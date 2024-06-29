Jyotsna Srikanth - Carnatic Nomad

Рискуя вызвать недовольство знатоков индийской музыки, все же напомню тем, кто не в курсе, что классическая индийская музыка делится на две большие и весьма отличные друг от друга традиции – североиндийскую (хиндустанскую) и южноиндийскую (карнатическую). Новый альбом британского лейбла ARC Music под названием Carnatic Nomad посвящен именно музыке Карнатика и главенствующую роль в нем играет скрипка – один из основных инструментов в этой традиции. Главный солист в этом проекте – виднейшая исполнительница, композитор и педагог Джотсна Шрикант.
Уроженка Банглалора начала пропагандировать музыку Карнатика на Западе еще десять лет назад, совершив за 6 месяцев большой тур по 15 странам, получивший живой интерес публики и теплую реакцию специалистов. Ныне Джотсна живет в Лондоне и продолжает свою активную концертную и преподавательскую деятельность. В альбоме Carnatic Nomad ей ассистируют два высококлассных перкуссиониста южноиндийской традиции: Манджунат играет на традиционном барабане (обычно глиняном, реже – деревянном) мридангаме, а Шри Амрит Натарадж – на гораздо более молодом инструменте, ханджире, роде бубна, получившим распространение только с 30-х годов прошлого века.
Альбом построен по строгим принципам карнатикской системы, где все композиции располагаются в определенном порядке. Все они представляют собой раги системы мелакарта, сочиненные карнатикскими композиторами XV – XVIII веков. Так, начинается программа обязательно композицией Vatapi, прославляющей одно из воплощений сына слоноголового бога Ганеши. Входят в нее и раги, прославляющие богиню Деви (Mamavasada Janani), и воспевающие любовь Яшоды и бога Кришны (Jagadhodhaarana), и эпическая двадцатиодноминутная Nagumomu, где свою сольную партию получает каждый из перкуссионистов, а заканчивается альбом традиционной священной тамильской мелодией раги Tiruppugal, посвященной сыну бога Шивы.
Разумеется, один альбом не раскроет вам все тонкости южноиндийской музыки, но оценить мастерство музыкантов, в первую очередь Джотсны Шрикант вы сможете наверняка. Остается добавить, что в декабре 2023 года король Карл III удостоил Джотсну Ордена Британской Империи.
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