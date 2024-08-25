Christian McBride / Edgar Meyer - But Who's Gonna Play the Melody?
25.08.2024
Последнее время мне везет на максимально камерные проекты – сольные и дуэтные работы. Не ропщу. Часто это бывают весьма любопытные альбомы, как и в данном случае, особенно лакомом, в силу того, что это дуэт контрабасистов. Возможно, кто-то разделяет со мной любовь к глубокому, утробному звучанию этого инструмента, пробирающего тебя буквально насквозь. И тогда вы наверняка с удовольствием посмакуете альбом But Who's Gonna Play the Melody?, записанный двумя басистами очень высокого класса – Крисченом МакБрайдом и Эдгаром Майером.
Про МакБрайда особо распространяться не буду. Сегодня этот уроженец Филадельфии (р.1972), обладатель восьми премий Грэмми, справедливо считается одним из ведущих музыкантов современного постбопового мэйнстрима. Крисчен с одинаковой уверенностью руководит биг-бэндом и малыми составами, и является желанным партнером для самых известных джазовых музыкантов. Совсем другая история с Эдгаром Майером. Согласитесь, это имя в джазе, прямо скажем, не слишком известно. А между тем, Майер (р.1960) лишь чуть уступает МакБрайду по количеству Грэмми: их у него семь при десяти номинациях. Все дело в том, что Эдгар – «человек из другой песочницы»: его стихия – это блюграсс, ньюграсс и академическая музыка. Музыкант из Оук Риджа, Теннесси сотрудничал с такими яркими людьми из разных сфер, как Бела Флек, Дэйв Дуглас, Йо-Йо Ма, Закир Хуссейн и, кстати, его нынешний партнер Крисчен МакБрайд. Майер много работает, как композитор и преподает сразу в нескольких престижных университетах.
МакБрайд и Майер познакомились в 2007 году. Музыканты сразу понравились друг другу и нашли у себя много общего. И Крисчен, и Эдгар считают своим главным учителем легендарного басиста Рэя Брауна, у обоих похожие взгляды на жизнь и на музыкальное творчество, и, что также весьма существенно, у обоих хорошее чувство юмора с ироничным оттенком. В полной мере это проявилось и в альбоме But Who's Gonna Play the Melody? У этого шутливого названия можно усмотреть двойное дно. Возможно, два басиста таким образом бросают «упрек» своим коллегам, играющим на солирующих, как правило, инструментах: что ж вы, совсем разучились вести мелодию? Но, скорее всего, это шутливая перебранка друг с другом на тему главного мелодиста в дуэте. Макбрайд говорит об этой работе так: "Эдгар и я пришли из двух разных точек… Я пришел из мира джаза и ритм-энд-блюза с небольшой примесью классики, а он пришел из мира блюграсс и классической музыки с небольшой примесью джаза. В этом альбоме мы встречаемся друг с другом на неизведанной территории.»
Для освоения «неизведанной территории» Крисчен и Эдгар подготовили роскошную программу из пятнадцати треков. В основном это, конечно, авторская музыка, но звучат здесь и четыре версии произведений других авторов. Это Solar из репертуара квинтета Майлса Дэвиса 50-х годов (подозреваю, что эту боперскую тему предложил Крисчен), чувственный Tennessee Blues отца музыки блюграсс Билла Монро (а тут почти уверен, что это была инициатива Эдгара) и два «вечнозеленых» стандарта на все времена - Bewitched, Bothered and Bewildered Харта и Роджерса и Days of Wine and Roses Манчини. Остальную часть программы составили семь композиций Майера и четыре МакБрайда. Кстати, каждый из участников дуэта в двух случаях пересаживался за рояль, превращая пьесу в дуэт контрабаса и фортепьяно.
Ну, а угадать, где чья пьеса и, в конце концов, Who's Gonna Play the Melody?, вам будет трудноватенько. Свою стартовую пьесу Green Slime Майер насытил таким мощным плотным грувом, что вы, скорее, решите, что это опус МакБрайда. Последний откликнулся столь же мощным фанковым грувом в посвященной родному городу композиции Philly Slop и пьесой, чье название говорит само за себя: Bebop, of Course. Разнообразие своих музыкальных вкусов Майер отразил в почти академических лиричных пьесах Canon и Interlude #1 и тяжелом, прямо-таки сочащимся эмоциями блюзе FRB 2DB. Каждый из участников дуэта представил Bass Duo #1 и #2 соответственно, где постарался как можно ярче отразить свои эстетические позиции, в основе которых у обоих лежит все тот же старина блюз.
Вдохновение, мастерство и явное удовольствие музыкантов от совместной работы заставляют меня очень высоко оценить But Who's Gonna Play the Melody? Ну, а уж для молодых басистов это просто кладезь идей и пример креативности.
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