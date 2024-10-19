Joe Fonda Quartet - Eyes on the Horizon

Басист Джо Фонда (р.1954), однофамилец известной кинематографической семьи, - опытный джазмен, почти всегда работавший в сфере авангарда. К сожалению, до сих пор он был представлен на нашем сайте лишь однажды, в качестве участника ансамбля немецкого саксофониста Гебхарда Ульманна. Между тем у Джо очень интересная творческая биография, в которой немало ярких событий. С 1984 по 1999 год Фонда работал с Энтони Брэкстоном, он сотрудничал с гитаристом Майклом Мусилами, был одним из организаторов таких коллективов, как From the Source, Off Road Quartet, Fonda-Stevens Group, Nu Band, FAB Trio. Его собственная дискография также весьма обширна. Я сознательно не упоминал до сих пор еще одно имя, которое, возможно, стало наиважнейшим в его становлении, как музыканта: это Вадада Лео Смит, лучший, на мой взгляд, трубач в современном джазовом авангарде. «Школу» Смита Джо прошел в 80-х годах, и никогда не забывал о своем менторе и учителе.
Новый альбом Фонды Eyes on the Horizon посвящен именно ему и полностью составлен из авторских произведений Джо. Кроме того, для записи альбома Фонда собрал «квартет мечты», в который вошли музыканты, с которыми он уже работал ранее. Это очень известная японская авангардная пианистка Сатоко Фудзии (пять дуэтных альбомов с Фонда с 2015 года), итальянский ударник Тициано Тонини (семь совместных с Фонда альбомов с 2018 года) и … сам Вадада Лео Смит, с которым он не работал с середины 80-х. В этой связи Фонда замечает не без гордости: «Годами Вадада был истинным источником вдохновения для меня. Но во время сессии по записи этого альбома, Вадада вернул это чувство мне. По окончании сессии он сказал: Джо, я горжусь тобой. Я горжусь музыкой, которую ты сочинил.» Так что, я думаю, круг замкнулся.»
В Eyes on the Horizon вошло семь композиций Фонды. Создание этих пьес Фонда объясняет так: «Я решил сочинить серию композиций, размышляя, как Вадада сочиняет музыку, как я это делаю и чему я у него научился. Я даже использовал в некоторых вещах его приемы нотации. Так что, да, это все о Вададе». Пьеса We Need Members с развернутым соло Фонды и ярким дуэтом с Фудзии – это третий трек в альбоме, хотя по смыслу, с нее можно было начинать альбом. В начале 80-х Джо пришел устраиваться в Creative Music Improvisors Forum (CMIF), который возглавлял Вадада. Ему показалось, что главный помощник Вадады, вибрафонист Бобби Нафтон, скептически настроен на его счет. Но, когда он уже повернулся, чтобы уйти, Вадада мягко сказал: «Нам нужны люди». Кстати, другую композицию, Like No Other, где солируют и Фонда, и Вадада, автор посвятил именно уже покинувшему этот мир Нафтону. Bright Lights с отличным дуэтом Вадады и Тонини обязана своим названием реплике Вадады, оценившем импровизационные качества этой пьесы после записи. Вообще, Фонда оставил в своих сочинениях широкое поле для импровизаций своих коллег, например, Фудзии в Eyes on the Horizon или Тонини в Listen to Dr Cornel West. Ну и, конечно, в саунде квартета много трубы Вадады и контрабаса самого Фонды. Eyes on the Horizon -хороший образчик свободного импровизационного джаза, оставивший у меня еще одно ощущение: наверное, правильно делать трибьюты большим музыкантам при их жизни, а не потом, когда они уже уходят в историю.
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