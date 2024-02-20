Triad - Triad

Состав этого трио по инструментам столь же необычен, как какой-нибудь тропический цветок на заурядной городской клумбе в условной Йошкар-Оле: труба – вибрафон (маримба) – аккордеон. Когда музыканты Triad выгружали свои инструменты перед первым выступлением в престижном нью-йоркском клубе Birdland, владелец клуба Джанни Валенти воскликнул: «Что, черт возьми, за инструменты? Где у них басист?» Но уже в ходе настройки звука музыкантами Валенти приумолк, а к концу чек-ина безоговорочно принял концепцию Triad, и группа отыграла в Birdland шесть вечеров при полном аншлаге. А теперь, с помощью лейбла Ropeadope Records, издает в конце марта свой первый альбом, скромно названный именем ансамбля: Triad.
В Triad работают высокие профессионалы. Трубач Доминик Фариначчи, уроженец Огайо и выпускник Джульярда, - участник многих фестивалей джаза, игравший на самых престижных сценах. Свой первый альбом он выпустил еще в 2002 году и к настоящему времени собрал солидную дискографию. То же можно сказать про вибрафониста Крисчена Тамбурра, работавшего с Кларком Терри, Кевином Мэхогэни, Николасом Пэйтоном, Бобом Минцером, Эриком Мариенталем. Выпускник Беркли, аккордеонист Майкл Уорд-Бергеман наиболее известен своей работой с Йо Йо Ма в проекте «Шелковый путь", он, кроме того, является основателем играющей корневую американскую музыку группы Groanbox.
Для записи своего дебютника музыканты пригласили перкуссиониста Джейми Хаддада, поддерживающего трио почти во всех треках, а также вокалистку Шенель Джонс. От трио такого состава, как у Triad ждешь, в принципе, музыку камерную, но программа альбома столь же парадоксальна, как и сама группа. Стартует альбом, правда, логично: с интерпретации самой, наверное, знаменитой пьесы Астора Пьяццолы Libertango. Но версия Triad весьма оригинальна: не аккордеон, как можно было бы предположить, а труба Фариначчи здесь на первых ролях. А дальше звучит и Je ne t’aime pas Курта Вайля, и рок-блюз Скримин Джей Хоукинса I Put a Spell on You, где труба с сурдиной звучит почти как саксофон, и традиционный блюз St. James Infirmary Blues (в обоих этих треках очень эффектно включается и вокалистка Шенель Джонс), и Domingando бразильского гитариста Ямануду Кошты. Есть в программе и авторская музыка. Уорд-Бергеман принес в альбом свою композицию Federal с ароматом аргентинского танго, а Фариначчи подарил группе очень личную для себя пьесу A Prayer for You (он сочинил ее для своей матери в дни, когда она безуспешно сражалась с онкологией). В этой грустной балладе труба словно парит над деликатно аккомпанирующими ей маримбой и аккордеоном. Словом, очень разнообразный альбом, но интересный практически каждым треком. Думаю, после такого дебюта мы вправе ждать от Triad еще многого.
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