Yaroslav Likhachev Trio - Chromatic Times

За творчеством живущего в Германии российского саксофониста и композитора Ярослава Лихачева наш сайт наблюдает с его первого альбома Crumbling (2020), записанного в формате квартета. С этой же командой музыкантов (пианист Яннис Анфт, басист Конрад Нолль и ударник Мориц Баранчик) Ярослав выпустил и второй альбом Occasional Sketches (2022), а вот третий альбом Chromatic Times, который мы представляем на этот раз, - это уже альбом трио Ярослава Лихачева. Похоже, Ярослав любит работать с уже испытанными «в деле» и хорошо ему знакомыми партнерами, поэтому рядом с ним мы обнаруживаем тех же Нолля и Баранчика, отсутствует только пианист. Сам Ярослав описывает историю появления этой записи так: «В сентябре 2024 года я получил возможность записать новый альбом. Мне всегда хотелось сделать запись в формате трио с саксофоном, контрабасом и ударными. Для этого проекта я написал ряд новых композиций за пару недель, и мы немедленно отправились в студию.» Надо сказать, что работа над Chromatic Times велась действительно ударными темпами. Запись музыки, микширование и мастеринг были проделаны за три дня, 10 – 12 сентября, в студии Университета искусств в Эссене, а уже 16 сентября готовый альбом с обложкой от лидера трио уже появился в Сети (это онлайн-релиз).
Что сказать об этой работе? Изменение формата в еще большей степени выдвинуло на авансцену Лихачева – инструменталиста, а восемь пьес, составивших программу альбома, дали возможность оценить прогресс Лихачева – композитора. Незаурядное мастерство лидера трио проявляется практически во всех композициях альбома – от стартовой François's Sphere, где его тенор-саксофон сразу «улетает» в высоту и под энергичный темп композиции так и купается в «стратосфере», и до финишной A Tree At The Finca, где музыканты играют нечто вроде грустного квази-марша. Отмечу также Anew и титульную композицию Chromatic Times, где диапазон технических возможностей Ярослава проявляется в полной мере, а также Comes And Goes Again, композицию скорее лирически - балладного характера, в которой тенор-саксофон превращается в некоего музыкального философа, размышляющего о бренности бытия. Партнеры Лихачева заметных сольных партий в этой программе не получили, но Ярослав порой доверяет ударным короткие интро, подводящие слушателя к основной теме, которую ведет тенор-саксофон (Vultures, A Tree At The Finca), а в Comes And Goes Again интро Нолль и Баранчик играют вместе. В титульной же Chromatic Times, на мой вкус, лучшей композиции альбома, тенор Лихачева и контрабас Нолля завязывают любопытный диалог.
Стилистически музыку Ярослава в этой программе можно отнести к современному мэйнстриму, в котором Лихачеву удается находить свой, характерный именно для него, подход к той или иной композиции. Я не знаю, насколько близко Ярославу творчество Колтрейна, но мне кажется, что выдающийся саксофонист и композитор, особенно своего пост-модального периода, повлиял, как и на множество других современных мастеров, на талантливого российско-германского музыканта. Насколько я прав в этом предположении, любители джаза могут оценить, прослушав весь альбом: https://yaroslavlikhachev.bandcamp.com/album/yaroslav-likhachev-trio-chromatic-times
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