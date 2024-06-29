Jyotsna Srikanth - Carnatic Nomad

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Jyotsna Srikanth - Carnatic Nomad

Jyotsna Srikanth - Carnatic Nomad

29.06.2024
Jyotsna Srikanth - Carnatic Nomad

Рискуя вызвать недовольство знатоков индийской музыки, все же напомню тем, кто не в курсе, что классическая индийская музыка делится на две большие и весьма отличные друг от друга традиции – североиндийскую (хиндустанскую) и южноиндийскую (карнатическую). Новый альбом британского лейбла ARC Music под названием Carnatic Nomad посвящен именно музыке Карнатика и главенствующую роль в нем играет скрипка – один из основных инструментов в этой традиции. Главный солист в этом проекте – виднейшая исполнительница, композитор и педагог Джотсна Шрикант.

Уроженка Банглалора начала пропагандировать музыку Карнатика на Западе еще десять лет назад, совершив за 6 месяцев большой тур по 15 странам, получивший живой интерес публики и теплую реакцию специалистов. Ныне Джотсна живет в Лондоне и продолжает свою активную концертную и преподавательскую деятельность. В альбоме Carnatic Nomad ей ассистируют два высококлассных перкуссиониста южноиндийской традиции: Манджунат играет на традиционном барабане (обычно глиняном, реже – деревянном) мридангаме, а Шри Амрит Натарадж – на гораздо более молодом инструменте, ханджире, роде бубна, получившим распространение только с 30-х годов прошлого века.

Альбом построен по строгим принципам карнатикской системы, где все композиции располагаются в определенном порядке. Все они представляют собой раги системы мелакарта, сочиненные карнатикскими композиторами XV – XVIII веков. Так, начинается программа обязательно композицией Vatapi, прославляющей одно из воплощений сына слоноголового бога Ганеши. Входят в нее и раги, прославляющие богиню Деви (Mamavasada Janani), и воспевающие любовь Яшоды и бога Кришны (Jagadhodhaarana), и эпическая двадцатиодноминутная Nagumomu, где свою сольную партию получает каждый из перкуссионистов, а заканчивается альбом традиционной священной тамильской мелодией раги Tiruppugal, посвященной сыну бога Шивы.

Разумеется, один альбом не раскроет вам все тонкости южноиндийской музыки, но оценить мастерство музыкантов, в первую очередь Джотсны Шрикант вы сможете наверняка. Остается добавить, что в декабре 2023 года король Карл III удостоил Джотсну Ордена Британской Империи.

© & (p) 2024 ARC Music Productions

7 tks / 66 mins

(Jyotsna Srikanth– vi; Manjunath B.C. – mridangam; Sri Amruth Nataraj (Amrit N.) – khanjira;)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Индия
музыкальный стиль
индийская музыка


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Daniel Janke Winter Trio - Available Light
  • стиль: джаз
В принципе можно понять, почему канадский пианист Дэниэл Янки назвал свою группу Winter Trio . Янки живет и работает в городе Уайтхорс, столице территории Юкон – месте суровом и малолюдном, где зима действительно царит над всеми остальными временами ...
подробнее
22.03.2024
Dave Schumacher & Cubeye Smoke - In The Sky
  • стиль: джаз
Большая часть карьеры баритон-саксофониста Дэйва Шумахера связана с работой в больших составах. В 80-х годах он много гастролировал с оркестрои Лайонела Хэмптона, почти двадцать лет работал с оркестрои Харри Корника-младшего, в 90-к выступал в бэнде ...
подробнее
05.05.2024
David Murray Quartet - Francesca
  • стиль: джаз
Новый альбом такого мастера, как Дэвид Мюррей, всегда интересен. Обладатель многих наград и очень уважаемый в джазе музыкант, Мюррей всегда шел своим путем, подчас парадоксальным. В юности сильное влияние на молодого саксофониста оказали ...
подробнее
02.05.2024
Diana Arrias Trio - Viaje del Pez
  • стиль: джаз
Ну, вот и подоспели свежие новости от Мэттью Голомбиски, а это почти всегда означает – новинки аргентинского джаза в каталоге ears&eyes Records. Впрочем, на сей раз не обошлось и без другой латиноамериканской страны – Колумбии. Дело в том, что лидер ...
подробнее
04.05.2024
Disaster Pony - Disaster Pony
  • стиль: джаз
Пожалуй, Disaster Pony – один из самых оригинальных канадских коллективов, которые представляет нам Эрнесто Сервини. Инициатором его создания был саксофонист и композитор из Торонто Гордон Хайленд, лидер группы Living Fossil, долгое время работавший ...
подробнее
05.03.2024
Ernesto Cervini’s Turboprop - A Canadian Songbook
  • стиль: джаз
Не в первый раз Эрнесто Сервини появляется на наших страницах не только, как человек, регулярно представляющий читателям jazzquad . ru новинки канадского джаза, но и как действующий исполнитель, композитор и бэнд-лидер, что неудивительно, так как он ...
подробнее
29.02.2024
Esbe - La Serenissima
  • стиль: джаз
Не первый раз встречаясь с работами британской певицы и композитора Эсбе, уже знаешь, что она порой любит устраивать своим слушателям путешествия в пространстве и во времени. Так было с альбомом 2020 года Saqqara, отправлявшим нас в древний Египет, ...
подробнее
07.04.2024
Ethan Iverson - Technically Acceptable
  • стиль: джаз
После того, как Итан Айверсон, один из отцов-основателей широко известного в джазовых кругах The Bad Plus , «ушел из семьи» в 2017 году и подался на вольные хлеба, интенсивность его композиторской, исполнительской, а кстати, и журналистской ...
подробнее
23.04.2024
Eyot - Quindecennial
  • стиль: джаз
Ансамбль Eyot образовался в сербской глубинке, в городе Ниш, в 2008 году. Это квартет, по составу которого трудно сказать, джазовый или роковый это коллектив. Кстати, и музыка Eyot (группа исполняет только собственные произведения) столь же ...
подробнее
22.02.2024
Gao Hong & Ignacio Lusardi Monteverde - Alondra
  • стиль: этно
Гао Хонг, видимо, самый известный в мире и самый лучший мастер игры на традиционном китайском струнном инструменте пипа, специфичной 4-хструнной лютне. Наши читатели неоднократно могли встречаться на сайте с рецензиями ее самых разных альбомов. Гао ...
подробнее
20.01.2024
Giuseppe Doronzo / Andy Moor / Frank Rosaly - Futuro Ancestrale
  • стиль: джаз
Живущий в Нидерландах итальянский саксофонист и композитор Джузеппе Доронцо немного знаком нашим читателям по обзорам двух альбомов интернационального ансамбля AVA Trio с его участием. А сейчас Джузеппе представляет Futuro Ancestrale, альбом своего ...
подробнее
11.02.2024
Håkon Skogstad - 8 Concepts Of Tango
  • стиль: этно
Пианист и композитор Хокон Скогстад (р.1989) – совершенно особая фигура на норвежской музыкальной сцене. Хокон получил всестороннее классическое музыкальное образование. Он учился в Осло и в Нью-Йорке, получил степень доктора философии в сфере ...
подробнее
11.03.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com