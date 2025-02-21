Fabien Enger - Off the seabed

Off the seabed – дебютный альбом молодого французского трубача и композитора Фабьена Энгера. На родине Фабьен изучал, как академическую музыку, так и джаз в консерваториях Парижа, Меца и Страсбурга. Получив в 2022 году стипендию Фулбрайта, он отправился за океан и получил степень в Temple University в Филадельфии в 2024 году. Если до этого Энгер успел заявить о себе на национальной и европейской сценах, то в Штатах он освоил сцены ведущих джазовых центров родины джаза в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне и Новом Орлеане. Он успел поиграть с такими мастерами, как Бобби Занкель, Иммануэль Уилкинс, Чад Тейлор, Робин Юбенкс, Суми Тоноока, Дэвид Мюррей и другими. В 2022 году Фабьен получил вторую премию на музыкальном конкурсе, организованном итальянским лейблом из Бари Inner Urge Records, что, очевидно, и послужило импульсом для издания его дебютного проекта этой компанией.
Записывался альбом Off the seabed в Филадельфии, ставшей для Энгера местом, где он ныне живет и работает, а вот дальнейшая работа над записью продолжалась уже на другом берегу Атлантики, в студиях Inner Urge. Фабьен, составив программу из восьми собственных сочинений, выбрал формат дуэта, пригласив в партнеры филадельфийского пианиста, клавишника и органиста Джастина Григгса, также молодого и подающего большие надежды музыканта. Композиции альбома заметно отличаются друг от друга и по настроению, и по объему – от почти двенадцатиминутной Nostalgie des rendez-vous manqués («Ностальгия по пропущенным встречам») и до коротенькой, в минуту звучания, Overture of Kookaburras (Kookaburras – следующая за этой увертюрой композиция, названная в честь известных австралийских птичек, чьи голоса очень напоминают человеческий смех). При этом по-своему интересна каждая.
Пьесы альбома решены преимущественно в среднем и медленном темпах. Энгер предпочитает играть длинными фразами, плавным чистым звуком, редко прибегая к вибрато. Если учесть, что среди его преподавателей в Temple University был такой видный джазовый трубач, как Терелл Стаффорд, то можно предположить, что многое в технике игры Фабьен почерпнул у этого большого мастера. Однако, его музыка более близка европейской, чем американской джазовой традиции. «Связь» же с родиной джаза в большей степени обеспечивает Григгс. На акустическом фортепьяно он ближе к классике, а, садясь за клавиши Фендера или Хэммонд-органа, Джастин вносит в саунд дуэта отчетливо проступающие элементы блюза и музыки соул. Особенно заметно это выглядит в таких треках, как Alleycat tribute и Kookaburras. В любом случае, столь непростой формат, как дуэт, явно удался обоим музыкантам. Ну, а в лице Фабьена Энгера новая волна французского джаза приобрела яркого и интересного музыканта.
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