Fabien Enger - Off the seabed

Канадская вокалистка Женевьева Марентетт, работающая под артистическим ником Джиджи, родилась в Лимингтоне, Онтарио, но сейчас живет в Торонто. Впрочем, в Канаду она вернулась только в 2014 году, а до этого подростком жила в Детройте, а потом, уже в ...