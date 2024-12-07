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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Fabio Bergamini - 7 Portais

Fabio Bergamini - 7 Portais

07.12.2024
Fabio Bergamini - 7 Portais

Наверное, ритм был первым музыкальным элементом, с которым познакомилось человечество. Возможно, вначале это произошло случайно, но потом древний человек вполне осознанно стал отбивать ритм разными подручными средствами или просто рукой или ногой, используя самые разные поверхности. И в разных уголках планеты это происходило по похожему сценарию. Бразильский перкуссионист и композитор из Сан-Паулу Фабио Бергамини может судить об этом вполне профессионально. Изучавший музыку на родине и в известном колледже Беркли в США и этномузыкологию в Португалии, Фабио увлечен сравнением музыкальных культур разных народов, и, прежде всего, их искусством перкуссии, огромным разнообразием перкуссионных инструментов и так далее с целью практически показать всеобъемлющее единство человечества на примере музыки. В 2022 году он выпустил свой первый сольный альбом Nandri, а затем приступил к работе над новым проектом.

7 Portais, который мы представляем сегодня, первоначально задумывался также в виде сольного проекта. Но по мере работы Фабио понял, что не в состоянии в одиночку охватить все разнообразие перкуссионных звучаний, а, кроме того, проекту необходима еще одна составляющая: другой древнейший музыкальный «инструмент» - человеческий голос. В результате 7 Portais превратился в большой коллективный проект, в котором приняли участие 22 музыканта со всего мира, перкуссионисты и вокалисты. Помимо Бразилии, они представляют Мозамбик, Швейцарию, Францию, Японию, Индию, Португалию и ЮАР. Проект такого масштаба смог быть осуществлен при поддержке соответствующих организаций, ведающих вопросами культуры в правительстве штата Сан-Паулу.

В программу альбома вошло восемь сочиненных Бергамини перкуссионно-вокальных композиций, каждая из которых несет особое послание. Стартовая Akshara символизирует жизненный цикл человека от рождения и до смерти. Yatra отражает семилетние циклы в жизни человека, титульная композиция сродни музыкальной медитации в духе учений индийского проповедника Ошо, Ganamurthi Xotenitza объединяет в единое целое музыкальные ритмы Бразилии, Индии и Балкан, A Travessia посвящена пути африканских рабов в Бразилию, Voltas ao Sol рассматривает планету, как часть Солнечной системы, где у каждой планеты свой ритмический «голос» - рисунок. 7 Elementos соединяет четыре классических древнегреческих первоэлемента – землю, огонь, воду и воздух – с тремя восточными – эфиром, деревом и металлом. Наконец, финальная пьеса A Tempestade – это картинка японских пейзажей до и после шторма.

Арсенал используемых в альбоме инструментов впечатляет. Сам Бергамини играет на нескольких типах этнических инструментов, а в общем саунде в разных пьесах звучат японские барабаны тайка, индийские табла, африканские и бразильские ударные. В отдельных композициях дополнительные краски вносят аккордеон, скрипка и синтезаторы. Для Фабио это разнообразие - не самоцель. Как говорит он сам, «этот проект отражает мой постоянный поиск культурного и музыкального единства всех народов, что вместе формируют единое человечество».

© & (p) 2024 Belic Music

8 tks / 50 mins

(Fabio Bergamini - handpan, balafon, atabaques, Cherokee dr, frame dr, maracas, seeds, glass marimba, metallophone, gongs, congas, caxixi, mbira, dr, effects; Ruca Rebordão - congas, berimbau, caxixi, voc; Leonard Eto - taiko dr; Volley Nchabeleng – djembe, agbe, marimba, voc; Himadri Sekhar Das-Appu – dr; Debjit Patitundi – tablas; Emilio Martins – pandeiro, talking drums (tama), berimbau, konnakol voc; Marcus Simon - bombo leguero, seeds, handpan; Claudio Oliveira – agogô, snare dr; Uco Musselli - djembe, voc; Gabriel Levy – acc; Vanille Goovaerts – rabeca, vi; Fernando Hashimoto – marimba, vibe; Joni Schwalbach, Gui Musselli - synths; Rui Barossi – ac.b; Taïs Reganelli, Graziela Ramos de Souza, Leo Bergamini, Ronaldo Pozzuto, Lenna Bahule, Phamtima Bahule, Paula Mirhan – voc;)

Линк предоставил David McLoughlin, Brasil Calling

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Индия, Португалия, Франция, Швейцария, ЮАР, Мозамбик, Япония


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