Scott Colley / Edward Simon / Brian Blade - Three Visitors
06.11.2024
Что и говорить, имена на обложке этого альбома весьма громкие. Правда, возможно в наших краях пианиста Эдварда Саймона знают похуже, чем басиста Скотта Колли, работавшего с Кармен МакРей, Джимом Холлом, Эндрю Хиллом, Хэнкоком, Скофилдом и Крисом Поттером, или ударника Брайана Блэйда, игравшего с Шортером, Кориа, Кенни Гарретом, Бобом Диланом, Джони Митчелл и Норой Джонс. Но и Саймон, выходец из Венесуэлы, известен работами с Теренсом Бланчардом, Пакито Д’Риверой, Дайаной Ривз и Бобби Хатчерсоном. Все трое знают друг друга уже лет тридцать, не раз играли вместе. Все трое являются весьма востребованными музыкантами с плотным рабочим графиком. Именно поэтому оправдано название их совместного альбома Three Visitors, потому что все трое оказались как бы в гостях на площадке, где их пути пересеклись и дали возможность записать совместный альбом.
Колли сравнивает это трио с Саймоном и Блэйдом со знаменитыми джазовыми трио Билла Эванса и Ахмада Джамала, а также с трио Пола Мотиана, Джо Ловано и Билла Фризелла. Основой для такого сравнения является прекрасное взаимопонимание, высокий профессионализм и креативность всех трех музыкантов. Что же касается стилистики их музыки, то и тут имена Эванса и Джамала уместны: на Three Visitors звучит характерный постбоповый мэйнстрим с легкими экскурсами в сферу нео-соул и авангарда. Если вы убеждены, что в этой сфере все уже сказано, то хотя бы мастерство исполнителей и глубина их музыки могут поколебать ваше мнение.
Каждый из музыкантов принес в этот альбом свои композиции. Самый значительный вклад Саймона – это стартовая композиция Nostalgia и пьеса You Are. Nostalgia по своему духу близка к балладе. Тому способствуют и привлечение академического струнного квартета, и точное сопровождение Колли и Блайдом взволнованным пассажам своего пианиста. Колли при этом играет на контрабасе пиццикато. В You Are Саймон пригласил самого именитого гостя в этом проекте: своего старого партнера по SF Jazz Collective, саксофониста Криса Поттера. Нельзя не отметить, что в аранжировке этой вещи ему вновь понадобились струнные, а в финале – декламация от Яны Дагдаган. Голос звучит и в еще одной композиции - I Wanna Be With You. Тут впечатляет диалог вокалистки Бекки Стивенс с фортепьяно Саймона. Латинский оттенок ритмике придало участие перкуссиониста из Бразилии Роджериу Боккато. Интересную композицию предложил в программу Блэйд. Она называется Kintsukuroi, что на японском означает «восстановление разбитой керамики». По Блэйду тут есть аналогия и с рождением импровизации из хаоса, и даже с человеческой жизнью. Больше всего треков принадлежат перу Колли. Это и титульная Three Visitors, и композиции Ellipsis, The Thicket и финальная Far Rockaway. Все они в большей или меньшей степени близки к балладам и своим невысоким темпом, и меланхоличным, кое-где даже мрачным, настроением.
Но трудно не согласиться с Блэйдом, сравнивавшим музыку своей пьесы с человеческой жизнью: «Каждый из нас – в пути, не так ли? Мы получаем какие-то удары, но, думаю, трансформируемся при этом. И в том, что получается при этой трансформации, - и наше искупление, и новое создание красоты».
(Edward Simon – p; Scott Colley – b; Brian Blade – dr; with Chris Potter – ts (tk 6); Becca Stevens – voc (tk 7); Richard Rood, Elizabeth Lim Dutton – vi (tk 1,6); Kathryn Lockwood – viola (tk 1,6); Sachi Patitucci – cello (tk 1,6); Rogério Boccato – perc (tk 7); Jana Dagdagan – spoken word (tk 6);)
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