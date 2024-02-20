Triad - Triad

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Triad - Triad

Triad - Triad

20.02.2024
Triad - Triad

Состав этого трио по инструментам столь же необычен, как какой-нибудь тропический цветок на заурядной городской клумбе в условной Йошкар-Оле: труба – вибрафон (маримба) – аккордеон. Когда музыканты Triad выгружали свои инструменты перед первым выступлением в престижном нью-йоркском клубе Birdland, владелец клуба Джанни Валенти воскликнул: «Что, черт возьми, за инструменты? Где у них басист?» Но уже в ходе настройки звука музыкантами Валенти приумолк, а к концу чек-ина безоговорочно принял концепцию Triad, и группа отыграла в Birdland шесть вечеров при полном аншлаге. А теперь, с помощью лейбла Ropeadope Records, издает в конце марта свой первый альбом, скромно названный именем ансамбля: Triad.

В Triad работают высокие профессионалы. Трубач Доминик Фариначчи, уроженец Огайо и выпускник Джульярда, - участник многих фестивалей джаза, игравший на самых престижных сценах. Свой первый альбом он выпустил еще в 2002 году и к настоящему времени собрал солидную дискографию. То же можно сказать про вибрафониста Крисчена Тамбурра, работавшего с Кларком Терри, Кевином Мэхогэни, Николасом Пэйтоном, Бобом Минцером, Эриком Мариенталем. Выпускник Беркли, аккордеонист Майкл Уорд-Бергеман наиболее известен своей работой с Йо Йо Ма в проекте «Шелковый путь", он, кроме того, является основателем играющей корневую американскую музыку группы Groanbox.

Для записи своего дебютника музыканты пригласили перкуссиониста Джейми Хаддада, поддерживающего трио почти во всех треках, а также вокалистку Шенель Джонс. От трио такого состава, как у Triad ждешь, в принципе, музыку камерную, но программа альбома столь же парадоксальна, как и сама группа. Стартует альбом, правда, логично: с интерпретации самой, наверное, знаменитой пьесы Астора Пьяццолы Libertango. Но версия Triad весьма оригинальна: не аккордеон, как можно было бы предположить, а труба Фариначчи здесь на первых ролях. А дальше звучит и Je ne t’aime pas Курта Вайля, и рок-блюз Скримин Джей Хоукинса I Put a Spell on You, где труба с сурдиной звучит почти как саксофон, и традиционный блюз St. James Infirmary Blues (в обоих этих треках очень эффектно включается и вокалистка Шенель Джонс), и Domingando бразильского гитариста Ямануду Кошты. Есть в программе и авторская музыка. Уорд-Бергеман принес в альбом свою композицию Federal с ароматом аргентинского танго, а Фариначчи подарил группе очень личную для себя пьесу A Prayer for You (он сочинил ее для своей матери в дни, когда она безуспешно сражалась с онкологией). В этой грустной балладе труба словно парит над деликатно аккомпанирующими ей маримбой и аккордеоном. Словом, очень разнообразный альбом, но интересный практически каждым треком. Думаю, после такого дебюта мы вправе ждать от Triad еще многого.

© & (p) 2024 Ropeadope Records

10 tks / 51 mins

(Dominick Farinacci – tp; Christian Tamburr - vibe, marimba; Michael Ward-Bergeman – acc; with Jamey Haddad – perc (tks 2,4,6,8-10); Shenel Johns - voc (tks 6,8,10);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Andrea Superstein - Oh Mother
  • стиль: джаз
Андреа Суперстайн, канадская вокалистка и композитор из Ванкувера, смотрит на нас, смотрит на мир с обложки своего альбома Oh Mother. Смотрит другими глазами. Другими, потому что она недавно стала матерью, а такое событие чаще всего кардинально ...
подробнее
01.01.2024
Arkady Shilkloper - New Hornology
  • стиль: джаз
Очень легко впасть в апологетику, комментируя новую работу Аркадия Шилклопера New Hornology. Впрочем, автора этих строк можно извинить: с Аркадием Шилклопером у «Jazz-Квадрата» связано слишком многое. Самый первый номер журнала вышел в свое время ...
подробнее
14.02.2024
AurallauA - Exetastes
  • стиль: джаз
Замысловатый ник AurallauA принадлежит вокалистке и автору песен собственного сочинения Лауре Чу Винз. Живет и работает она в Питтсбурге и уже в течение семнадцати лет активно выступает и в родном городе, и в федеральном округе Колумбия со столицей ...
подробнее
17.01.2024
Ayumi Ishito - The Roboquarians, Vol. 1
  • стиль: джаз
Благодаря релизам бруклинского лейбла 577 Records, мы уже дважды могли услышать «в деле» живущую в США японскую саксофонистку Аюми Ишито. В альбоме Open Question Vol.1 (2022) она более, чем достойно вела диалог с многоопытным Дэниэлом Картером в ...
подробнее
16.02.2024
Benjamín Vergara & Amanda Irarrázabal - Último Sosiego
  • стиль: джаз
Вот и первая ласточка нового 2024 года! Альбом Ú ltimo Sosiego (что-то типа «Последний мир» в переводе с испанского) увидит свет в самом начале января будущего года на авангардном лейбле из Бруклина 577 Records. Его создатели – чилийский дуэт ...
подробнее
13.12.2023
Ches Smith - Laugh Ash
  • стиль: джаз
Барабанщик, перкуссионист и композитор Чес Смит родился в Калифорнии, но вся его музыкальная карьера связана с Нью-Йорком. Чес изначально проявил себя, как приверженец авангардного джаза. Среди его партнеров можно найти имена Марка Рибо, Джона ...
подробнее
21.01.2024
Gao Hong & Ignacio Lusardi Monteverde - Alondra
  • стиль: этно
Гао Хонг, видимо, самый известный в мире и самый лучший мастер игры на традиционном китайском струнном инструменте пипа, специфичной 4-хструнной лютне. Наши читатели неоднократно могли встречаться на сайте с рецензиями ее самых разных альбомов. Гао ...
подробнее
20.01.2024
Giuseppe Doronzo / Andy Moor / Frank Rosaly - Futuro Ancestrale
  • стиль: джаз
Живущий в Нидерландах итальянский саксофонист и композитор Джузеппе Доронцо немного знаком нашим читателям по обзорам двух альбомов интернационального ансамбля AVA Trio с его участием. А сейчас Джузеппе представляет Futuro Ancestrale, альбом своего ...
подробнее
11.02.2024
Ism - Maua
  • стиль: джаз
21 мая 2022 года, небольшой берлинский клуб Au Topsi Pohl . Накануне сюда доставили роскошный концертный рояль B ö sendorfer , сразу занявший чуть ли не половину маленькой сцены. К выступлению трио, состоящего из трех очень известных европейских ...
подробнее
05.01.2024
Jason Carter - Seeking The Divine
  • стиль: джаз
Британский музыкант Джейсон Картер – очень неординарная личность. Картер – вечный странник, посетивший более ста стран мира, среди которых значатся Северная Корея, Афганистан и бывшие советские республики Средней Азии. Он выступал с симфоническими ...
подробнее
24.12.2023
Jason Stein / Marilyn Crispell / Damon Smith / Adam Shead - spi-raling horn
  • стиль: джаз
Толчком к появлению этого альбома послужила … живопись, а точнее общая любовь известнейшей авангардной пианистки Мэрилин Криспелл и также весьма известного в этих же кругах басиста Дэймона Смита к творчеству американского художника, мастера ...
подробнее
09.02.2024
Kabir Dalawari - Last Call
  • стиль: джаз
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...
подробнее
03.02.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com