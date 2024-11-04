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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Unleashed Cooperation - Trust

Unleashed Cooperation - Trust

04.11.2024
Unleashed Cooperation - Trust

Первая для нашего сайта встреча с польским джазовым квинтетом из Познани Unleashed Cooperation. Его лидером является саксофонист Кшиштоф Кушмерек, а саунд группы строится на сочетании выдвинутых на авансцену двух духовых (саксофоны Кушмерека и труба Патрика Рынкевича) при поддержке классической джазовой ритм-группы (фортепьяно Патрика Матвейчука, контрабас Флавио Гулотты и ударные Станислава Александровича). Экзотическое для Польши имя басиста объясняется просто: этот итальянский музыкант после учебы на родине продолжил учебу в Музыкальной академии имени Падеревского в Познани. Группа, судя по всему, образовалась в 2014 году. Сужу об этом потому, что свой дебютный альбом 8 years, вышедший в 2022 году, музыканты назвали именно так, подчеркивая путь своего роста и возмужания от первых шагов до первого альбома. Trust – уже второй альбом коллектива и ждать его поклонникам Unleashed Cooperation пришлось значительно меньше. Группа уже достаточно громко заявила о себе на отечественной сцене, стала победителем фестивалей Jazz Juniors, Jazz nad Odrą и Krokus Jazz Festival.

Музыкальный язык группы – сложное переплетение новейших тенденций современного джаза (с легким уклоном в авангард), чистой импровизации и традиций польского фольклора. Все это отражено и в новом альбоме Unleashed Cooperation, состоящим из шести полномасштабных композиций и двух коротких импровизационных интерлюдий. Фольклорные мотивы угадываются в стартовой композиции альбома String theory. Свободная импровизация, подчеркнутая участием гостящей в альбоме вокалистки Анны Гадт, царит в миниатюре Coincidence 1 и в одной из нескольких пьес, посвященных загадочному «мистеру Полу» (Mr. Paul's beautiful dream). Меня особенно впечатлил дуэт голоса Гадт, используемого, как еще одна инструментальная краска, и фортепьяно Патрика Матвейчука. Не меньше импровизации вкупе с элементами современной академической музыки в финальной Sea (Morze), сочиненной под влиянием одного из крупнейших польских академических композиторов ХХ века Витольда Лютославского.

Польская джазовая школа, сложившаяся после Второй мировой войны, была и остается одной из самых значительных на европейской сцене. Подобно тому, как в свое время Госдеп США использовал гастроли ведущих американских мастеров джаза для продвижения американских культурных достижений во всем мире, власти Польши с недавних времен развернули аналогичную масштабную программу Jazz po polsku. В ее рамках Unleashed Cooperation успешно выступили недавно на джазовом фестивале в Албании, а в дни, когда пишутся эти строки, выступают на джазовом фестивале в Египте. Похоже, можно поздравить польский джаз с появлением нового яркого коллектива на джазовой карте страны. Традиции Комеды и Намысловского, Урбаняка и Дудзяк, Станько и Сметаны – в надежных руках, в том числе и парней из Познани.

© & (p) 2024 Multikulti Projekt

8 tks / 44 mins

(Krzysztof Kuśmierek – saxes; Patryk Rynkiewicz – tp; Patryk Matwiejczuk – p; Flavio Gullotta – b; Stanisław Aleksandrowicz – dr; with Anna Gadt – voc(tks 2, 5);)

Линк предоставлен That Jazz Girl

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Польша
музыкальный стиль
современный джаз


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