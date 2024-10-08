Bill Frisell / Andrew Cyrille / Kit Downes - Breaking The Shell
08.10.2024
Имя Билла Фризелла (так и хочется сказать: на обложке альбома, но в данном случае на обложке нет никакого текста) – это всегда своеобразный маркер качественной и креативной музыки, а в альбоме Breaking The Shell с ним работают еще и весьма интересные партнеры (сайдменами их ни в коем случае не назовешь). С ветераном – ударником Эндрю Сирилом Фризелл много записывался и в формате трио, и в квартете, и на разных лейблах, включая ECM и «отпочковавшийся» от него и зарегистрированный в Ирландии лейбл Red Hook Records: шеф этой компании Сан Чунг долго работал в ЕСМ и был там видной фигурой. Ранее он продюсировал три альбома с Фризеллом и Сирилом на своем лейбле. Именно Сан Чунг предложил Биллу и Эндрю составить трио с еще одним свои «подопечным», британским музыкантом Китом Даунсом, играющим на классическом духовом органе и выпустившем в 2023 году на его лейбле успешный альбом Medna Roso. Необычное сочетание – электрогитара, ударные и духовой орган – сулило и специфичный электро-акустический саунд, и нестандартные решения.
Трио состоялось. Для проекта, получившего название Breaking The Shell, каждый из участников трио представил по композиции собственного сочинения (Даунс две, Фризелл и Сирил по одной), две пьесы стали результатом коллективного творчества и еще в двух авторами являются Фризелл и Даунс. Кроме того, в программу вошли интерпретации трио двух традиционных фольклорных тем – норвежской (Sjung Herte Sjung) и венгерской (Este a Székelyeknél). Альбом записывался в мае 2022 года в епископальной церкви Св.Луки в Полях (St. Luke in the Fields ) в нью-йоркском районе Гринвич Вилледж и, конечно, импровизационная составляющая значила тут ничуть не меньше, чем заранее сочиненная музыка.
Результат? Не могу сказать, что экспериментальный саунд трио меня потряс, но слушать было очень интересно. В стартовой May 4th и в Kasei Valles музыканты предложили свой вариант насыщенного, густого «космического» звучания, во втором случае подчеркнутого еще и названием пьесы (Kasei Valles – это гигантская система каньонов на Марсе). В коллективном сочинении Southern Body гитара и орган ведут тему в невысоком темпе под деликатнейший ритм ударных. В композиции El все построено на полутонах, это очень сдержанная музыка, для которой оказалось уместным звучание виолончели специального гостя Люси Рэйлтон. Фризелл в присущей себе блистательной манере сыграл в обоих фольклорных пьесах, а в July 2nd они с Даунсом мастерски играли то в унисон, то вступая в диалог друг с другом. Пожалуй, лучше всего музыку трио характеризует его идейный вдохновитель и продюсер Сан Чунг: «Трио находилось в состоянии полного неведения и смутных представлений о том, чем на самом деле может быть и чем станет эта музыка. Гиперсосредоточенность и полная свобода. Плавность и, в некоторой степени, просто удивительное бесстрашие». Что тут добавить? Разве что предупредить, что Breaking The Shell - не для прослушивания «на бегу», от слушателей тут требуется сосредоточенность и, пользуясь словами Чунга, бесстрашие, в не меньшей степени, чем от музыкантов.
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