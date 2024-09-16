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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Art Baden - How Much Of It Is Real

Art Baden - How Much Of It Is Real

16.09.2024
Art Baden - How Much Of It Is Real

Новый релиз уже пару лет базирующегося в Тель-Авиве лейбла Rainy Days Records может удивить непосвященного. В самом деле: лейбл позиционирует свою деятельность, как продвижение новых совместных работ российских джазовых музыкантов с их зарубежными коллегами. На обложке же альбома How Much Of It Is Real значится совсем не по-русски звучащее имя: Арт Бэйден. Но вот тут я как раз могу отнести себя в разряд посвященных: мне уже доводилось слышать Арта в двух альбомах нью-йоркского басиста и композитора Никоса Хаджицакоса Tiny Big Band и Tiny Big Band 2, и я уже знаю, что так стал именовать себя в Штатах российский музыкант Артем Баденко. Вот, правда, авторские работы Арта-Артема мне, как и всем любителям джаза, ранее не встречались, да и встретиться не могли: How Much Of It Is Real – дебютный альбом музыканта.

Естественно, это логичный повод рассказать о нем подробнее. Артем родился в Ростове-на-Дону, городе с прекрасными джазовыми традициями. В его семье ранее никто музыкой не занимался, однако уже в 4 года его начали учить игре на фортепьяно, а в десять он открыл для себя саксофон. С 17 лет Артем ведет полностью самостоятельную жизнь. В этом возрасте он получил стипендию для обучения в Консерватории принца Клауса в Гронингене, Нидерланды, а годом позже – полную стипендию на учебу в бостонском Беркли. После переезда в Штаты, степень магистра он получил уже в калифорнийском Институте джаза им. Херби Хэнкока в Лос-Анджелесе в 2023 году, хотя живет в данное время в Нью-Йорке. Арт играет на саксофоне, бас-кларнете и флейте, образцом для себя почитает Уэйна Шортера, а его педагогами в разное время были Джордж Гарцоне, Херби Хэнкок, Ральф Питерсон и известнейший вибрафонист Джо Локк, ставший для Арта не только учителем, но и другом.

Именно его, а также двух других больших мастеров, басиста Джея Андерсона и ударника Джеффа Тэйн Уоттса, Арт пригласил к участию в записи своего дебютного альбома. Одну из композиций альбома сочинил Локк, остальные шесть написал и аранжировал Арт Бэйден. Обо всех своих партнерах по проекту Арт говорит с огромным пиететом, особенно про Локка: «Помимо его неоценимого музыкального вклада, я глубоко ценю дружбу Джо и его преданность музыке. Его помощь и поддержка на протяжении многих лет сделали этот альбом возможным. Его целеустремленность, честность и искренность трудно переоценить». Откровенно говоря, слушая альбом, мне показалось, что Арт, лидер и основной солист, даже чуть-чуть комплексует перед своими именитыми партнерами, сознательно сужая поле собственных сольных партий в пользу большего пространства для их импровизаций. Впрочем, это придает лишь особое своеобразие саунду квартета. Стилистически музыка How Much Of It Is Real – это вполне современный джаз, основанный на необоповых идиомах, каждая из композиций тщательно проработана. Скажем, название стартовой пьесы 4th Cycle связано с тем, что в окончательной записи осталась только четвертая, полностью переосмысленная версия композиции.

Особо надо сказать о тех внемузыкальных, скорее философских, идеях, которые Бэйден вложил в свои сочинения. Большой поклонник компьютерных игр, одну из пьес он назвал Chaotic Neutral по ролевой характеристике одного из персонажей игры «Подземелья и драконы», который равно удален от добра и зла и живет, подчиняясь собственной логике. Таких людей в мире, как считает Арт, очень много. Антитеза такому характеру дана в следующей композиции Real People, посвященной людям неравнодушным и активно стоящим на стороне истинных ценностей. Эту пьесу Арт посвятил своему кумиру – Уэйну Шортеру. Как он говорит, «Уэйн был примером того, как быть настоящим, и он был создателем своей собственной «игры». В этом пояснении есть и ключик к разгадке названия альбома в целом – большой и серьезной работы, совсем непохожей на робкий дебют.

© & (p) 2024 Rainy Days Records

7 tks / 42 mins

(Art Baden – ts, bass cl, fl; Joe Locke - vibe, keyb; Jay Anderson – b; Jeff ‘Tain’ Watts – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club (https://jazzist.ru/art-baden-how-much-of-it-is-real/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, США
музыкальный стиль
современный джаз


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