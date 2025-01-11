Kobi Arad Band - Warping

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Kobi Arad Band - Warping

Kobi Arad Band - Warping

11.01.2025
Kobi Arad Band - Warping

Сорокатрехлетний уроженец Хайфы Коби Арад – один из представителей многочисленной израильской джазовой диаспоры в США. Он живет и работает в Нью-Йорке с 2007 года. В отличие от большинства своих соотечественников, быстро растворяющихся в космополитичной среде Большого Яблока, этот пианист и композитор стремится подчеркнуть свою еврейскую идентичность. Арад входит в сообщество еврейских артистов «Арт Киббуц», играл в нью-йоркском Бейт-Хабаде, а также увлечен учением Каббалы, мистического направления иудаизма. Это, так сказать, идеологическая сторона его творчества, с практической же стороны он является последователем «третьего течения». Основоположником этого направления, где джаз соединен с академической музыкой, был знаменитый музыкант, теоретик и композитор Гюнтер Шуллер. Коби Арад является доктором философии, первым из музыкантов защитил диссертацию по теме «третьего течения» и современной импровизации в Консерватории Новой Англии в Бостоне. Личная дискография Арада насчитывает более двадцати альбомов, он сотрудничал с такими мастерами, как Рой Эйерс, Джек ДеДжонетт и Стиви Уандер. Высокую оценку его творчеству давал и Чик Кориа. Его альбомы Innovations, Neun Kleine Stucke Fur Elektronische Orchester, Ancient Novice и Inner Hymns были тепло встречены музыкальной критикой.

Свою новую работу Warping Арад записал в формате трио с участием известного басиста Лонни Плаксико и ударника Реймонда МакНафта. Сам он играет здесь в основном на фортепьяно и, в нескольких треках, на клавишных. В двенадцати авторских треках Warping средствами джазовой импровизации, при структурной академичности композиций в соответствии с канонами «третьего течения» Коби Арад стремится отразить четыре уровня восприятия священной книги иудеев Торы согласно учению Каббалы. Это Пшат – прямое восприятие текста, Ремез – аллегорическое восприятие текста, Драш – метафоричное восприятие и, наконец, высший уровень, Сод – тайное знание, спрятанное не только в тексте, но и во взаиморасположении всех букв и знаков Торы. В музыке Warping, как считает Арад, мистические, тайные элементы спрятаны в паузах между нотами.

Но даже если оставить в стороне мистику, композиции Warping оставляют сильное впечатление безукоризненной логикой построения тем, эффектными гармониями и, разумеется, мастерством исполнения. Наверное, Гюнтер Шуллер остался бы доволен этой работой.

© & (p) 2024 Greenpath Musical Productions

12 tks / 57 mins

(Kobi Arad – p, Fender Rhodes (tks 8,9); Lonnie Plaxico – b; Raymond McNaught – dr;)

Линк предоставлен Two for the Show Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
третье течение


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Bill Evans - Who I Am
  • стиль: джаз
… И конечно же я «купился» на название этого альбома, точнее, на имя его создателя. Получив соответствующий линк, я сразу решил, что речь идет о выдающемся джазовом пианисте Билле Эвансе, что Who I Am – это некий сборник его известнейших пьес (а ...
подробнее
08.09.2024
Bill Frisell / Andrew Cyrille / Kit Downes - Breaking The Shell
  • стиль: джаз
Имя Билла Фризелла (так и хочется сказать: на обложке альбома, но в данном случае на обложке нет никакого текста) – это всегда своеобразный маркер качественной и креативной музыки, а в альбоме Breaking The Shell с ним работают еще и весьма ...
подробнее
08.10.2024
Bill McBirnie - Reflections (for Paul Horn)
  • стиль: джаз
Новая работа канадского флейтиста Билла МакБирни, старого и доброго знакомого нашего сайта, имеет особый смысл. Он выражен уже в названии нового альбома: Reflections (for Paul Horn). Но Билл добавляет еще и специальное посвящение: «Этот альбом ...
подробнее
21.04.2024
Billy Price - Person of Interest
  • стиль: блюз
Одного взгляда на обложку альбома с портретом Билли Прайса достаточно, чтобы понять, что имеешь дело не с гламурной тинейджерской поп-звездой. С обложки на нас глядит человек, явно повидавший жизнь с разных сторон – наверное, таким и должен быть ...
подробнее
24.06.2024
Brandon Goldberg - Live at Dizzy’s
  • стиль: джаз
Продолжаем следить за стремительно развивающейся карьерой бывшего вундеркинда, а теперь уже просто очень талантливого молодого джазового пианиста, 18-летнего на данный момент Брендона Голдберга. Три года назад мы публиковали обзор его предыдущего, ...
подробнее
01.04.2024
Brett Hansen - Confluence
  • стиль: джаз
«Слияние» - так можно перевести на русский название альбома канадца Бретта Хансена. Похоже, в этой дебютной для него работе слились воедино весь профессиональный опыт гитариста и композитора из Эдмонтона, Альберта, все его умение работать в качестве ...
подробнее
06.10.2024
Calgaréal - Vanishing Point
  • стиль: джаз
Понятие Calgaréal вы не найдете ни в одном толковом словаре. Так назвали свой ансамбль канадские музыканты, соединив в этом слове два города: Калгари и Монреаль. А группу музыкантов из этих двух городов соединил скрипач Жереми Жиньо, переселившийся ...
подробнее
20.12.2024
Carlo Muscat - The Body Is Only Light
  • стиль: джаз
Мальтийские джазмены – редкие гости на нашем сайте, поэтому альбом саксофониста и композитора Карло Муската вызывает естественный интерес. Первые шаги в музыке и первое признание Карло получил на родине, в 2012 году с успехом выступил на мальтийском ...
подробнее
15.09.2024
Carn Davidson 9 - Reverence
  • стиль: джаз
Название канадского джазового ансамбля из Торонто Carn Davidson 9 предельно просто и в то же время информативно: Carn Davidson – это тромбонист и композитор Уильям Карн и саксофонистка и композитор Тара Дэвидсон, основавшие коллектив в 2010 году, а ...
подробнее
26.10.2024
Celestial Latitude featuring Frank Gambale - The Haas Company, Vol. 2
  • стиль: джаз
Молодой лейбл Psychiatric Records выпустил второй в своей истории альбом The Haas Company, Vol. 2. Основатель лейбла, ударник Стив Хаас, вместе с клавишником Питом Дранглом составляющий основу формации Celestial Latitude, первым альбомом нового ...
подробнее
25.10.2024
Charles Lloyd - The Sky Will Still Be There Tomorrow
  • стиль: джаз
15 марта, прямо к 86-му дню рождения Чарльза Ллойда, вышел его новый альбом The Sky Will Still Be There Tomorrow. Это уже одиннадцатый подряд альбом знаменитого саксофониста, флейтиста и композитора под логотипом Blue Note: с 2015 года, по ...
подробнее
07.05.2024
Ches Smith - Laugh Ash
  • стиль: джаз
Барабанщик, перкуссионист и композитор Чес Смит родился в Калифорнии, но вся его музыкальная карьера связана с Нью-Йорком. Чес изначально проявил себя, как приверженец авангардного джаза. Среди его партнеров можно найти имена Марка Рибо, Джона ...
подробнее
21.01.2024
© 2012-2025 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com