Kobi Arad Band - Warping

Сорокатрехлетний уроженец Хайфы Коби Арад – один из представителей многочисленной израильской джазовой диаспоры в США. Он живет и работает в Нью-Йорке с 2007 года. В отличие от большинства своих соотечественников, быстро растворяющихся в космополитичной среде Большого Яблока, этот пианист и композитор стремится подчеркнуть свою еврейскую идентичность. Арад входит в сообщество еврейских артистов «Арт Киббуц», играл в нью-йоркском Бейт-Хабаде, а также увлечен учением Каббалы, мистического направления иудаизма. Это, так сказать, идеологическая сторона его творчества, с практической же стороны он является последователем «третьего течения». Основоположником этого направления, где джаз соединен с академической музыкой, был знаменитый музыкант, теоретик и композитор Гюнтер Шуллер. Коби Арад является доктором философии, первым из музыкантов защитил диссертацию по теме «третьего течения» и современной импровизации в Консерватории Новой Англии в Бостоне. Личная дискография Арада насчитывает более двадцати альбомов, он сотрудничал с такими мастерами, как Рой Эйерс, Джек ДеДжонетт и Стиви Уандер. Высокую оценку его творчеству давал и Чик Кориа. Его альбомы Innovations, Neun Kleine Stucke Fur Elektronische Orchester, Ancient Novice и Inner Hymns были тепло встречены музыкальной критикой.
Свою новую работу Warping Арад записал в формате трио с участием известного басиста Лонни Плаксико и ударника Реймонда МакНафта. Сам он играет здесь в основном на фортепьяно и, в нескольких треках, на клавишных. В двенадцати авторских треках Warping средствами джазовой импровизации, при структурной академичности композиций в соответствии с канонами «третьего течения» Коби Арад стремится отразить четыре уровня восприятия священной книги иудеев Торы согласно учению Каббалы. Это Пшат – прямое восприятие текста, Ремез – аллегорическое восприятие текста, Драш – метафоричное восприятие и, наконец, высший уровень, Сод – тайное знание, спрятанное не только в тексте, но и во взаиморасположении всех букв и знаков Торы. В музыке Warping, как считает Арад, мистические, тайные элементы спрятаны в паузах между нотами.
Но даже если оставить в стороне мистику, композиции Warping оставляют сильное впечатление безукоризненной логикой построения тем, эффектными гармониями и, разумеется, мастерством исполнения. Наверное, Гюнтер Шуллер остался бы доволен этой работой.
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