освоил сцены ведущих джазовых центров родины джаза в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне и Новом Орлеане. Он успел поиграть с такими мастерами, как Бобби Занкель, Иммануэль Уилкинс, Чад Тейлор, Робин Юбенкс, Суми Тоноока, Дэвид Мюррей и другими. В 2022 году Фабьен получил вторую премию на музыкальном конкурсе, организованном итальянским лейблом из Бари Inner Urge Records, что, очевидно, и послужило импульсом для издания его дебютного проекта этой компанией.

Записывался альбом Off the seabed в Филадельфии, ставшей для Энгера местом, где он ныне живет и работает, а вот дальнейшая работа над записью продолжалась уже на другом берегу Атлантики, в студиях Inner Urge. Фабьен, составив программу из восьми собственных сочинений, выбрал формат дуэта, пригласив в партнеры филадельфийского пианиста, клавишника и органиста Джастина Григгса, также молодого и подающего большие надежды музыканта. Композиции альбома заметно отличаются друг от друга и по настроению, и по объему – от почти двенадцатиминутной Nostalgie des rendez-vous manqués («Ностальгия по пропущенным встречам») и до коротенькой, в минуту звучания, Overture of Kookaburras (Kookaburras – следующая за этой увертюрой композиция, названная в честь известных австралийских птичек, чьи голоса очень напоминают человеческий смех). При этом по-своему интересна каждая.

Пьесы альбома решены преимущественно в среднем и медленном темпах. Энгер предпочитает играть длинными фразами, плавным чистым звуком, редко прибегая к вибрато. Если учесть, что среди его преподавателей в Temple University был такой видный джазовый трубач, как Терелл Стаффорд, то можно предположить, что многое в технике игры Фабьен почерпнул у этого большого мастера. Однако, его музыка более близка европейской, чем американской джазовой традиции. «Связь» же с родиной джаза в большей степени обеспечивает Григгс. На акустическом фортепьяно он ближе к классике, а, садясь за клавиши Фендера или Хэммонд-органа, Джастин вносит в саунд дуэта отчетливо проступающие элементы блюза и музыки соул. Особенно заметно это выглядит в таких треках, как Alleycat tribute и Kookaburras. В любом случае, столь непростой формат, как дуэт, явно удался обоим музыкантам. Ну, а в лице Фабьена Энгера новая волна французского джаза приобрела яркого и интересного музыканта.

© & (p) 2024 Inner Urge Records

8 tks / 49 mins

(Fabien Enger – tp; Justin Griggs – p, Fender Rhodes, Hammond B3;)

Линк предоставила Marika Mastrandrea, Inner Urge Records

Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Франция
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

  • стиль: джаз
Удивительно, как книги Харуки Мураками, в частности роман 1Q84, оказали влияние на творчество музыкантов в разных странах. Совсем недавно, в октябре, мне довелось писать об альбоме канадской виолончелистки Сахары фон Хаттенбергер 1Q84, созданном ...
подробнее
22.11.2024
  • стиль: этно
Гао Хонг, видимо, самый известный в мире и самый лучший мастер игры на традиционном китайском струнном инструменте пипа, специфичной 4-хструнной лютне. Наши читатели неоднократно могли встречаться на сайте с рецензиями ее самых разных альбомов. Гао ...
подробнее
20.01.2024
  • стиль: джаз
Новая встреча с гитаристом и композитором из аргентинского города Мар-дель-Плата Гастоном де ла Крузом. Впервые это имя появилось на наших страницах в 2022 году в связи с альбомом его квинтета Constelaciones. На этот раз представляем квартет Гастона ...
подробнее
13.11.2024
  • стиль: джаз
Канадская вокалистка Женевьева Марентетт, работающая под артистическим ником Джиджи, родилась в Лимингтоне, Онтарио, но сейчас живет в Торонто. Впрочем, в Канаду она вернулась только в 2014 году, а до этого подростком жила в Детройте, а потом, уже в ...
подробнее
24.10.2024
  • стиль: джаз
Живущий в Нидерландах итальянский саксофонист и композитор Джузеппе Доронцо немного знаком нашим читателям по обзорам двух альбомов интернационального ансамбля AVA Trio с его участием. А сейчас Джузеппе представляет Futuro Ancestrale, альбом своего ...
подробнее
11.02.2024
  • стиль: джаз
В 2018 году редко кто в джазовой прессе не обратил внимание на альбом китайского пианиста и композитора Лю Донфена China Caribe . То была действительно весьма необычная работа. Писал о ней и наш сайт, и в том материале есть подробности творческой ...
подробнее
22.08.2024
  • стиль: джаз
На джазовой сцене аргентинского города Ла-Плата появился новый персонаж: это секстет музыкантов под названием H.u.M.o. Среди его организаторов – наш старый партнер, саксофонист и композитор Матиас Формика, часто знакомивший нас с релизами своего ...
подробнее
01.11.2024
  • стиль: этно
Пианист и композитор Хокон Скогстад (р.1989) – совершенно особая фигура на норвежской музыкальной сцене. Хокон получил всестороннее классическое музыкальное образование. Он учился в Осло и в Нью-Йорке, получил степень доктора философии в сфере ...
подробнее
11.03.2024
  • стиль: джаз
Джаз заметно раздвинул свои географические границы, и уже никого не удивляет обилие играющих джаз музыкантов азиатского происхождения. Но вот мужчину-вокалиста из Азии с классическим джазовым репертуаром мне довелось услышать впервые. Это корейский ...
подробнее
13.04.2024
  • стиль: джаз
В списке музыкантов на альбоме Things Will Pass Хе Сан Хонг значится, как перкуссионистка. Но для нее это не основное занятие. В первую очередь Хе Сан Сонг – композитор, аранжировщик и, как мы видим, бэнд-лидер. Родилась она в Сеуле, получила ...
подробнее
24.09.2024
  • стиль: джаз
1 ноября этого года московская группа illo.trio представила свой дебютный альбом. У него нет специального названия, на обложке – только название коллектива. Возможно, в этом есть определенная символика: музыканты подчеркивают отсутствие в этом ...
подробнее
07.11.2024
  • стиль: джаз
Инеке ван Доорн и Яспер ван’т Хоф … Два эти имени на одной обложке обещали много сюрпризов. Пианист и клавишник Яспер ван’т Хоф начинал, как участник одного из самых первых европейских коллективов, игравших джаз-рок: Association P.C., а в дальнейшем ...
подробнее
29.03.2024
© 2012-2025 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com