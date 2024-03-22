Daniel Janke Winter Trio - Available Light

В принципе можно понять, почему канадский пианист Дэниэл Янки назвал свою группу Winter Trio. Янки живет и работает в городе Уайтхорс, столице территории Юкон – месте суровом и малолюдном, где зима действительно царит над всеми остальными временами года. Правда Янки время от времени выезжает поработать в Берлин, а контуры его Winter Trio сформировались, когда в центре искусств L'Academie de la Roche D'Hys во французской Бургундии он познакомился с французским барабанщиком Ариэлем Тессье и испанским басистом Базилем Раколой. Вместе они дали несколько концертов в Париже, потом совершили небольшую концертную вылазку в Дижон и всем троим стало понятно, что пойманный ими совместный саунд надо срочно увековечить в записи. Ею и стал альбом Available Light.
Но прежде, чем перейти к этой работе, еще несколько слов о Дэниэле Янки. Он шлифовал свою пианистическую технику в Королевской музыкальной консерватории в Торонто, а степень по музыкологии получил также в Торонто, но уже в Университете Йорк. Winter Trio – не первый его ансамбль, он и ранее работал в этом формате, а особую известность приобрел своими работами для кино, одна из которых (для ленты Subconscious Password) даже была номинирована на Оскар в 2014 году. Зная этот факт, меньше удивляешься образности (так и хочется сказать «кинематографичности») его музыки. Для Available Light Дэниэл сочинил шесть композиций и сделал три аранжировки традиционных мелодий.
Надо сказать, что Дэниэл очень любит музыку госпел: его мама Бетти в молодости была известной вокалисткой, исполнявшей этот вид духовной музыки. Так что в новом альбоме нашлось место и сочиненному Янки в честь матери Gospel for Betty, и его интерпретации в духе госпел традиционной темы Blessed Assurance. Процитировав музыкальную фразу из Giant Steps Колтрейна, Дэниэл построил на ней свою композицию Giant. А упомянутую выше кинематографичность музыки этого автора лучше всего передают романтичные мелодии Song For Margaret, Eleanor’s Waltz и, конечно же, титульная пьеса. Одно из своих любимых мест в юконском городке Доусон Янки восчпел в композиции Cafe Bonton, а в Man of Constant Sorrow на базе традиционной темы музыканты выдали очень горячую и виртуозную импровизацию на четыре минуты звучания, разительно отличающуюся от общего настроения этого проекта. Что ж, Daniel Janke Winter Trio может быть и таким, и от этого становится еще более интересным.
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